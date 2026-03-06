Rzeczpospolita

Plus Minus
42 min. 10 sek.

Polska nie była imperium. I dobrze. Kacper Kita o micie imperium i nowej geopolityce

Czy Polsce potrzebna jest „imperialna opowieść”, czy raczej chłodna podmiotowość państwa średniego? W podcaście „Posłuchaj Plus Minus” Kacper Kita mówi o micie mocarstwowości, trybalizacji i pułapkach „Realpolitik”.

Publikacja: 06.03.2026 18:00

Daria Chibner

Punktem wyjścia rozmowy Darii Chibner z Kacprem Kitą jest tekst Marka Cichockiego „Czy Polska może być imperium?”. Gość podcastu podkreśla, że ta teza trafia w polską wrażliwość: „my jesteśmy (…) raczej przyzwyczajeni do myślenia o sobie jako ofierze imperiów”.

Kita streszcza argument Cichockiego: dążenie do imperium oznaczałoby „nadmierną centralizację władzy państwowej” i „ingerencję w te nasze indywidualne wolności”, a więc coś, czego Polacy „w gruncie rzeczy nie chcieli”. W jego ocenie I Rzeczpospolita nie spełniała kryteriów imperium: nie miała „tak zcentralizowanego ośrodka władzy” i nie poszerzała władztwa w skali znanej z „bardziej agresywnych imperiów”.

Sundace Fim Festival po raz pierwszy odbył się pod nieobecność zmarłego niedawno Roberta Retforda (n
Plus Minus
Stany Zjednoczone w traumach

W rozmowie wraca jednak znane hasło przypisywane Piłsudskiemu: „Polska albo będzie wielka, albo nie będzie jej wcale”. Kita przyznaje, że jesteśmy „głęboko straumatyzowani” utratą niepodległości, ale stawia pytanie o sens ucieczki w „marzenia o polskiej mocarstwowości”. I dodaje kluczową puentę: „Polska jest średnia przez ostatnie kilkadziesiąt lat i w miarę dobrze (…) sobie generalnie radzimy. I myślę, że to nie jest zła droga. (…) być może powinniśmy się pogodzić z tym, że jesteśmy średni”.

Suwerenność jako plemienna wojna

Kita opisuje, że dziś „polityka zagraniczna stała się obszarem takiej plemiennej wojenki”, w której „każda forma krytyki jest formą uderzania w interes Polski”. To – jak mówi – bywa „lokajskie”, bo sprowadza się do przekonania, że „nie możemy podskakiwać”.

W jego diagnozie zmieniają się też dawne dogmaty: rośnie krytycyzm wobec Unii Europejskiej, a jednocześnie „bardzo mocno wzrosła (…) negatywna ocena Stanów Zjednoczonych”. Efekt? Coraz silniejsze u Polaków oczekiwanie „zdrowej podmiotowości” – bez „wywalania wszystkiego”, ale też bez udawania, że relacje międzynarodowe są „świętością”.

„Koniec wszystkiego. Jak wojna prowadzi do zniszczenia": Służyć Bogu, wielbić króla i bogacić się
Plus Minus
„Koniec wszystkiego. Jak wojna prowadzi do zniszczenia”: Służyć Bogu, wielbić króla i bogacić się

Realpolitik i moralne szantaże

W rozmowie pada też ostrzeżenie przed emocjonalną „trybalizacją”, która przenosi partyjne spory na mapę świata. Kita mówi wprost: „to jest absurdalne”, gdy preferencje polityczne w Polsce „ustawiają” ludzi po którejś stronie konfliktów zewnętrznych. Tę dynamikę wiąże z erozją wspólnot i przeniesieniem potrzeby przynależności do internetu: partie stają się „podstawową wspólnotą”, a spór personalny wypiera realne poglądy.

Jednocześnie krytykuje paradoksy „realpolitik”: z jednej strony deklaracje „tylko siła”, z drugiej – oczekiwanie wdzięczności od innych. W jego ocenie część debaty poszła w „przegięcie” – aż do „odmawiania tego, że my mamy z Ukrainy jakiekolwiek wspólne interesy”, mimo że „Rosja także jest dla nas zagrożeniem”.

Gdy spojrzeć na sondaże, to pomimo erozji poparcia dla partii Jarosława Kaczyńskiego, na półtora rok
Plus Minus
Piotr Zaremba: Zderzenie dwóch wizji i dwóch wrażliwości

Co z polskiej tradycji politycznej warto zachować

Na koniec Kita wraca do polskich nawyków politycznych: „nadmierna skłonność do anarchii, do źle pojętego indywidualizmu, do takiego trochę warcholstwa i walk wewnętrznych”. Receptą ma być „pielęgnowanie instytucji publicznych” i budowa zaufania „kroczek po kroczku”. I jeszcze jedna lekcja: „niepopadanie w skrajności – ani mesjanizm, ani defetyzm”, tylko decyzje zależne od realnych okoliczności.

