Gdy spojrzeć na sondaże, to pomimo erozji poparcia dla partii Jarosława Kaczyńskiego, na półtora roku przed wyborami, Donald Tusk wciąż raczej traci władzę niż ją zyskuje
Polska polityka została niemal całkowicie zagłuszona przez odległe geograficznie działania wojenne na Bliskim Wschodzie. W internecie podział jest klarowny: zwolennicy centrolewicowej koalicji współczują islamskim władzom Iranu, sympatycy prawicowej opozycji kibicują Donaldowi Trumpowi i Izraelowi.
Ci pierwsi nie dostrzegają przeważnie walorów osłabienia rosyjskiego sojusznika, za to na ogół nie cierpią i nie ufają obecnemu prezydentowi USA. Ci drudzy chyba przeceniają z kolei znaczenie tej operacji dla bezpieczeństwa naszego regionu. Obraz komplikuje część zwolenników Konfederacji, a także politycy i stronnicy partii Grzegorza Brauna. Oni stoją za Iranem z motywacji antyamerykańskich, a nierzadko i antysemickich.
