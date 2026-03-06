Rzeczpospolita
Ekonomia
Fatalne dane z rynku pracy w USA. Bezrobocie znacznie przebiło prognozy

Najnowsze dane z amerykańskiego rynku pracy zaskoczyły analityków, którzy przewidywali wzrost bądź nieznaczny spadek miejsc pracy. Tymczasem liczba stanowisk tąpnęła w lutym o 92 tys., a stopa bezrobocia wzrosła do 4,4 proc. Wciąż nie widać obiecywanego przez Donalda Trumpa wzrostu zatrudnienia w fabrykach.

Publikacja: 06.03.2026 18:14

Alicja Podskoczy

Departament Pracy Stanów Zjednoczonych opublikował w piątek, 6 marca, najświeższe dane z rynku pracy, które okazały się sporym rozczarowaniem. W lutym 2026 roku w sektorze pozarolniczym po raz szósty od stycznia 2025 roku zmalało zatrudnienie i był to drugi pod względem wielkości spadek.

Jak podano w raporcie, liczba miejsc pracy skurczyła się w ubiegłym miesiącu o 92 tys., po zrewidowanym w dół wzroście o 126 tys. w styczniu. To znacznie gorszy wynik od oczekiwań ekonomistów ankietowanych przez agencję Reutera, którzy prognozowali średnio wzrost o 59 tys. miejsc pracy. Ich szacunki wahały się od spadku o 9 tys. do wzrostu o 125 tys. etatów. Stopa bezrobocia wzrosła tym samym w lutym do 4,4 proc. z 4,3 proc. w styczniu.

Jak dotąd obietnice Donalda Trumpa przywrócenia miejsc pracy w krajowym przemyśle się nie spełniają, a wręcz – jak zauważają analitycy – polityka prezydenta USA działa na niekorzyść amerykańskiego rynku pracy. Niepewność wynikająca z szeroko zakrojonych ceł wprowadzanych przez obecną administrację doprowadziła do osłabienia rynku pracy w 2025 roku. Zatrudnienie w fabrykach spadało w niemal każdym miesiącu (z wyjątkiem jednego) od czasu powrotu Trumpa do Białego Domu.

Kiepskie dane z rynku pracy w USA. Co zrobi Fed?

Jak zauważa agencja Reutera, niespodziewany spadek zatrudnienia w lutym może sygnalizować pogorszenie kondycji rynku pracy, co stawia Rezerwę Federalną w trudnym położeniu – zwłaszcza w obliczu rosnących cen ropy naftowej związanych z konfliktem na Bliskim Wschodzie.

„Dzisiejsze dane mogły postawić Fed w sytuacji bez wyjścia. Znaczne osłabienie rynku pracy przemawiałoby za obniżką stóp, ale biorąc pod uwagę ryzyko, że utrzymujące się wysokie ceny ropy mogą wywołać kolejny skok inflacji, Fed może czuć się zmuszony do pozostania z boku” – oceniła Ellen Zentner, główna strateżka ekonomiczna w Morgan Stanley Wealth Management.

Kolejne posiedzenie amerykańskiego banku centralnego ma odbyć się 17–18 marca. Ekonomiści nadal spodziewają się utrzymania stóp procentowych w przedziale 3,50–3,75 proc., jednak szanse na obniżkę w czerwcu wzrosły. Po publikacji raportu Departamentu Pracy rentowności obligacji skarbowych USA spadły, a dolar pozostał stabilny.

Źródło: rp.pl, Reuters

