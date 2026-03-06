Założony w 1855 roku słynny brytyjski dziennik poranny o profilu konserwatywnym zmienia właściciela. W piątek, 6 marca, niemiecki gigant wydawniczy Axel Springer zgodził się przejąć Telegraph Media Group za 575 mln funtów (766,3 mln dolarów) w gotówce.

Transakcja ta kładzie kres przedłużającemu się okresowi niepewności co do przyszłości gazety. Niemcy pokonali w tym wyścigu brytyjski konglomerat DMGT, właściciela tabloidu „Daily Mail”, który także chciał wchłonąć swojego konkurenta na rodzimym rynku. Próba przejęcia „The Telegraph” przez DMGT stała jednak pod znakiem zapytania ze względu na brytyjskie dochodzenia regulacyjne dotyczące pluralizmu mediów – zauważa agencja Reutera.

Dla niemieckiej grupy medialnej będzie to druga co do wielkości inwestycja w jej historii. Pierwszą jest zakup serwisu Politico w 2021 roku – wartość transakcji sięgnęła około 1 mld dolarów. Axel Springer już wcześniej, w 2004 roku, podjął nieudaną próbę nabycia brytyjskiego dziennika. 22 lata później mu się to w końcu udało.

Axel Springer przejmuje brytyjski dziennik „The Telegraph”. Nadchodzą zmiany?

Koncern z siedzibą w Berlinie zadeklarował, że zachowa dziedzictwo „The Telegraph”, zapewniając jednocześnie platformę do ekspansji, m.in. w USA. Grupa potwierdziła swoje zaangażowanie na rzecz „wysokiej jakości niezależnego dziennikarstwa” oraz pluralizmu mediów w Wielkiej Brytanii.