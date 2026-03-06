Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Niemiecka grupa Axel Springer kupuje brytyjski „The Telegraph” za 766 mln dolarów

Niemiecka grupa medialna Axel Springer ogłosiła, że przejmie brytyjski centroprawicowy dziennik „The Telegraph”. Wartość transakcji opiewa na 766,3 mln dolarów. Umowa pokrzyżowała szyki właścicielowi Daily Mail, grupie DMGT, która również ubiegała się o zakup rywala.

Publikacja: 06.03.2026 19:46

Niemiecka grupa Axel Springer kupuje brytyjski „The Telegraph” za 766 mln dolarów

Foto: Jose Sarmento Matos/Bloomberg

Alicja Podskoczy

Założony w 1855 roku słynny brytyjski dziennik poranny o profilu konserwatywnym zmienia właściciela. W piątek, 6 marca, niemiecki gigant wydawniczy Axel Springer zgodził się przejąć Telegraph Media Group za 575 mln funtów (766,3 mln dolarów) w gotówce.

Transakcja ta kładzie kres przedłużającemu się okresowi niepewności co do przyszłości gazety. Niemcy pokonali w tym wyścigu brytyjski konglomerat DMGT, właściciela tabloidu „Daily Mail”, który także chciał wchłonąć swojego konkurenta na rodzimym rynku. Próba przejęcia „The Telegraph” przez DMGT stała jednak pod znakiem zapytania ze względu na brytyjskie dochodzenia regulacyjne dotyczące pluralizmu mediów – zauważa agencja Reutera.

Czytaj więcej

Paramount przejmuje Warner Bros. Discovery za 110 mld dolarów. Jest umowa
Media
Paramount przejmuje Warner Bros. Discovery za 110 mld dolarów. Jest umowa

Dla niemieckiej grupy medialnej będzie to druga co do wielkości inwestycja w jej historii. Pierwszą jest zakup serwisu Politico w 2021 roku – wartość transakcji sięgnęła około 1 mld dolarów. Axel Springer już wcześniej, w 2004 roku, podjął nieudaną próbę nabycia brytyjskiego dziennika. 22 lata później mu się to w końcu udało.

Axel Springer przejmuje brytyjski dziennik „The Telegraph”. Nadchodzą zmiany?

Koncern z siedzibą w Berlinie zadeklarował, że zachowa dziedzictwo „The Telegraph”, zapewniając jednocześnie platformę do ekspansji, m.in. w USA. Grupa potwierdziła swoje zaangażowanie na rzecz „wysokiej jakości niezależnego dziennikarstwa” oraz pluralizmu mediów w Wielkiej Brytanii.

Reklama
Reklama

Mathias Döpfner, dyrektor generalny Axel Springer, stwierdził, że posiadanie „The Telegraph” to „przywilej i obowiązek” i zaznaczył, że celem grupy jest rozwój tytułu przy jednoczesnym zachowaniu jego charakteru oraz pomoc w staniu się „najczęściej czytanym i najbardziej inspirującym intelektualnie centroprawicowym medium w świecie anglojęzycznym”. Jak dodał, pracownicy gazety mierzyli się z długim okresem niepewności i zapowiedział, że wydawca zamierza go ostatecznie zakończyć.

Obecnie firmy współpracują z brytyjskim rządem w celu uzyskania niezbędnych zgód. Minister kultury Lisa Nandy interweniowała w zeszłym miesiącu, kierując ofertę DMGT do organów regulacyjnych w celu zbadania wpływu na pluralizm i konkurencję.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl, Reuters

Mniej kin, droższe bilety. Jak zmienia się rynek kin w Polsce
Media
Kina liczą na wzrost przychodów. Pomagają droższe bilety i seanse specjalne
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Materiał Promocyjny
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Jeden z prezesów współzarządzających Netflixem Ted Sarandos pozuje na czerwonym dywanie podczas gali
Media
Szef Netfliksa o walce o właściciela TVN: prezydent Trump do końca był neutralny
Paramount Skydance ma przejąć Warner Bros Discovery. Umowa została już zawarta
Media
Przejęcie (jak) w amerykańskim filmie. Paramount kupuje właściciela TVN
Paramount przejmuje Warner Bros. Discovery za 110 mld dolarów. Jest umowa
Media
Paramount przejmuje Warner Bros. Discovery za 110 mld dolarów. Jest umowa
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama