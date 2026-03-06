Rzeczpospolita
Zaognia się spór Ukrainy z Węgrami. Kijów oskarża Budapeszt o wzięcie zakładników i kradzież

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha oskarżył Węgry o wzięcie zakładników i kradzież. Chodzi o zatrzymanie kilku osób, transportujących gotówkę z Austrii na Ukrainę. To kolejna odsłona przybierającego na sile sporu między Kijowem a Budapesztem.

Publikacja: 06.03.2026 10:43

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha zarzucił węgierskim władzom „państwowy terroryzm”

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha zarzucił węgierskim władzom „państwowy terroryzm”

Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko, REUTERS/Bernadett Szabo

Jakub Czermiński

Szef ukraińskiej dyplomacji poinformował o sprawie w mediach społecznościowych. „Dziś w Budapeszcie węgierskie służby wzięły siedmiu obywateli Ukrainy jako zakładników. Powody pozostają nieznane, podobnie jak aktualny stan zatrzymanych oraz możliwość nawiązania z nimi kontaktu” – napisał w serwisie X.

Andrij Sybiha przekazał, że chodzi o pracowników państwowego ukraińskiego banku, Oszczadbanku. Ukraińcy mieli przemieszczać się z Austrii na Ukrainę dwoma pojazdami i transportować gotówkę „w ramach regularnych przewozów”.

Czytaj więcej

Premier Węgier Viktor Orbán napisał list otwarty do Wołodymyra Zełenskiego
Polityka
Viktor Orbán pisze do Wołodymyra Zełenskiego. Chce misji UE na Ukrainie

Ukraina oskarża Węgry o „wzięcie zakładników”

„W istocie mamy do czynienia z wzięciem zakładników przez Węgry i kradzieżą. Jeśli to jest ta zapowiedziana dziś przez pana Orbána »siła«, to jest to siła zorganizowanej grupy przestępczej. To terroryzm państwowy i wymuszenie rozbójnicze” – kontynuował ukraiński polityk. Sybiha przekazał, że władze w Kijowie wysłały do Budapesztu oficjalną notę dyplomatyczną z żądaniem natychmiastowego zwolnienia zatrzymanych Ukraińców.

„Zwrócimy się również do Unii Europejskiej z wnioskiem o jednoznaczną kwalifikację prawną bezprawnych działań Węgier, wzięcia zakładników oraz rabunku” – napisał szef MSZ Ukrainy.

W piątek po godz. 10.00 Andrij Sybiha podał w mediach społecznościowych, że pracownicy ukraińskiego konsulatu wciąż nie otrzymali pozwolenia na kontakt z „siedmioma obywatelami Ukrainy, wziętymi na zakładników w Budapeszcie”. Według jego relacji, strona węgierska nie przedstawiła żadnych wyjaśnień. „Domagamy się ich natychmiastowego zwolnienia oraz przygotowujemy następne działania, w tym na poziomie UE” – napisał (Ukraina nie należy do Unii Europejskiej).

Tekst jest aktualizowany, wkrótce więcej informacji

