Szef ukraińskiej dyplomacji poinformował o sprawie w mediach społecznościowych. „Dziś w Budapeszcie węgierskie służby wzięły siedmiu obywateli Ukrainy jako zakładników. Powody pozostają nieznane, podobnie jak aktualny stan zatrzymanych oraz możliwość nawiązania z nimi kontaktu” – napisał w serwisie X.

Andrij Sybiha przekazał, że chodzi o pracowników państwowego ukraińskiego banku, Oszczadbanku. Ukraińcy mieli przemieszczać się z Austrii na Ukrainę dwoma pojazdami i transportować gotówkę „w ramach regularnych przewozów”.

Ukraina oskarża Węgry o „wzięcie zakładników”

„W istocie mamy do czynienia z wzięciem zakładników przez Węgry i kradzieżą. Jeśli to jest ta zapowiedziana dziś przez pana Orbána »siła«, to jest to siła zorganizowanej grupy przestępczej. To terroryzm państwowy i wymuszenie rozbójnicze” – kontynuował ukraiński polityk. Sybiha przekazał, że władze w Kijowie wysłały do Budapesztu oficjalną notę dyplomatyczną z żądaniem natychmiastowego zwolnienia zatrzymanych Ukraińców.

„Zwrócimy się również do Unii Europejskiej z wnioskiem o jednoznaczną kwalifikację prawną bezprawnych działań Węgier, wzięcia zakładników oraz rabunku” – napisał szef MSZ Ukrainy.