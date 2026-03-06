Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha zarzucił węgierskim władzom „państwowy terroryzm”
Szef ukraińskiej dyplomacji poinformował o sprawie w mediach społecznościowych. „Dziś w Budapeszcie węgierskie służby wzięły siedmiu obywateli Ukrainy jako zakładników. Powody pozostają nieznane, podobnie jak aktualny stan zatrzymanych oraz możliwość nawiązania z nimi kontaktu” – napisał w serwisie X.
Andrij Sybiha przekazał, że chodzi o pracowników państwowego ukraińskiego banku, Oszczadbanku. Ukraińcy mieli przemieszczać się z Austrii na Ukrainę dwoma pojazdami i transportować gotówkę „w ramach regularnych przewozów”.
„W istocie mamy do czynienia z wzięciem zakładników przez Węgry i kradzieżą. Jeśli to jest ta zapowiedziana dziś przez pana Orbána »siła«, to jest to siła zorganizowanej grupy przestępczej. To terroryzm państwowy i wymuszenie rozbójnicze” – kontynuował ukraiński polityk. Sybiha przekazał, że władze w Kijowie wysłały do Budapesztu oficjalną notę dyplomatyczną z żądaniem natychmiastowego zwolnienia zatrzymanych Ukraińców.
„Zwrócimy się również do Unii Europejskiej z wnioskiem o jednoznaczną kwalifikację prawną bezprawnych działań Węgier, wzięcia zakładników oraz rabunku” – napisał szef MSZ Ukrainy.
W piątek po godz. 10.00 Andrij Sybiha podał w mediach społecznościowych, że pracownicy ukraińskiego konsulatu wciąż nie otrzymali pozwolenia na kontakt z „siedmioma obywatelami Ukrainy, wziętymi na zakładników w Budapeszcie”. Według jego relacji, strona węgierska nie przedstawiła żadnych wyjaśnień. „Domagamy się ich natychmiastowego zwolnienia oraz przygotowujemy następne działania, w tym na poziomie UE” – napisał (Ukraina nie należy do Unii Europejskiej).
