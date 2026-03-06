Badenia-Wirtembergia to land specyficzny. Tylko tu jest premier z Zielonych. Teraz będzie z CDU?

Tym bogatym landem nadal rządzić będą zapewne razem Zieloni i chadecka CDU, choć nie jest jasne, która ostatecznie zwycięży i wystawi premiera. Przewaga chadeków topniała w sondażach, w tych przeprowadzonych w ostatnich dniach CDU miała poparcie 27-28 proc., Zieloni 24-27 proc., a jeszcze niedawno różniło je 10 punktów proc.

Rządzący od 2011 r. premier, Winfried Kretschmann, jest z Zielonych – to pierwszy i jedyny taki przypadek w RFN. Skąd ta specyfika landu? Jak tłumaczy dr Deiss-Helbig, Zieloni doszli tu do władzy w ważnym momencie: gdy w japońskiej Fukushimie doszło do katastrofy elektrowni jądrowej. – Ruch ekologiczny był tu silny i wcześniej. Trzeba jednak dodać, że Zieloni w Badenii-Wirtembergii różnią się od partii na poziomie federalnym, są stosunkowo konserwatywni – mówi politolożka z Uniwersytetu w Konstancji. Trochę dotyczy to podejścia do imigracji, ale – jak wyjaśnia – przede wszystkim religii i wynikającego z religijności podejścia do natury, którą trzeba zachować i chronić.

Czytaj więcej Polityka Zielono? Niemiecki rząd w oczach niemieckich elit To partia ekologów dominuje w gabinecie socjaldemokraty Olafa Scholza, a najlepiej swoją pracę wykonuje szefowa MSZ z partii Zielonych. Tak to widz...

78-letni Kretschmann nie walczy o kolejną kadencję. Kandydatem na premiera ze strony Zielonych jest 60-letni Cem Özdemir, niegdyś współprzewodniczący partii na poziomie federalnym i minister w poprzednim niemieckim rządzie Olafa Scholza w dwóch resortach, najpierw rolnictwa, potem – krócej – badań i technologii. Urodził się w Badenii-Wirtembergii w rodzinie tureckich imigrantów. Kandydatem CDU jest o generację młodszy Manuel Hagel.

AfD marzy o rządzeniu. Kluczowe wybory w dwóch wschodnich landach Saksonii-Anhalt i Meklemburgii-Pomorzu Przednim – we wrześniu

W cyklu tegorocznych wyborów landowych szczególne emocje budzą notowania AfD, izolowanej na niemieckiej scenie politycznej. Wszędzie urosły, ale w Badenii-Wirtembergii i drugim zachodnim landzie, Nadrenii-Palatynacie (wybory są tam 22 marca), oscylują wokół 20 proc., co pozwala mainstreamowi na trzymanie Alternatywy za kordonem sanitarnym.

Na wschodzie są znacznie wyższe. AfD wygrywała tam już w wyborach lokalnych, na poziomie powiatu, niedużego miasta. A nawet landu: Turyngii – na południu dawnej NRD – ale nie przejęła tam władzy, bo nikt nie chciał z nią współrządzić.