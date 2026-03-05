– To nie do pomyślenia, żeby to on był przeszkodą – powiedział Trump. – Nie ma kart. Teraz ma ich jeszcze mniej – stwierdził.

W rozmowie z jeszcze większą krytyką Trumpa spotkała się administracja byłego prezydenta Joe Bidena, za dostarczanie Ukrainie amunicji za darmo, podczas gdy mogła być ona sprzedawana krajom Bliskiego Wschodu.

Negocjacje utknęły w martwym punkcie. Roszczenia terytorialne Rosji i odmowa Ukrainy – bez zmian

Poprzednia runda rozmów z Rosjanami odbyła się w lutym. Moskwa poinformowała niedawno, że nie ma jasności co do miejsca kolejnego spotkania, ponieważ rozmowy nie mogą odbyć się w Abu Zabi, jak planowano, z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Z Kremla dochodzą sygnały, że Rosja może wycofać się z rozmów, jeśli Ukraina nie zgodzi się na ustępstwa terytorialne. Komisja Europejska stwierdziła, że stanowisko Moskwy było „wymówką” i próbą przeciągania procesu negocjacyjnego.

Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył po negocjacjach w Genewie, że nastąpił postęp w kwestiach wojskowych, w szczególności w zakresie monitorowania zawieszenia broni. Jednak w kwestiach politycznych, w tym terytorialnych, elektrowni jądrowej w Zaporożu i innych drażliwych kwestiach, stanowiska stron pozostają rozbieżne.