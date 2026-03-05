Donald Trump
Prezydent USA Donald Trump udzielił ośmiominutowego wywiadu telefonicznego amerykańskiemu portalowi Axios.
Komentując trwające rozmowy między Ukrainą a Rosją, prowadzone pod auspicjami USA, Trump powiedział, że Zełenski „musi wziąć się do roboty i doprowadzić do porozumienia”.
– Myślę, że Putin jest gotowy do zawarcia umowy – powiedział Donald Trump.
Prezydent USA nie wyjaśnił, w jaki sposób jego zdaniem Zełenski utrudnia proces negocjacyjny, ale stwierdził, że prezydent Ukrainy nie wydaje się „wystarczająco chętny do negocjacji”.
– To nie do pomyślenia, żeby to on był przeszkodą – powiedział Trump. – Nie ma kart. Teraz ma ich jeszcze mniej – stwierdził.
W rozmowie z jeszcze większą krytyką Trumpa spotkała się administracja byłego prezydenta Joe Bidena, za dostarczanie Ukrainie amunicji za darmo, podczas gdy mogła być ona sprzedawana krajom Bliskiego Wschodu.
Poprzednia runda rozmów z Rosjanami odbyła się w lutym. Moskwa poinformowała niedawno, że nie ma jasności co do miejsca kolejnego spotkania, ponieważ rozmowy nie mogą odbyć się w Abu Zabi, jak planowano, z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Z Kremla dochodzą sygnały, że Rosja może wycofać się z rozmów, jeśli Ukraina nie zgodzi się na ustępstwa terytorialne. Komisja Europejska stwierdziła, że stanowisko Moskwy było „wymówką” i próbą przeciągania procesu negocjacyjnego.
Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył po negocjacjach w Genewie, że nastąpił postęp w kwestiach wojskowych, w szczególności w zakresie monitorowania zawieszenia broni. Jednak w kwestiach politycznych, w tym terytorialnych, elektrowni jądrowej w Zaporożu i innych drażliwych kwestiach, stanowiska stron pozostają rozbieżne.
Podczas ostatniej rozmowy Trump-Zełenski, która miała miejsce pod koniec lutego, Trump miał powiedzieć Zełenskiemu, że chce doprowadzić do zakończenia wojny Rosji z Ukrainą „tak szybko, jak jest to możliwe”. Wcześniej Zełenski informował, że Amerykanie oczekują, iż Rosja i Ukraina zawrą porozumienie pokojowe do czerwca.
Jednocześnie prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że Stany Zjednoczone zwróciły się do Ukrainy o pomoc w zwalczaniu Shahedów, których Iran obecnie intensywnie używa podczas konfliktu na Bliskim Wschodzie.
Dziennik „Financial Times” poinformował, że USA rozmawiają z Ukrainą na temat przechwytywaczy Shahedów – niewielkich i stosunkowo niedrogich urządzeń, które mogłyby zastąpić pociski Patriot, służące do tej pory USA do likwidacji dronów.
Bloomberg z kolei napisał, że Zełenski zaoferował wysłanie na Bliski Wschód czołowych ukraińskich ekspertów ds. zwalczania irańskich dronów, jeśli przywódcy przekonają Putina do miesięcznego zawieszenia broni.
