Rzeczpospolita
Wydarzenia
Trump pogania Zełenskiego: Musi wziąć się do roboty

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w rozmowie z Axios, że Wołodymyr Zełenski „nie wykazuje wystarczającej woli do negocjacji”.

Publikacja: 05.03.2026 21:29

Donald Trump

Donald Trump

Foto: PAP/EPA

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie stanowisko Donald Trump przyjmuje w sprawie negocjacji między Ukrainą a Rosją?
  • Dlaczego Trump uważa, że Wołodymyr Zełenski powinien bardziej się zaangażować?
  • Jakie krytyczne uwagi Trump skierował pod adresem administracji Joe Bidena?
  • Jaka jest rola Ukrainy w strategii USA przeciwko irańskim dronom?

Prezydent USA Donald Trump udzielił ośmiominutowego wywiadu telefonicznego amerykańskiemu portalowi Axios. 

Komentując trwające rozmowy między Ukrainą a Rosją, prowadzone pod auspicjami USA, Trump powiedział, że Zełenski „musi wziąć się do roboty i doprowadzić do porozumienia”.

–  Myślę, że Putin jest gotowy do zawarcia umowy – powiedział Donald Trump.

Prezydent USA nie wyjaśnił, w jaki sposób jego zdaniem Zełenski utrudnia proces negocjacyjny, ale stwierdził, że prezydent Ukrainy  nie wydaje się wystarczająco chętny do negocjacji.

–  To nie do pomyślenia, żeby to on był przeszkodą – powiedział Trump. – Nie ma kart. Teraz ma ich jeszcze mniej – stwierdził.

Wołodymyr Zełenski i Dmitrij Pieskow
Konflikty zbrojne
Rozmowy pokojowe, Amerykanie mówią o postępach. Co z Europejczykami? Sprzeczne stanowiska

W rozmowie z jeszcze większą krytyką Trumpa spotkała się administracja byłego prezydenta Joe Bidena, za dostarczanie Ukrainie amunicji za darmo, podczas gdy mogła być ona sprzedawana krajom Bliskiego Wschodu. 

Negocjacje utknęły w martwym punkcie. Roszczenia terytorialne Rosji i odmowa Ukrainy – bez zmian

Poprzednia runda rozmów z Rosjanami odbyła się w lutym. Moskwa poinformowała niedawno, że nie ma jasności co do miejsca kolejnego spotkania, ponieważ rozmowy nie mogą odbyć się w Abu Zabi, jak planowano, z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Z Kremla dochodzą sygnały, że Rosja może wycofać się z rozmów, jeśli Ukraina nie zgodzi się na ustępstwa terytorialne. Komisja Europejska stwierdziła, że stanowisko Moskwy było „wymówką” i próbą przeciągania procesu negocjacyjnego.

Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył po negocjacjach w Genewie, że nastąpił postęp w kwestiach wojskowych, w szczególności w zakresie monitorowania zawieszenia broni. Jednak w kwestiach politycznych, w tym terytorialnych, elektrowni jądrowej w Zaporożu i innych drażliwych kwestiach, stanowiska stron pozostają rozbieżne.

Kanclerz Friedrich Merz i prezydent Donald Trump
Konflikty zbrojne
Rozmowa Merz-Trump w Białym Domu. O Ukrainie tylko na marginesie
Podczas ostatniej rozmowy Trump-Zełenski, która miała miejsce pod koniec lutego, Trump miał powiedzieć Zełenskiemu, że chce doprowadzić do zakończenia wojny Rosji z Ukrainą „tak szybko, jak jest to możliwe”. Wcześniej Zełenski informował, że Amerykanie oczekują, iż Rosja i Ukraina zawrą porozumienie pokojowe do czerwca.

USA negocjują z Ukrainą. Chodzi o walkę z dronami

Jednocześnie prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że Stany Zjednoczone zwróciły się do Ukrainy o pomoc w zwalczaniu  Shahedów, których Iran obecnie intensywnie używa podczas konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Dziennik „Financial Times” poinformował, że USA rozmawiają z Ukrainą na temat przechwytywaczy Shahedów – niewielkich i stosunkowo niedrogich urządzeń, które mogłyby zastąpić  pociski Patriot, służące do tej pory USA do likwidacji dronów. 

Bloomberg z kolei napisał, że Zełenski zaoferował wysłanie na Bliski Wschód czołowych ukraińskich ekspertów ds. zwalczania irańskich dronów, jeśli przywódcy przekonają  Putina do miesięcznego zawieszenia broni.

Źródło: rp.pl

