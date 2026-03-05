Informacje te przekazał w krótkiej rozmowie telefonicznej z dziennikarzami portalu Axios, w której wyjaśniał swoje plany dotyczące wojny i sytuacji w regionie.

Trump przyznał, że najbardziej prawdopodobnym następcą zabitego w połączonych operacjach USA (Epicka Furia) i Izraela (Ryczący Lew) przywódcy Iranu, Alego Chameneiego, jest jego syn Mojtaba Chamenei, ale zaznaczył, że taki scenariusz uważa za nie do przyjęcia. Według niego władze Iranu „marnują czas”, rozważając tę kandydaturę.

Trump krytykuje potencjalnego następcę

Prezydent USA ocenił, że syn zmarłego przywódcy jest zbyt słabym kandydatem. Dodał również, że nie zaakceptuje takiego przywódcy Iranu, który kontynuowałby politykę poprzednika, ponieważ – jego zdaniem – mogłoby to doprowadzić do ponownej wojny ze Stanami Zjednoczonymi w ciągu kilku lat.

– Marnują czas. Syn Chameneiego to lekka przesada. Muszę być zaangażowany w tę nominację, tak jak Delcy Rodríguez w Wenezueli – powiedział Trump.