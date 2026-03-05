Mojtaba Chamenei, syn zabitego przywódcy, jest dla Trumpa kandydatem nie do przyjęcia
Informacje te przekazał w krótkiej rozmowie telefonicznej z dziennikarzami portalu Axios, w której wyjaśniał swoje plany dotyczące wojny i sytuacji w regionie.
Trump przyznał, że najbardziej prawdopodobnym następcą zabitego w połączonych operacjach USA (Epicka Furia) i Izraela (Ryczący Lew) przywódcy Iranu, Alego Chameneiego, jest jego syn Mojtaba Chamenei, ale zaznaczył, że taki scenariusz uważa za nie do przyjęcia. Według niego władze Iranu „marnują czas”, rozważając tę kandydaturę.
Prezydent USA ocenił, że syn zmarłego przywódcy jest zbyt słabym kandydatem. Dodał również, że nie zaakceptuje takiego przywódcy Iranu, który kontynuowałby politykę poprzednika, ponieważ – jego zdaniem – mogłoby to doprowadzić do ponownej wojny ze Stanami Zjednoczonymi w ciągu kilku lat.
Czytaj więcej
Sekretarz generalny NATO, Mark Rutte, powiedział agencji Reutera, że zestrzelenie przez systemy obrony powietrznej NATO rakiety balistycznej zmierz...
– Marnują czas. Syn Chameneiego to lekka przesada. Muszę być zaangażowany w tę nominację, tak jak Delcy Rodríguez w Wenezueli – powiedział Trump.
Trump podkreślił, że w jego opinii Iran potrzebuje przywódcy, który „przyniesie krajowi harmonię i pokój”. Zapytany we wtorek, kto mógłby zastąpić Chameneiego, Trump powiedział reporterom w Białym Domu: – Większość osób, o których myśleliśmy, nie żyje.
Ogłoszenie nowego przywódcy Iranu zostało na razie opóźnione, choć wypowiedzi części irańskich polityków sugerują, że decyzja może zostać ogłoszona w najbliższym czasie.
Mojtaba Chamenei, 56-letni duchowny związany z twardogłowym skrzydłem reżimu i mający bliskie relacje z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej, jest powszechnie uznawany za jednego z głównych kandydatów do objęcia władzy po ojcu, choć nigdy nie pełnił formalnej funkcji państwowej.
Czytaj więcej
Sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Pete Hegseth poinformował, że USA i Izrael wkrótce będą miały „pełną kontrolę nad irańskim niebem”. – Irańscy...
Wypowiedzi Trumpa pojawiają się w czasie trwającej operacji militarnej Stanów Zjednoczonych przeciwko Iranowi. Oficjalnie administracja twierdzi, że celem działań jest ograniczenie zdolności rakietowych, programu nuklearnego i sił morskich Iranu, a nie zmiana reżimu.
Trump porównał jednak sytuację w Iranie do wydarzeń w Wenezueli, gdzie po zatrzymaniu przez siły amerykańskie prezydenta Nicolása Maduro władzę przejęła wiceprezydent Delcy Rodríguez. Później określił Wenezuelę jako „nowego przyjaciela i partnera USA” i podkreślał, że od czasu obalenia Maduro Stany Zjednoczone otrzymały ponad 80 milionów baryłek ropy.
Stany Zjednoczone dołączyły do Rosji, Chin i Nigru, sprzeciwiając się rezolucji przyjętej przez organ nadzoru nu...
Sekretarz generalny NATO, Mark Rutte, powiedział agencji Reutera, że zestrzelenie przez systemy obrony powietrzn...
Marynarka wojenna Sri Lanki uratowała 32 ciężko rannych marynarzy z pokładu irańskiej fregaty IRIS Dena. Jednost...
Irański dron zaatakował lotnisko międzynarodowe w Nachiczewaniu. Drugi dron spadł w pobliżu szkoły na terytorium...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas