Kristi Noem, Markwayne Mullin
„Z przyjemnością ogłaszam, że Szanowny Senator Stanów Zjednoczonych z Oklahomy, Markwayne Mullin, obejmie stanowisko Sekretarza Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (DHS) z dniem 31 marca 2026 r." – napisał Donald Trump na platformie Truth Social.
Prezydent USA zapewnił, że podczas swojej rocznej pracy jako sekretarz bezpieczeństwa „dobrze nam służyła i osiągnęła liczne i spektakularne wyniki (szczególnie na granicy!)”. Poinformował też, że Noem obejmie stanowisko „Specjalnego Wysłannika ds. Tarczy Ameryk, naszej nowej Inicjatywy Bezpieczeństwa na Półkuli Zachodniej, którą ogłaszamy w sobotę w Doral na Florydzie”.
Trump w swoim wpisie zauważa, że podczas 10 lat pracy w Izbie Reprezentantów i 3 lat w Senacie, Markwayne „wykonał wspaniałą pracę, reprezentując wspaniałych mieszkańców Oklahomy” – ponieważ jak pisze prezydent USA: „wygrałem we wszystkich 77 z 77 hrabstw – w 2016 2020 i 2024 roku!”.
„Jako jedyny rdzenny Amerykanin w Senacie, Markwayne jest fantastycznym orędownikiem naszych niesamowitych społeczności plemiennych” – zapewnia Trump. „Markwayne będzie niestrudzenie pracował nad zapewnieniem bezpieczeństwa naszych granic, powstrzymaniem przestępczości migrantów, morderców i innych przestępców przed nielegalnym wkraczaniem do naszego kraju, położeniem kresu pladze nielegalnych narkotyków i PRZYWRÓCENIEM BEZPIECZEŃSTWA AMERYKI” – pisze dalej prezydent USA.
Markwayne Mullin zastąpi Kristi Noem na stanowisku Sekretarza Bezpieczeństwa Wewnętrznego od końca marca.
Mullin, były zawodowy zawodnik mieszanych sztuk walki, jest senatorem USA z Oklahomy od 2023 r., po 10 latach zasiadania w Izbie Reprezentantów tego stanu. Jego strona biograficzna w Senacie opisuje go jako „właściciela firmy, pracującego hodowcę bydła i cieląt, dumnego męża od 28 lat” i ojca sześciorga dzieci.
Jest przedstawicielem plemienia Czirokezów – pierwszym rdzennym Amerykaninem w Senacie Stanów Zjednoczonych od czasu przejścia Bena Nighthorse'a Campbella na emeryturę w 2005 r.
W ciągu ostatnich kilku dni spotkał się z krytyką za nazywanie konfliktu USA z Iranem „wojną”. Przyciśnięty przez dziennikarzy, powiedział, że Stany Zjednoczone nie wypowiedziały wojny.
Donald Trump ogłosił swoją decyzję w mediach społecznościowych w czwartek, dwa dni po tym, jak Noem stanęła przed Izbą Reprezentantów. Przesłuchanie jej dotyczyło kierowania departamentem bezpieczeństwa wewnętrznego, ze szczególnym naciskiem na postępowanie ICE.
Noem spotkała się z falą krytyki, nadzorując represje Trumpa wobec imigrantów, zwłaszcza od czasu zastrzelenia dwóch protestujących w Minneapolis przez funkcjonariuszy służb imigracyjnych.
Metody realizowania przez Noem radykalnego programu imigracyjnego republikańskiego prezydenta – zwłaszcza po śmierci dwóch obywateli USA w Minneapolis – przyspieszyły jej dymisję. Podczas przesłuchań w Kongresie w tym tygodniu spotkała się z ostrą krytyką ze strony Demokratów i niektórych Republikanów.
Była gubernator Dakoty Południowej była również krytykowana za sposób, w jaki jej departament wydał miliardy dolarów przyznane mu przez Kongres. Poza kwestiami imigracyjnymi, Noem spotkała się również z krytyką – w tym ze strony Republikanów – za tempo finansowania kryzysowego zatwierdzone przez Federalną Agencję Zarządzania Kryzysowego oraz za reakcję administracji Trumpa na katastrofy.
Przed objęciem stanowiska w administracji Donalda Trumpa Noem pełniła funkcję członkini Izby Reprezentantów z Dakoty Południowej w latach 2011–2019, a w latach 2019–2025 sprawowała urząd gubernatora tego stanu. W czasie wyborów w 2018 r. uzyskała poparcie prezydenta Donalda Trumpa. Jako gubernator Noem przykuła ogólnokrajową uwagę podczas pandemii COVID-19, gdy zdecydowała się nie wprowadzać obowiązkowego nakazu noszenia masek w całym stanie.
Była również jednym z potencjalnych kandydatów Trumpa na stanowisko wiceprezydenta. Jej pozycję w kręgu politycznym Trumpa osłabiła jednak publikacja książki pt. „No Going Back: The Truth on What’s Wrong with Politics and How We Move America Forward” („Nie ma odwrotu: Prawda o tym, co złego jest w polityce i jak posunąć Amerykę naprzód”), w której opisuje kontrowersyjną historię, jak zastrzeliła swojego 14-miesięcznego psa myśliwskiego, ponieważ nie odpowiadał jej wymaganiom dotyczącym cech idealnego przedstawiciela swojego gatunku.
