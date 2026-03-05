Rzeczpospolita
Wydarzenia
Donald Trump zwolnił Kristi Noem. Ogłosił nazwisko jej następcy

Prezydent Donald Trump w czwartek zwolnił sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego Kristi Noem. Mimo że osiągnęła „spektakularne sukcesy”, zastąpi ją senator Markwayne Mullin z Oklahomy.

Publikacja: 05.03.2026 20:10

Kristi Noem, Markwayne Mullin

Foto: Reuters

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego Donald Trump zdecydował się zwolnić Kristi Noem z funkcji sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego?
  • Kim jest Markwayne Mullin i jakie ma kwalifikacje do objęcia stanowiska sekretarza bezpieczeństwa wewnętrznego?
  • Jakie były osiągnięcia Kristi Noem na stanowisku sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego?
  • Co oznacza nominacja Markwayne'a Mullina dla polityki bezpieczeństwa wewnętrznego USA?
  • Jakie kontrowersje towarzyszyły karierze Kristi Noem przed i po objęciu stanowiska w administracji Trumpa?

Z przyjemnością ogłaszam, że Szanowny Senator Stanów Zjednoczonych z Oklahomy, Markwayne Mullin, obejmie stanowisko Sekretarza Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (DHS) z dniem 31 marca 2026 r." – napisał Donald Trump na platformie Truth Social. 

Prezydent USA zapewnił, że podczas swojej rocznej pracy jako sekretarz bezpieczeństwa „dobrze nam służyła i osiągnęła liczne i spektakularne wyniki (szczególnie na granicy!)”.  Poinformował też, że Noem obejmie stanowisko Specjalnego Wysłannika ds. Tarczy Ameryk, naszej nowej Inicjatywy Bezpieczeństwa na Półkuli Zachodniej, którą ogłaszamy w sobotę w Doral na Florydzie”.

Markwayne Mullin za Kristi Noem. „Będzie niestrudzenie pracował, aby zapewnić bezpieczeństwo granic USA”

Trump w swoim wpisie zauważa, że podczas 10 lat pracy w Izbie Reprezentantów i 3 lat w Senacie, Markwayne wykonał wspaniałą pracę, reprezentując wspaniałych mieszkańców Oklahomy” – ponieważ jak pisze  prezydent USA: „wygrałem we wszystkich 77 z 77 hrabstw – w 2016 2020 i 2024 roku!”.

Jako jedyny rdzenny Amerykanin w Senacie, Markwayne jest fantastycznym orędownikiem naszych niesamowitych społeczności plemiennych” – zapewnia Trump. Markwayne będzie niestrudzenie pracował nad zapewnieniem bezpieczeństwa naszych granic, powstrzymaniem przestępczości migrantów, morderców i innych przestępców przed nielegalnym wkraczaniem do naszego kraju, położeniem kresu pladze nielegalnych narkotyków i PRZYWRÓCENIEM BEZPIECZEŃSTWA AMERYKI” – pisze dalej prezydent USA.

Kim jest Markwayne Mullin

Markwayne Mullin zastąpi Kristi Noem na stanowisku Sekretarza Bezpieczeństwa Wewnętrznego od końca marca.

Mullin, były zawodowy zawodnik mieszanych sztuk walki, jest senatorem USA z Oklahomy od 2023 r., po 10 latach zasiadania w Izbie Reprezentantów tego stanu.  Jego strona biograficzna w Senacie opisuje go jako „właściciela firmy, pracującego hodowcę bydła i cieląt, dumnego męża od 28 lat” i ojca sześciorga dzieci. 

Jest przedstawicielem plemienia Czirokezów – pierwszym rdzennym Amerykaninem w Senacie Stanów Zjednoczonych od czasu przejścia Bena Nighthorse'a Campbella na emeryturę w 2005 r.

W ciągu ostatnich kilku dni spotkał się z krytyką za nazywanie konfliktu USA z Iranem „wojną”. Przyciśnięty przez dziennikarzy, powiedział, że Stany Zjednoczone nie wypowiedziały wojny.

Dlaczego Kristi Noem musiała odejść

Donald Trump ogłosił swoją decyzję w mediach społecznościowych w czwartek, dwa dni po tym, jak Noem stanęła przed Izbą Reprezentantów.  Przesłuchanie jej dotyczyło kierowania departamentem bezpieczeństwa wewnętrznego, ze szczególnym naciskiem na postępowanie ICE.

Noem spotkała się z falą krytyki, nadzorując represje Trumpa wobec imigrantów, zwłaszcza od czasu zastrzelenia dwóch protestujących w Minneapolis przez funkcjonariuszy służb imigracyjnych.  

Metody realizowania przez Noem radykalnego programu imigracyjnego republikańskiego prezydenta – zwłaszcza po śmierci dwóch obywateli USA w Minneapolis – przyspieszyły jej dymisję. Podczas przesłuchań w Kongresie w tym tygodniu spotkała się z ostrą krytyką ze strony Demokratów i niektórych Republikanów.

Była gubernator Dakoty Południowej była również krytykowana za sposób, w jaki jej departament wydał miliardy dolarów przyznane mu przez Kongres.&nbsp;Poza kwestiami imigracyjnymi, Noem spotkała się również z krytyką – w tym ze strony Republikanów – za tempo finansowania kryzysowego zatwierdzone przez Federalną Agencję Zarządzania Kryzysowego oraz za reakcję administracji Trumpa na katastrofy.

Przed objęciem stanowiska w administracji Donalda Trumpa Noem pełniła funkcję członkini Izby Reprezentantów z Dakoty Południowej w latach 2011–2019, a w latach 2019–2025 sprawowała urząd gubernatora tego stanu. W czasie wyborów w 2018 r. uzyskała poparcie prezydenta Donalda Trumpa. Jako gubernator Noem przykuła ogólnokrajową uwagę podczas pandemii COVID-19, gdy zdecydowała się nie wprowadzać obowiązkowego nakazu noszenia masek w całym stanie.

Była również jednym z potencjalnych kandydatów Trumpa na stanowisko wiceprezydenta. Jej pozycję w kręgu politycznym Trumpa osłabiła jednak publikacja książki pt. „No Going Back: The Truth on What’s Wrong with Politics and How We Move America Forward” („Nie ma odwrotu: Prawda o tym, co złego jest w polityce i jak posunąć Amerykę naprzód”), w której opisuje kontrowersyjną historię, jak zastrzeliła swojego 14-miesięcznego psa myśliwskiego, ponieważ nie odpowiadał jej wymaganiom dotyczącym cech idealnego przedstawiciela swojego gatunku.

Źródło: rp.pl

