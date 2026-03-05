Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Donald Trump zdecydował się zwolnić Kristi Noem z funkcji sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego?

Kim jest Markwayne Mullin i jakie ma kwalifikacje do objęcia stanowiska sekretarza bezpieczeństwa wewnętrznego?

Jakie były osiągnięcia Kristi Noem na stanowisku sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego?

Co oznacza nominacja Markwayne'a Mullina dla polityki bezpieczeństwa wewnętrznego USA?

Jakie kontrowersje towarzyszyły karierze Kristi Noem przed i po objęciu stanowiska w administracji Trumpa?

„Z przyjemnością ogłaszam, że Szanowny Senator Stanów Zjednoczonych z Oklahomy, Markwayne Mullin, obejmie stanowisko Sekretarza Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (DHS) z dniem 31 marca 2026 r." – napisał Donald Trump na platformie Truth Social.

Reklama Reklama

Prezydent USA zapewnił, że podczas swojej rocznej pracy jako sekretarz bezpieczeństwa „dobrze nam służyła i osiągnęła liczne i spektakularne wyniki (szczególnie na granicy!)”. Poinformował też, że Noem obejmie stanowisko „Specjalnego Wysłannika ds. Tarczy Ameryk, naszej nowej Inicjatywy Bezpieczeństwa na Półkuli Zachodniej, którą ogłaszamy w sobotę w Doral na Florydzie”.

Markwayne Mullin za Kristi Noem. „Będzie niestrudzenie pracował, aby zapewnić bezpieczeństwo granic USA”

Trump w swoim wpisie zauważa, że podczas 10 lat pracy w Izbie Reprezentantów i 3 lat w Senacie, Markwayne „wykonał wspaniałą pracę, reprezentując wspaniałych mieszkańców Oklahomy” – ponieważ jak pisze prezydent USA: „wygrałem we wszystkich 77 z 77 hrabstw – w 2016 2020 i 2024 roku!”.

„Jako jedyny rdzenny Amerykanin w Senacie, Markwayne jest fantastycznym orędownikiem naszych niesamowitych społeczności plemiennych” – zapewnia Trump. „Markwayne będzie niestrudzenie pracował nad zapewnieniem bezpieczeństwa naszych granic, powstrzymaniem przestępczości migrantów, morderców i innych przestępców przed nielegalnym wkraczaniem do naszego kraju, położeniem kresu pladze nielegalnych narkotyków i PRZYWRÓCENIEM BEZPIECZEŃSTWA AMERYKI” – pisze dalej prezydent USA.