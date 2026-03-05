16 min. 18 sek.

Prof. Wachowiak, SGH: Finanse to dziś serce strategii firmy

Rola CFO obejmuje dziś współtworzenie strategii, zarządzanie niepewnością, cyfryzację i odpowiedzialność za wartości. Nie możemy mówić o rozwoju firmy bez finansów – podkreśla w podcaście „CFO Excellence Awards” prof. dr hab. Piotr Wachowiak, rektor SGH w Warszawie, członek kapituły konkursu CFO Excellence Awards „Rzeczpospolitej”.

Wachowiak w rozmowie na temat konkursu CFO Excellence Awards wskazuje na głęboką transformację roli dyrektora finansowego. CFO przestał być wyłącznie strażnikiem budżetu – dziś to pełnoprawny członek zarządu, współtworzący strategię firmy. Bez jego głosu żaden plan rozwoju nie zostanie zrealizowany.

Reklama Reklama

Dodaje, że SGH stawia na „kształtowanie liderów”, a nie samo kształcenie. Obok wiedzy finansowej kluczowe są wartości – uczciwość i profesjonalizm – oraz kompetencje miękkie: umiejętność współpracy i podejmowania decyzji w warunkach niepewności. Rektor rozróżnia ryzyko, które można oszacować, od niepewności, w której trzeba po prostu umieć funkcjonować.

Jak podkreśla, uczelnia stale aktualizuje programy studiów we współpracy z biznesem. Największym zainteresowaniem cieszą się big data (rekrutacja na niektóre kierunki zamknęła się w sześć sekund), zarządzanie finansami i podatki, a także sztuczna inteligencja. AI jest traktowana jako narzędzie – niezbędne, lecz wymagające etycznego fundamentu. Temat ESG, choć chwilowo przyćmiony przez napięcia geopolityczne, pozostaje w programach jako trwały imperatyw.

Idealny lider finansów przyszłości, według rektora, łączy silne myślenie analityczne, odwagę decyzyjną i zdolność do pracy zespołowej – bo cele, jak podkreśla prof. Wachowiak, osiąga się wspólnie.