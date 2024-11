Jako szefowa Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Noem będzie nadzorowała służbę celną, straż graniczną, służby imigracyjne, służbę specjalną Secret Service oraz agencję zarządzającą sytuacjami kryzysowymi (FEMA).



Kristi Noem i kontrowersje wokół jej książki. Gubernator Dakoty Południowej kiedyś zastrzeliła swojego psa

Noem była jedną z kandydatek Trumpa na stanowisko wiceprezydenta. Jej pozycję w otoczeniu Trumpa miał osłabić negatywny odbiór opublikowanej przez nią książki „No Going Back: The Truth on What’s Wrong with Politics and How We Move America Forward” („Nie ma odwrotu: Prawda o tym, co złego jest w polityce i jak posunąć Amerykę naprzód”), w której ujawniła, że kiedyś zastrzeliła 14-miesięcznego wyżła szorstkowłosego Cricketa, ponieważ nie wykazywał cech idealnego psa myśliwskiego.



Gubernator Dakoty Południowej napisała, że pies nie dawał się wyszkolić. Noem – po publikowaniu fragmentu jej książki o psie przez „The Guardian” broniła się, że umieszczenie tej anegdoty w książce miało pokazać, że jest gotowa nawet na najtrudniejsze działanie, kiedy jest to konieczne.