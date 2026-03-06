4 zł tygodniowo przez rok !
Znajomi i rodzice Rubena Cantero Garcia przyjęli tę wiadomość z zaskoczeniem. I raczej jako kolejną karę dla Hiszpanii za lata zaniechań i błędów niż wyraz sukcesu Polski. 23 lutego napisałem w „Rzeczpospolitej”, że zgodnie z danymi MFW dochód na mieszkańca przy uwzględnieniu realnej siły nabywczej jest już w królestwie niższy niż w naszym kraju. Odpowiednio 58,35 tys. dol. i 58,56 tys. dol. rocznie. W ten sposób 37 lat od upadku komunizmu przegoniliśmy pierwsze duże państwo Unii Europejskiej. Moment z pewnością symboliczny.
