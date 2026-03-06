Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Nowe doniesienia o ataku na szkołę dla dziewcząt w Iranie. To Amerykanie?

Śledztwo prowadzone przez amerykańską armię wskazuje, że najprawdopodobniej to Amerykanie byli odpowiedzialni za atak z 28 lutego na szkołę podstawową dla dziewcząt w Iranie, w którym, według strony irańskiej, zginęło 150 uczennic - informuje Reuters.

Publikacja: 06.03.2026 05:25

Zdjęcia z pogrzebu ofiar ataku na szkołę w Minab

Zdjęcia z pogrzebu ofiar ataku na szkołę w Minab

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Agencja Reutera powołuje się na dwa amerykańskie źródła, ale podkreśla, że Amerykanie nie zakończyli jeszcze śledztwa i nie przygotowali ostatecznego raportu w sprawie tragedii, do której doszło w pierwszym dniu amerykańskich i izraelskich ataków na Iran. Od 28 lutego USA i Izrael atakują cele w Iranie, a Iran odpowiada uderzeniami odwetowymi na Izrael, amerykańskie bazy wojskowe w regionie oraz państwa regionu – m.in. Arabię Saudyjską, ZEA, Oman, Katar, Kuwejt, Jordanię. W pierwszym dniu amerykańsko-izraelskich ataków na Iran zginął najwyższy przywódca duchowy Islamskiej Republiki Iranu ajatollah Ali Chamenei. Reżim nie wyłonił jeszcze jego następcy. 

Śledztwo ws. ataku na szkołę podstawową dla dziewcząt w Minab trwa. Mogą pojawić się nowe dowody

Reuters podkreśla, że nie był w stanie pozyskać żadnych szczegółów dotyczących śledztwa – w tym m.in. tego, jakie dowody zebrano w sprawie, jakiego rodzaju amunicji użyto do ataku. Nie wiadomo też dlaczego Amerykanie mogli wziąć na cel szkołę podstawową, ani kto był bezpośrednio odpowiedzialny za atak. 

Cele zaatakowane w Iranie i cele irańskich ataków odwetowych (dane z 3 i 4 marca)

Cele zaatakowane w Iranie i cele irańskich ataków odwetowych (dane z 3 i 4 marca)

Foto: PAP

W środę sekretarz obrony USA Pete Hegseth przyznał, że amerykańska armia prowadzi śledztwo w tej sprawie. 

Rozmówcy agencji Reutera wypowiadając się anonimowo nie wykluczyli, że w sprawie mogą pojawić się nowe dowody, które oczyściłyby Stany Zjednoczone z zarzutów w tym względzie i wskazały innych odpowiedzialnych za tragedię. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Skutki uderzenia iranskiego drona w budynek w stolicy Bahrajnu, Manamie
Konflikty zbrojne
Ponad 200 ofiar w Iranie. Eksplozje w Kuwejcie, Dosze i Dubaju

Nie wiadomo jak długo potrwa jeszcze śledztwo, ani jakich jeszcze dowodów poszukują śledczy, przed sformułowaniem ostatecznych wniosków. 

Szkoła podstawowa w Minab w południowym Iranie została zaatakowana 28 lutego. Ambasador Iranu przy ONZ Ali Bahreini oświadczył, że w ataku zginęło 150 uczennic. Danych tych nie sposób zweryfikować. 

Pentagon pytania o śledztwo w sprawie ataku na szkołę w Minab przekierował do Dowództwa Centralnego (CENTCOM). Z kolei rzecznik CENTCOM-u oświadczył, że „byłoby niestosowne komentować sprawę, w której toczy się jeszcze śledztwo”. 

Amerykanie zapewniają, że nie biorą na cel obiektów cywilnych

Biały Dom nie skomentował sprawy wprost. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt w oświadczeniu przekazanym agencji Reutera stwierdziła jedynie, że „gdy Departament Wojny prowadzi obecnie śledztwo w tej sprawie, irański reżim, nie USA, bierze na cel cywilów i dzieci”.

Hegseth pytany o sprawę na konferencji prasowej mówił, że Amerykanie „nigdy nie biorą na cel cywilów”. Z kolei sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział, że USA nie zaatakowałyby celowo szkoły. Zalecił też na to, by poczekać na ustalenia śledztwa Departamentu Obrony. 

Reklama
Reklama

Minab znajduje się w południowo-wschodnim Iranie, czyli w tej części kraju, w której ataki przeprowadza strona amerykańska. Izrael atakuje cele w zachodnim Iranie – podaje Reuters powołując się na wysokiej rangi przedstawiciela władz Izraela. 

We wtorek irańska telewizja państwowa pokazała zdjęcia z pogrzebów dziewczynek, które zginęły w ataku. Na przebitkach z pogrzebów widać było małe trumny owinięte irańskimi flagami i duży tłum zmierzający w stronę cmentarza. 

Ataki na szkoły, szpitale i inne obiekty cywilne zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym są zbrodnią wojenną. 

Strona irańska podaje, że od 28 lutego w amerykańskich i izraelskich atakach na Iran zginęło 1 230 osób. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Mojtaba Chamenei, syn zabitego przywódcy, jest dla Trumpa kandydatem nie do przyjęcia
Konflikty zbrojne
Trump: Muszę mieć wpływ na wybór następcy Chameneiego
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Zaporoska Elektrownia Jądrowa
Konflikty zbrojne
USA sprzeciwiają się rezolucji MAEA potępiającej ataki na ukraińską sieć energetyczną. „Jest zbędna”
Mark Rutte
Konflikty zbrojne
Czy incydent z irańską rakietą skończy się interwencją NATO? Mark Rutte zabiera głos
Fregata IRIS Dena, zdjęcie archiwalne
Konflikty zbrojne
Wojna sięga coraz dalej. Irańska fregata zatopiona u wybrzeży Sri Lanki
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama