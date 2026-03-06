Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego USA zezwoliły Indiom na zakup rosyjskiej ropy?

Jak Donald Trump reaguje na wzrost cen benzyny na stacjach w USA?

Jak zmiany cen ropy i benzyny mogą wpłynąć na wybory do Kongresu w USA?

Bessent w nocy z 5 na 6 marca (czasu polskiego) podkreślił we wpisie w serwisie X, że „agenda energetyczna prezydenta Trumpa doprowadziła do rekordowo wysokiego wydobycia ropy i gazu”.

Reklama Reklama

Dlaczego USA pozwalają Indiom na zakup rosyjskiej ropy?

„Aby zapewnić stały dopływ ropy na światowy rynek, Departament Skarbu wydaje tymczasowe, 30-dniowe pozwolenie na zakup przez indyjskie rafinerie rosyjskiej ropy” – czytamy w dalszej części wpisu. „Ten celowy, krótkoterminowy środek nie zapewni znaczącej finansowej korzyści rosyjskiemu rządowi, ponieważ pozwala jedynie na transakcje dotyczące zakupu ropy, która już utknęła na morzu” – pisze Bessent, co oznacza, że Indie mogą kupować jedynie ropę, która jest już transportowana przez tzw. flotę cieni, czyli tankowce przewożące objętą sankcjami ropę z Rosji.

Cieśnina Ormuz Foto: PAP

„Indie są kluczowym partnerem USA i spodziewamy się, że New Delhi zwiększy zakupy amerykańskiej ropy. Ten tymczasowy krok (zgoda na zakup rosyjskiej ropy przez Indie – red.) pomoże zmniejszyć presję wywołaną próbą wykorzystania przez Iran globalnego rynku energii jako zakładnika” – podsumowuje Bessent. To ostatnie zdanie to nawiązanie do zablokowania przez Iran Cieśniny Ormuz, przez którą przechodzi ok. 20 proc. ropy naftowej transportowanej drogą morską. USA zapowiedziały wprawdzie, że zaczną eskortować statki przepływające przez Cieśninę, ale dopiero wtedy, gdy będzie to możliwe ze względów operacyjnych.