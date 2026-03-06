Tino Chrupalla i Donald Trump
Rok temu przed wyborami do Bundestagu administracja amerykańska, w szczególności wiceprezydent J. D. Vance, bardzo wspierała Alternatywę dla Niemiec. Teraz AfD, największa partia opozycyjna i druga siła w Bundestagu, ma z tym problem, także we własnych szeregach. Powód: rozpoczęta przez USA wraz z Izraelem wojna przeciw Iranowi.
Doszło nawet na tym tle do fizycznego starcia między przedstawicielami najwyższych władz partii podczas wtorkowego spotkania frakcji AfD w Bundestagu. Konkretniej Beatrix von Storch, wiceprzewodnicząca frakcji, miała uderzyć Kaya Gottschalka, jednego z wiceprzewodniczących partii.
– Najpierw wcisnęła mi w twarz telefon komórkowy, a potem dwa razy stuknęła mnie dłonią w czoło – poskarżył się Gottschalk tabloidowi „Bild”.
– Nie uderzyłam, jedynie postukałam go palcami w czoło – odparła Von Storch.
To najbardziej spektakularny przykład sporu, który wstrząsa partią. Beatrix von Storch jest liderką skrzydła, które uważa Amerykę, zwłaszcza Amerykę Trumpa, za najważniejszego partnera strategicznego Niemiec, a Izrael za obrońcę Zachodu przed islamizmem.
Kay Gottschalk zdenerwował ją krytyką najwyższego kierownictwa partii za to, że zbyt długo zwlekało z zajęciem zdecydowanego stanowiska w sprawie wojny. Współprzewodniczący, Alice Weidel i Tino Chrupalla, wydali je w sobotę po paru godzinach. Padły w nim słowa: „Z wielkim zaniepokojeniem odnotowaliśmy ataki Izraela i USA na Iran. Wzywamy wszystkie strony konfliktu do zachowania bezwzględnej powściągliwości. (…) Nowa destabilizacja Bliskiego Wschodu nie jest w interesie Niemiec i musi się zakończyć”.
Od tej pory stanowisko AfD ewoluowało w kierunku coraz ostrzejszej krytyki Stanów Zjednoczonych, ale pojawiły się też głosy wychwalające Donalda Trumpa. Inny wiceprzewodniczący frakcji AfD w Bundestagu, na dodatek odpowiadający w niej za politykę zagraniczną, Markus Frohnmaier, podziwiał „precyzyjne”, „chirurgiczne” ataki Amerykanów i Izraelczyków.
Tego już Tino Chrupalla nie zniósł. Trudno świętować i mówić o chirurgicznej precyzji, gdy w wyniku ataku na szkołę zginęło 120 irańskich dziewczynek – sugerował w środę współszef partii podczas wywiadu w telewizji informacyjnej koncernu RTL. Wspominał też o niezgodności wojny z prawem międzynarodowym.
Najostrzej zabrzmiały słowa Chrupalli, które wyróżniono potem na koncie AfD na portalu X: „Donald Trump zaczynał jako prezydent pokoju, skończy jako prezydent wojny”.
Współszefowa Alice Weidel też krytykuje rozpętanie przez Amerykanów wojny, ale skupia się na rosnących z tego powodu cenach paliw. I łączy to jeszcze z dotychczasową „najgłupszą polityką energetyczną świata” prowadzoną przez niemiecki rząd. Sugeruje obywatelom, by podczas wizyt na stacjach benzynowych „dziękowali CDU”, partii kanclerza Friedricha Merza.
Skrzydło proamerykańskie w AfD wyciągnęło ciężkie działa. Uznało, że w sprawie wojny Chrupalla i jego skrzydło mówią jak Annalena Baerbock, była liderka znienawidzonej przez nacjonalistów partii Zielonych, obecnie szefowa Zgromadzenia Ogólnego ONZ (ostro skrytykowała atak na Iran). – Może nie są wcale takimi prawicowymi patriotami – ironizował jeden z posłów.
