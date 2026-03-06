Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

AfD mocno podzielona w sprawie Donalda Trumpa i Iranu. Doszło do rękoczynów

Wielki spór wśród liderów skrajnie prawicowej AfD o wojnę USA i Izraela z Iranem. Współprzewodniczący AfD Tino Chrupalla uważa, że Donald Trump skończy jako prezydent wojny. Tymczasem część liderów Alternatywy dla Niemiec chwali Amerykę za „chirurgiczną” operację.

Publikacja: 06.03.2026 07:04

Tino Chrupalla i Donald Trump

Tino Chrupalla i Donald Trump

Foto: REUTERS

Jerzy Haszczyński

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są stanowiska liderów AfD względem ataku USA i Izraela na Iran?
  • Jakie wewnętrzne napięcia w AfD dotyczą polityki wobec USA ?
  • Jakie argumenty prezentowane są przez różne frakcje w AfD wobec wspierania Donalda Trumpa?
  • Jak polityka energetyczna wpływa na postrzeganie wojny w AfD?

Rok temu przed wyborami do Bundestagu administracja amerykańska, w szczególności wiceprezydent J. D. Vance, bardzo wspierała Alternatywę dla Niemiec. Teraz AfD, największa partia opozycyjna i druga siła w Bundestagu, ma z tym problem, także we własnych szeregach. Powód: rozpoczęta przez USA wraz z Izraelem wojna przeciw Iranowi. 

Doszło nawet na tym tle do fizycznego starcia między przedstawicielami najwyższych władz partii podczas wtorkowego spotkania frakcji AfD w Bundestagu. Konkretniej Beatrix von Storch, wiceprzewodnicząca frakcji, miała uderzyć Kaya Gottschalka, jednego z wiceprzewodniczących partii.

Czytaj więcej

Od soboty USA i Izrael bombardują cele w Iranie
Konflikty zbrojne
Kto dołączy do wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi?

– Najpierw wcisnęła mi w twarz telefon komórkowy, a potem dwa razy stuknęła mnie dłonią w czoło – poskarżył się Gottschalk tabloidowi „Bild”.

Reklama
Reklama

– Nie uderzyłam, jedynie postukałam go palcami w  czoło – odparła Von Storch. 

Co liderzy AfD mówią o ataku USA i Izraela na Iran. Wspaniała precyzja czy zabijanie uczennic?

To najbardziej spektakularny przykład sporu, który wstrząsa partią. Beatrix von Storch jest liderką skrzydła, które uważa Amerykę, zwłaszcza Amerykę Trumpa, za najważniejszego partnera strategicznego Niemiec, a Izrael za obrońcę Zachodu przed islamizmem. 

Kay Gottschalk zdenerwował ją krytyką najwyższego kierownictwa partii za to, że zbyt długo zwlekało z zajęciem zdecydowanego stanowiska w sprawie wojny. Współprzewodniczący, Alice Weidel i Tino Chrupalla, wydali je w sobotę po paru godzinach. Padły w nim słowa: „Z wielkim zaniepokojeniem odnotowaliśmy ataki Izraela i USA na Iran. Wzywamy wszystkie strony konfliktu do zachowania bezwzględnej powściągliwości. (…) Nowa destabilizacja Bliskiego Wschodu nie jest w interesie Niemiec i musi się zakończyć”.

Od tej pory stanowisko AfD ewoluowało w kierunku coraz ostrzejszej krytyki Stanów Zjednoczonych, ale pojawiły się też głosy wychwalające Donalda Trumpa. Inny wiceprzewodniczący frakcji AfD w Bundestagu, na dodatek odpowiadający w niej za politykę zagraniczną, Markus Frohnmaier, podziwiał „precyzyjne”, „chirurgiczne” ataki Amerykanów i Izraelczyków.

Tego już Tino Chrupalla nie zniósł. Trudno świętować i mówić o chirurgicznej precyzji, gdy w wyniku ataku na szkołę zginęło 120 irańskich dziewczynek – sugerował w środę współszef partii podczas wywiadu w telewizji informacyjnej koncernu RTL. Wspominał też o niezgodności wojny z prawem międzynarodowym.

Reklama
Reklama

Tino Chrupalla, współprzewodniczący AfD: Donald Trump zaczynał jako prezydent pokoju, skończy jako prezydent wojny

Najostrzej zabrzmiały słowa Chrupalli, które wyróżniono potem na koncie AfD na portalu X:  „Donald Trump zaczynał jako prezydent pokoju, skończy jako prezydent wojny”.

Współszefowa Alice Weidel też krytykuje rozpętanie przez Amerykanów wojny, ale skupia się na rosnących z tego powodu cenach paliw. I łączy to jeszcze z dotychczasową „najgłupszą polityką energetyczną świata” prowadzoną przez niemiecki rząd. Sugeruje obywatelom, by podczas wizyt na stacjach benzynowych „dziękowali CDU”, partii kanclerza Friedricha Merza.

Czytaj więcej

Zniszczony budynek w Teheranie. Efekt sobotniego ataku Izraela i USA
Konflikty zbrojne
Brytyjski dyplomata: Są cztery scenariusze dla Iranu

Skrzydło proamerykańskie w AfD wyciągnęło ciężkie działa. Uznało, że w sprawie wojny Chrupalla i jego skrzydło mówią jak Annalena Baerbock, była liderka znienawidzonej przez nacjonalistów partii Zielonych, obecnie szefowa Zgromadzenia Ogólnego ONZ (ostro skrytykowała atak na Iran). – Może nie są wcale takimi prawicowymi patriotami – ironizował jeden z posłów. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Kandydatem na premiera Badenii-Wirtembergii ze strony Zielonych jest Cem Özdemir (z lewej). Winfried
Polityka
Rok ważnych wyborów w pięciu landach. Test niemieckich nastrojów – na początek Badenia-Wirtembergia
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Donald Trump
Polityka
Trump pogania Zełenskiego: Musi wziąć się do roboty
Kristi Noem, Markwayne Mullin
Polityka
Donald Trump zwolnił Kristi Noem. Ogłosił nazwisko jej następcy
Rusłan Calikow
Polityka
Korupcja w ministerstwie obrony Rosji. Pranie i rozkradanie pieniędzy na wojnę Putina
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama