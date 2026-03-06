Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są stanowiska liderów AfD względem ataku USA i Izraela na Iran?

Jakie wewnętrzne napięcia w AfD dotyczą polityki wobec USA ?

Jakie argumenty prezentowane są przez różne frakcje w AfD wobec wspierania Donalda Trumpa?

Jak polityka energetyczna wpływa na postrzeganie wojny w AfD?

Rok temu przed wyborami do Bundestagu administracja amerykańska, w szczególności wiceprezydent J. D. Vance, bardzo wspierała Alternatywę dla Niemiec. Teraz AfD, największa partia opozycyjna i druga siła w Bundestagu, ma z tym problem, także we własnych szeregach. Powód: rozpoczęta przez USA wraz z Izraelem wojna przeciw Iranowi.

Doszło nawet na tym tle do fizycznego starcia między przedstawicielami najwyższych władz partii podczas wtorkowego spotkania frakcji AfD w Bundestagu. Konkretniej Beatrix von Storch, wiceprzewodnicząca frakcji, miała uderzyć Kaya Gottschalka, jednego z wiceprzewodniczących partii.

– Najpierw wcisnęła mi w twarz telefon komórkowy, a potem dwa razy stuknęła mnie dłonią w czoło – poskarżył się Gottschalk tabloidowi „Bild”.