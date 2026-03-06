4 zł tygodniowo przez rok !
Tygodnik „Der Spiegel” komentował, że odbudowa berlińskiego Zamku Miejskiego (na zdjęciu), „w którym niegdyś rezydowali elektorzy i królowie Prus, stanowi uderzający obraz rosnącej niemieckiej hegemonii”
Z góry słychać było jakby stąpanie olbrzyma. Były to serie bomb burzących. Olbrzym chodził i chodził (…) na dworze padał ognisty deszcz. Drezno było morzem ognia”. 20-letni amerykański żołnierz Kurt Vonnegut, który po latach uwiecznił ten moment w „Rzeźni numer pięć”, jednej z ważniejszych antywojennych książek w historii literatury, od dwóch miesięcy przebywał w niemieckiej niewoli. W dniach 13-15 lutego 1945 r. stał się mimowolnym świadkiem zniszczenia w alianckich nalotach 85 proc. zabudowań Drezna. Zginęło ok. 25 tys. mieszkańców, w gruzach legły wspaniałe zabytki, w tym słynny kościół Frauenkirche.
