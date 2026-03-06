W czwartek po spotkaniu z premier Ukrainy Julią Swyrydenko i członkami jej gabinetu w rozmowie z dziennikarzami Wołodymyr Zełenski odniósł się do sprawy unijnej pożyczki dla Ukrainy.

Ukraiński przywódca nie wymienił nazwiska szefa węgierskiego rządu, jednak jego słowa zostały odebrane jako wymierzone w Viktora Orbána.

Co Wołodymyr Zełenski powiedział o Viktorze Orbánie?

– Mamy nadzieję, że pewna osoba w Unii Europejskiej nie będzie blokowała 90 miliardów ani pierwszej transzy z 90 miliardów, a ukraińscy żołnierze będą mieli broń – powiedział Zełenski. – W przeciwnym wypadku przekażemy adres tej osoby naszym siłom zbrojnym, naszym chłopakom. Niech do niej zadzwonią i porozumieją się z nią w swoim języku – oświadczył.

W piątek do wypowiedzi prezydenta Ukrainy odniósł się wicerzecznik Komisji Europejskiej Olof Gill. – W szczególności w odniesieniu do komentarzy wygłoszonych przez prezydenta Zełenskiego Komisja Europejska wyraża jednoznaczne stanowisko, że tego rodzaju język jest niedopuszczalny – powiedział. – Nie może być mowy o groźbach wobec państw członkowskich Unii Europejskiej – podkreślił.