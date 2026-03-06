Rzeczpospolita
PiS z najwyższym wzrostem poparcia w nowym sondażu partyjnym

Gdyby wybory odbyły się dziś, ugrupowanie Donalda Tuska mogłoby ogłosić zwycięstwo – w badaniu United Surveys dla Wirtualnej Polski utrzymuje bowiem pozycję lidera. Jednocześnie Koalicja Obywatelska ma jednak powody do obaw – sondaż wskazuje, że aż trzy partie obecnej koalicji znalazłyby się poza Sejmem.

Publikacja: 06.03.2026 19:20

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński

Foto: PAP/Art Service

Ada Michalak

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższy weekend, wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Partia Donalda Tuska mogłaby liczyć na 30,6 proc. poparcia (spadek o 0,1 pkt. proc.). Na drugim miejscu w sondażu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, które zanotowało 23,5 proc. poparcia (wzrost o 2,0 pkt. proc.). 

Według badania United Surveys dla Wirtualnej Polski trzecią siłą w parlamencie pozostaje Konfederacja z wynikiem 12,2 proc. (spadek o 1 pkt proc.) Tuż za nią jest Konfederacja Korony Polskiej – na ugrupowanie Grzegorza Brauna chce głosować 8,4 proc. respondentów. 

Nad progiem uplasowała się jeszcze Lewica z poparciem 7,7 proc.

Premier RP Donald Tusk (Koalicja Obywatelska) i wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL
Polityka
Nowy sondaż partyjny. W Sejmie sześć partii, największy wzrost zanotował PSL

Nowy sondaż: Dawna Trzecia Droga poza Sejmem. Na jakie poparcie mogą liczyć PSL i Polska 2050?

Badanie wskazuje, że Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Polska 2050 – partie, które w poprzednich wyborach startowały jako Trzecia Droga – nie przekraczają progu wyborczego. Pierwsze ugrupowanie notuje 3,8 proc. poparcia (spadek o 1,2 pkt. proc.), a drugie – 1,1 proc.

Pod progiem znalazła się też Partia Razem – głos na ugrupowanie Adriana Zandberga oddałoby 4,2 proc. ankietowanych (wzrost o 1,7 pkt. proc.). 

Odsetek niezdecydowanych wyborców wynosi 8,5 proc.

Czy partia Donalda Tuska ma powody do zadowolenia, utrzymując się na sondażowym prowadzeniu?
Polityka
Nowy sondaż dla „Rzeczpospolitej”. KO na czele, ale Tuskowi brakuje głosów, żeby rządzić

Czy Koalicja Obywatelska i Lewica mogłyby samodzielnie rządzić?

Wirtualna Polska – która przeliczyła wyniki z sondażu na mandaty w Sejmie, czyli 460 miejsc – wskazuje, że obecna koalicja rządząca – KO i Lewica – traci zdolność samodzielnego sprawowania władzy.

Jak zaznacza portal, Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 188 mandatów, Prawo i Sprawiedliwość – na 140 mandatów, Konfederacja – na 63&nbsp;mandaty, Polskiej – na 37&nbsp;mandatów, zaś Lewica – na 32 mandaty. 

220 głosów – suma mandatów KO i Lewicy – oznacza, że do większości ustawowej (231) brakuje 11 posłów. 

PiS, Konfederacja oraz Konfederacja Korony Polskiej miałyby zaś łącznie 240 mandatów. Pozwalałoby to na stworzenie rządu.

Metodologia badania

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone w dniach 27.02 - 01.03.2026 r., metodą CATI & CAWI, na reprezentatywnej grupie n=1000 osób.

Źródło: rp.pl

