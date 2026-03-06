Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński
Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższy weekend, wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Partia Donalda Tuska mogłaby liczyć na 30,6 proc. poparcia (spadek o 0,1 pkt. proc.). Na drugim miejscu w sondażu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, które zanotowało 23,5 proc. poparcia (wzrost o 2,0 pkt. proc.).
Według badania United Surveys dla Wirtualnej Polski trzecią siłą w parlamencie pozostaje Konfederacja z wynikiem 12,2 proc. (spadek o 1 pkt proc.) Tuż za nią jest Konfederacja Korony Polskiej – na ugrupowanie Grzegorza Brauna chce głosować 8,4 proc. respondentów.
Nad progiem uplasowała się jeszcze Lewica z poparciem 7,7 proc.
Badanie wskazuje, że Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Polska 2050 – partie, które w poprzednich wyborach startowały jako Trzecia Droga – nie przekraczają progu wyborczego. Pierwsze ugrupowanie notuje 3,8 proc. poparcia (spadek o 1,2 pkt. proc.), a drugie – 1,1 proc.
Pod progiem znalazła się też Partia Razem – głos na ugrupowanie Adriana Zandberga oddałoby 4,2 proc. ankietowanych (wzrost o 1,7 pkt. proc.).
Odsetek niezdecydowanych wyborców wynosi 8,5 proc.
Wirtualna Polska – która przeliczyła wyniki z sondażu na mandaty w Sejmie, czyli 460 miejsc – wskazuje, że obecna koalicja rządząca – KO i Lewica – traci zdolność samodzielnego sprawowania władzy.
Jak zaznacza portal, Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 188 mandatów, Prawo i Sprawiedliwość – na 140 mandatów, Konfederacja – na 63 mandaty, Polskiej – na 37 mandatów, zaś Lewica – na 32 mandaty.
220 głosów – suma mandatów KO i Lewicy – oznacza, że do większości ustawowej (231) brakuje 11 posłów.
PiS, Konfederacja oraz Konfederacja Korony Polskiej miałyby zaś łącznie 240 mandatów. Pozwalałoby to na stworzenie rządu.
