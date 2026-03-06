33 min. 2 sek.

Weto SAFE nadal samobójstwem dla prezydenta. Atak na Iran: a co, jeśli Trump zadzwoni?

Prezydent Nawrocki potrzebował alternatywy, bo wiedział, że weto jest złe – to mówi wszystko o „polskim SAFE 0 proc.". Tymczasem operacja Epic Fury stawia cztery pytania, z których jednego nikt jeszcze na poważnie nie zadał. O politycznym tygodniu rozmawiają Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko w nowym odcinku „Politycznych Michałków”.

Kolanko opisuje, jak nowa inicjatywa prezydenta Karola Nawrockiego ws. SAFE została zneutralizowana w ciągu 24 godzin: – W środę prezydent i Glapiński przedstawiają SAFE 0 proc.. Jest wrażenie, że to game changer. Ale później wychodzi Kosiniak-Kamysz i mówi: „to będą dwa nagie miecze – jeden SAFE i jeden SAFE 0 proc., zróbmy jedno i drugie". I to kończy inicjatywę prezydenta.

To była bardzo krótkoterminowa ofensywa – mówi. Szułdrzyński zwraca uwagę na problemy komunikacyjne propozycji: – Wszystkie media czekały na godzinę 15.00 w czwartek, na konferencję prezesa Glapińskiego. I nasz szef działu ekonomicznego Krzysztof Kowalczyk mówi: „nic nie dowiedzieliśmy się”. Prezes Glapiński odesłał dziennikarzy do przyszłości – relacjonuje. Kolanko ocenia pomysł jako dobry taktycznie, ale niewystarczający strategicznie: – Pomysł sam w sobie, jako wyjście z defensywy – dobry. Komunikacyjnie wsparcie, powoływanie się na ekonomistów, na profesora Kołodko – niezłe. Ale to, co powiedział prezes Glapiński, bardzo słabe. Nie podał szczegółów, bo czeka na Kosiniaka-Kamysza. Niespecjalnie wiarygodne, a wiarygodność w przypadku banku centralnego jest kluczowa. No i później Kosiniak-Kamysz dobija całą koncepcję – mówi.

PiS w Hali Sokoła: nie kto, tylko jaki model

