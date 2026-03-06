Już w sobotę w Krakowie PiS zaprezentuje swojego kandydata na premiera. Miejsce i czas są absolutnie nieprzypadkowe. To historyczny budynek PTG „Sokół” przy ul. Piłsudskiego. Budynek powstał pod koniec XIX w., ale jego najnowsza historia polityczna jest jeszcze ciekawsza od tej, która dotyczy zaborów.

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” zostało założone w 1867 r. we Lwowie, gdy Polski nie było na mapie. Jego „gniazda” powstawały na terenie zaborów, a celem było wzmacnianie, kształcenie kultury fizycznej u młodych. Budynek PTG „Sokół” w Krakowie powstał pod koniec XIX w. W 2014 r. w tym historycznym miejscu prezes PiS ogłosił kandydaturę Andrzeja Dudy na prezydenta. 10 lat później w tym samym miejscu kandydatem ogłoszony został Karol Nawrocki. A politycy PiS blisko współpracujący z Kaczyńskim przyznają, że prezes lubi schematy, które już zna.

Jaki plan na wybory parlamentarne 2027 r. ma Jarosław Kaczyński?

Zarówno zwycięstwo Dudy, jak i Nawrockiego w wyborach prezydenckich były sporymi niespodziankami. Dziś, gdy pytamy polityków PiS o miejsce konwencji, odwołania są jasne. – Hala Sokoła w Krakowie to wyjątkowe miejsce, biorąc pod uwagę najnowszą historię naszego środowiska politycznego. To tu nasz lider ogłaszał najważniejsze decyzje, także te personalne, które prowadziły nas do kolejnych sukcesów. Sobotnie wydarzenie ma duże znaczenie na drodze do zbliżającej się kampanii parlamentarnej. Cel jest dokładnie taki sam: zwycięstwo – mówi „Rzeczpospolitej” rzecznik PiS, Rafał Bochenek.

Trudno jednak nie zauważyć, że tym razem następuje istotne przełamanie, nie mówimy przecież o kampanii prezydenckiej. Do wyborów parlamentarnych zostało 20 miesięcy i wydaje się, że jest trochę za wcześnie na prezentację kandydata na premiera. PiS jednak, w dobie wszechwładnych algorytmów, zamierza przekształcić kampanię parlamentarną w kolejną niezwykle długą kampanię prezydencką. To format, w którym Jarosław Kaczyński i jego ludzie czują się pewnie.