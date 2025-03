Krzysztof Łapiński: Sztabowcy Karola Nawrockiego osiągnęli to, co mieli osiągnąć

Gość Michała Kolanki zwrócił uwagę, że marzec oznacza lepszą pogodę, a to pozwoli na więcej spotkań i otwartych wieców. - To też będzie sprzyjać kampanii. Już nie będzie dwóch, tylko pewnie po pięć, sześć spotkań dziennie – mówił Krzysztof Łapiński.

Czytaj więcej Polityka Kampania prezydencka – walka o centrum i „uwypuklanie katastrofy” Polityczna walka o urząd prezydenta nabiera tempa. Najnowszy sondaż Ogólnopolskiej Grupy Badawczej wskazuje, że Rafał Trzaskowski przegrywa w drugiej turze z Karolem Nawrockim różnicą mniej niż 200 tysięcy głosów. Choć badanie nie uwzględniało wyborców niezdecydowanych, wyniki te z pewnością wywołały poruszenie w sztabach wyborczych. O tym, jakie strategie mogą zmienić przebieg kampanii i jak kluczowi gracze przygotowują się do decydujących starć, rozmawiamy z Michałem Kolanko, dziennikarzem politycznym Rzeczpospolitej.

Nie tylko bezpieczeństwo w kampanii. Od innych tematów nie da się uciec

W odpowiedzi na pytanie o doniesienia, że sztabowi Rafała Trzaskowskiego zależy na tym, by kampanię zdominowały tematy rządowo-dyplomatyczne i dotyczące bezpieczeństwa, Krzysztof Łapiński odpowiedział, ze nie pozwolą na to sztaby innych kandydatów. - Takie założenie dla sztabu Rafała Trzaskowskiego jest pewnie słuszne i jest wygodne. Ale sztab Karola Nawrockiego, Sławomira Mentzena, Szymona Hołowni, Magdaleny Biejat czy Adriana Zandberga na to nie pozwoli. Oni właśnie będą na rynkach miast, na ulicach, żeby temat dotyczył też warunków życia. Bezpieczeństwo oczywiście będzie jednym z najważniejszych tematów, bo w związku z wojną na Ukrainie to jeden z tematów wiodących. Ale będą też kwestie socjalno-bytowe czy też dotyczące bezpieczeństwa ekonomicznego. Nie da się w kampanii wyborczej uciec od takich tematów.