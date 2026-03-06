Wrocławska policja poinformowała w mediach społecznościowych, że na terenie Biskupic Oławskich w województwie dolnośląskim odnalazła ciało zaginionej 4 marca aktorki Magdaleny Majtyki. „Z przykrością potwierdzamy tragiczną informację, że zaginiona 41-letnia Magdalena Majtyka nie żyje. Ciało kobiety zostało odnalezione dzisiaj na terenie Biskupic Oławskich” – czytamy we wpisie opublikowanym na Facebooku. „Rodzinie i bliskim składamy szczere wyrazy współczucia” – dodano.

Jak przekazano, na miejscu pracują funkcjonariusze pod nadzorem prokuratury. W sprawie prowadzone będzie śledztwo, które ma na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia i śmierci kobiety.

Magdalena Majtyka zaginęła wieczorem 4 marca – wówczas po raz ostatni była widziana we Wrocławiu na al. Karkonoskiej.