Wrocławska policja poinformowała, że odnalazła ciało zaginionej 4 marca aktorki Magdaleny Majtyki.
Wrocławska policja poinformowała w mediach społecznościowych, że na terenie Biskupic Oławskich w województwie dolnośląskim odnalazła ciało zaginionej 4 marca aktorki Magdaleny Majtyki. „Z przykrością potwierdzamy tragiczną informację, że zaginiona 41-letnia Magdalena Majtyka nie żyje. Ciało kobiety zostało odnalezione dzisiaj na terenie Biskupic Oławskich” – czytamy we wpisie opublikowanym na Facebooku. „Rodzinie i bliskim składamy szczere wyrazy współczucia” – dodano.
Jak przekazano, na miejscu pracują funkcjonariusze pod nadzorem prokuratury. W sprawie prowadzone będzie śledztwo, które ma na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia i śmierci kobiety.
Magdalena Majtyka zaginęła wieczorem 4 marca – wówczas po raz ostatni była widziana we Wrocławiu na al. Karkonoskiej.
W piątek policja przekazała, że w pobliżu Biskupic Oławskich znaleziono samochód, należący do kobiety. – Znaleziony w lesie samochód zaginionej jest zamknięty, nie ma w nim żadnych osób – powiedziała w rozmowie z „Gazetą Wrocławską” asp. sztab. Wioletta Polerowicz, rzeczniczka prasowa policji w Oławie. Jak podawał nieoficjalnie portal tvn24.pl, auto było uszkodzone.
Zmarła Magdalena Majtyka miała 41 lat. Aktorka znana była między innymi z ról w serialach, takich jak „Ojciec Mateusz”, „Na Wspólnej”, „Na dobre i na złe” czy „Komisarz Alex”.
W wielu produkcjach aktorkę zobaczyć można było także jako specjalistkę od ewolucji kaskaderskich – m.in. w filmie „Kler” czy serialach „1670” i „Wielka woda”.
