„Canes of Karabakh”: Złapać oddech

Szum wiatru i tęsknota. Dźwięki ulotne i delikatne, a jednak rezonujące w słuchaczu z ogromną mocą.

Publikacja: 06.03.2026 16:50

Foto: mat.pras.

Mery Zimny

Trio Canes of Karabakh zaprasza nas do świata tak odległego od codzienności, w której żyjemy, a mimo wszystko tak bliskiego naszym najgłębszym potrzebom. Przypomina nam o związku z naturą, tradycji jako elemencie tożsamości i potrzebie wspólnotowości. Nie jest to jednak idylliczna podróż, raczej opowieść o kruchości, przemijaniu i niepewności.

Canes of Karabakh to trio składające się z trzech polskich muzyków: Stanisława Matysa (duduk), Olgierda Dokalskiego (flugelhorn, SFX) i Pawła Bartnika (elektronika). Panowie przez około 20 lat tworzyli znaną na scenie muzyki niezależnej grupę kIRK. W 2025 r. powołali do życia nowy zespół, który jak sami wskazują, narodził się z bardzo konkretnego doświadczenia ich dudukisty. Niedługo po tym zdobyli II miejsce w konkursie Programu Drugiego Polskiego Radia – Nowa Tradycja.

