Tegoroczny festiwal filmowy Sundance upłynął pod znakiem pożegnań. Żegnano się zarówno z ludźmi – w tym w szczególności z jednym konkretnym człowiekiem – jak i z miejscem. W związku z niedawną śmiercią Roberta Redforda wydarzenie po raz pierwszy odbyło się pod nieobecność swojego założyciela i patrona, który zainicjował je ponad cztery dekady temu, kilka lat po sukcesie westernu pod wiele mówiącym tytułem „Butch Cassidy i Sundance Kid” (1969) autorstwa George’a Roya Hilla.