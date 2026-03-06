4 zł tygodniowo przez rok !
Sundace Fim Festival po raz pierwszy odbył się pod nieobecność zmarłego niedawno Roberta Retforda (na zdj.), założyciela i patrona imprezy, który zainicjował ją ponad cztery dekady temu
Tegoroczny festiwal filmowy Sundance upłynął pod znakiem pożegnań. Żegnano się zarówno z ludźmi – w tym w szczególności z jednym konkretnym człowiekiem – jak i z miejscem. W związku z niedawną śmiercią Roberta Redforda wydarzenie po raz pierwszy odbyło się pod nieobecność swojego założyciela i patrona, który zainicjował je ponad cztery dekady temu, kilka lat po sukcesie westernu pod wiele mówiącym tytułem „Butch Cassidy i Sundance Kid” (1969) autorstwa George’a Roya Hilla.
