Barbara Nowacka ma przeprosić autora podręcznika do HIT, a on ma jej zapłacić

Minister edukacji Barbara Nowacka ma przeprosić prof. Wojciecha Roszkowskiego za słowa o podręczniku jego autorstwa do przedmiotu szkolnego historia i teraźniejszość (HiT) - zdecydował w piątek ​Sąd Okręgowy w Warszawie.

Publikacja: 06.03.2026 20:59

Minister edukacji Barbara Nowacka

Foto: PAP/Michał Zieliński

Dorota Gajos-Kaniewska

Prof. Wojciech Roszkowski poczuł się obrażony słowami, które ministra wypowiedziała podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej w październiku 2024 r.

- Oni uczyli kłamstwa. Przypomnijcie sobie, taki przedmiot wprowadzili do szkół, nowy przedmiot historia i teraźniejszość. Tam kłamstwo było na każdej stronie podręcznika. Oni tam uczyli jak kłamać i manipulować – mówiła Nowacka.

Sąd: Barbara Nowacka użyła zbyt mocnych słów 

Roszkowski zarzucił Nowackiej kłamstwo i naruszenie dóbr osobistych poprzez stwierdzenie, że na każdej stronie podręcznika jest kłamstwo. W pozwie zażądał od ministry przeprosin i 512 tys. zł - 1 tys. zł za każdą stronę podręcznika.

Nowacka przekonywała, że jej wypowiedź została odebrana zbyt dosłownie, a sformułowanie „na każdej stronie” należy traktować jako „licentia poetica”.

Sąd uznał jednak, że ministra naruszyła dobra osobiste profesora, jego autorytet naukowy i rzetelność.  Bo choć jej słowa o "kłamstwie na każdej stronie" nie stwierdzały faktu, lecz były pewnego rodzaju przenośnią, to wyrażały także opinią odnoszącą się do konkretnej osoby. W ustnym uzasadnieniu sędzia Magdalena Kubczak podkreśliła, że kontekst wypowiedzi nie uzasadniał tak mocnych słów. Zwłaszcza że wypowiedziała je osoba pełniąca wyższą funkcję publiczną, co powoduje, że łatwiej przedostały się do świadomości społecznej.

Przegrana czy wygrana? Roszkowski ma zapłacić Nowackiej

Sąd nakazał Barbarze Nowackiej opublikowanie przeprosin na kanale Koalicji Obywatelskiej na You Tubie, w terminie siedmiu dni od uprawomocnienia się wyroku. Zobowiązał też ministrę do zapłaty Roszkowskiemu 1,3 tys. zł tytułem kosztów procesu.

Ale także prof. Roszkowski ma zwrócić Nowackiej koszty procesu i to w dużo wyższej kwocie – 10,8 tys. zł. Wynika to z faktu, że sąd oddalił jego roszczenie o zadośćuczynienie jako nieadekwatne. A zatem Roszkowski przegrał w przeważającej części.

– Zadośćuczynienie może być zasądzone tylko wtedy, kiedy sąd by uznał, że same przeprosiny są niewystarczające – podkreśliła sędzia.

To nie koniec sporu o słowa o podręczniku do HiT 

Wyrok nie zadowolił stron. Zarówno Roszkowski, jak i Nowacka zapowiedzieli apelację. 

„Porażka sądowa Wojciecha Roszkowskiego – żądał pół miliona złotych ode mnie za moją wypowiedź. Nie dość, że ich nie uzyskał to dodatkowo musi mi zapłacić 10 tys. zł kosztów sądowych. W sprawie ewentualnych moich przeprosin – składam apelację” – napisała Nowacka na X.

„Szanowna Pani Minister, życzę Pani więcej takich zwycięstw! P.S. też będziemy składać apelację” – skomentował prof. Roszkowski.

 

