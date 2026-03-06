XXXII Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych
Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych to jeden z najstarszych festiwali teatru zawodowego w kraju i pierwszy festiwal teatralny powołany do życia po 1989 r..
– Przed nami XXXII edycja Festiwalu – nietypowa, bo odbywa się w czasie, kiedy przy Legionów 21 trwa największa w historii Teatru Powszechnego w Łodzi modernizacja – mówi Ewa Pilawska, dyrektorka Teatru Powszechnego w Łodzi, dyrektorka artystyczna Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych. – Przed nami rysuje się piękna perspektywa nowoczesnego budynku, który posłuży kolejnym pokoleniom, ale na razie obydwie nasze sceny są wyłączone z użytku na niemal dwa lata. Nasze spektakle gramy na scenach tymczasowych. W tych nowych warunkach musieliśmy również odnaleźć się, przygotowując dla Państwa tegoroczny Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych. Docierało do mnie wiele pytań i obaw, czy w tym roku – w związku z przebudową budynku – Festiwal się odbędzie? Czy się uda? Z wielką przyjemnością potwierdzam, że tak. Bardzo się cieszę, że wszystkie moje teatralne podróże i poszukiwania przełożyły się na program tej edycji, na którą zaprosimy Państwa od 25 marca. Na festiwalowe wydarzenia i spektakle zapraszamy na naszą scenę tymczasową w Pieter Smit oraz na prezentacje w Expo Łódź, które jest Partnerem Strategicznym tej edycji.
Od lewej od góry: „Kofman. Podwójne wiązanie”, „Antygona”, „Termopile polskie”, „Protest kielecki. Do kogo należą Kielce?”
Jak mówi dyrektor Pilawska, każdej odsłonie festiwalu towarzyszy myśl, która jest pretekstem do dyskusji. W tym roku taką myślą jest „Wolność w Teatrze?”.
– Mam nadzieję, że skłoni nas do rozmów o szeroko pojętej wolności. No właśnie – co oznacza wolność we współczesnym teatrze? - dodaje Ewa Pilawska. - Czy współczesny polski teatr jest wolny i czy my jesteśmy wolni we współczesnym teatrze? Nie ukrywam, że do tej refleksji zainspirowała mnie też sytuacja Teatru im. Żeromskiego w Kielcach, który kolejne miesiące trwa w stanie impasu. Teatr ma dyrektora, który wygrał konkurs, ale jednocześnie go nie ma, ponieważ urząd marszałkowski nie chce go powołać. Jest wolny i niezależny, a zarazem bezbronny i zależny. Zapraszam Państwa do dyskusji. Zapraszam Państwa na XXXII Festiwal – do spotkania w teatrze!”
Tę edycję zainauguruje 25 marca Nowy Teatr w Warszawie spektaklem „Kofman. Podwójne wiązanie” w reżyserii Katarzyny Kalwat, opowiadającym o francuskiej filozofce, która – mimo imponującego dorobku – nigdy nie zdobyła należnego sobie miejsca w gronie najwybitniejszych postaci światowej filozofii. To historia o kobiecie, jej pozycji w męskocentrycznym systemie i próbie wprowadzenia kobiecej perspektywy.
– W kwietniu zagramy aż 6 tytułów – mówi Ewa Pilawska. – Zaczniemy od rapowanego musicalu z Teatru im. Słowackiego w Krakowie, czyli „Antygony” w reżyserii Jakuba Roszkowskiego, antycznej tragedii Sofoklesa przełożonej na współczesny język, aby opowiedzieć o buncie i konfliktach. Zapraszamy 9 i 10 kwietnia. Dzień później, w sobotę 11 kwietnia, obejrzymy „Termopile polskie” w reżyserii Jana Klaty. To pierwsza premiera Jana Klaty po objęciu przez artystę dyrekcji sceny narodowej we wrześniu 2025, a zarazem premiera w roku 260-lecia Narodowej Sceny. Jan Klata sięga do dramatu Tadeusza Micińskiego, przygląda się polskim mitologiom i temu, w jaki sposób sami na siebie patrzymy. To spektakl, którego ze względów technicznych nie bylibyśmy w stanie przenieść do Łodzi, dlatego na ten Pokaz Mistrzowski wybierzemy się z festiwalową publicznością do Teatru Narodowego w Warszawie.
Od lewej od góry: „Grupa krwi”, „Uroczystość”, „U mnie wszystko w porządku”,„Piramida zwierząt”
17 i 18 kwietnia festiwal zaprasza na „Grupę krwi” Anny Wakulik w reżyserii Wojciecha Urbańskiego – spektakl Teatru Ateneum w Warszawie. Natomiast 25 i 26 kwietnia „Uroczystość” w reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej z Teatru Ludowego w Krakowie. Punktem wspólnym dla tych dwóch przedstawień jest motyw rodzinnej tajemnicy, ukrytej traumy, która, gdy wychodzi na jaw, kompletnie burzy powierzchowny porządek – zaznacza dyrektorka artystyczna Festiwalu.
– W kwietniu (21 i 22 kwietnia) zapraszamy na „Protest kielecki. Do kogo należą Kielce?” w reżyserii Jakuba Skrzywanka – mówi Pilawska. - Spektakl z Teatru im. Żeromskiego w Kielcach odwołuje się do rewolucji mieszkaniowej w Kielcach w latach 90., stawiając pytania o etyczność działań i nadużywanie władzy. Z kolei 27 kwietnia pokażemy „U mnie wszystko w porządku” – bardzo osobisty spektakl Cezarego Tomaszewskiego, który mówi o próbie poradzenia sobie ze śmiercią najbliższej osoby w wyniku kryzysu suicydalnego. To niezwykle ważny głos
Pokazem Mistrzowskim będzie „Europa” według Wajdiego i Warlikowskiego
- 8 i 9 maja na Festiwalu zagramy „Europę”, najnowszy spektakl w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego, który miał premierę w tym roku. Warlikowski sięgnął po tekst laureata Europejskiej Nagrody Dramaturgicznej Wajdiego Mouawada, aby postawić pytania o dziedziczenie traumy, której spadkobiercami jesteśmy wszyscy – niezależnie od tego, czy byliśmy uwikłani w historię jako oprawcy czy ofiary. Prezentacjom „Europy” będzie towarzyszyć panel dyskusyjny „Fenomen teatru Krzysztofa Warlikowskiego”, w którym udział wezmą osoby i autorytety od dawna współpracujące z artystą i komentujące jego twórczość – mówi Ewa Pilawska.
Z kolei 30 maja uczestnicy festiwalu wybiorą się na „Piramidę zwierząt” w reżyserii Michała Borczucha do Narodowego Starego Teatru w Krakowie.
Spektakl nawiązuje do rzeźby Katarzyny Kozyry, a przez to w oczywisty sposób do nurtu sztuki krytycznej, która formowała się w słynnej „Kowalni” Grzegorza Kowalskiego. Kolejne części spektaklu prowadzą do refleksji: do czego i komu w zasadzie potrzebna jest sztuka? Równie ważne są pytania o wolność – w kontekście zmian, które zaszły na przestrzeni czasu od lat 90. do dziś. Czy potrafimy korzystać z naszej wolności i co wolność dziś oznacza?
Krzysztof Warlikowski; spektakl „Europa” w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego (Nowy Teatr w Warszawie)
- Ostatnim akcentem Festiwalu będzie prapremiera komedii napisanej przez Juliusza Machulskiego specjalnie dla Teatru Powszechnego w Łodzi – Polskiego Centrum Komedii. Juliusz Machulski eksploruje temat rodziny. Międzypokoleniowe spotkanie podejmuje szereg wątków, w tym związanych z ksenofobią i homofobią, negatywnymi emocjami uwarunkowanych uprzedzeniami, stereotypami i historycznymi traumami. Czy trzy pokolenia i trzy różne światy są w stanie się zrozumieć? Czy potrafimy żyć w symbiozie? Spektakl reżyseruje Tomasz Karolak, właśnie rozpoczynamy próby. Prapremierze będzie towarzyszyć dyskusja „Machulski dobrem narodowym? Fenomen komedii Juliusza Machulskiego” – zapowiada Pilawska.
Galeria Mistrzów Plakatu Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych (autorami plakatów byli dotychczas między innymi Waldemar Świerzy, Rafał Olbiński, Eugeniusz Get-Stankiewicz, Michał Batory, Andrzej Pągowski, Stanisław Fijałkowski) wzbogaciła się o kolejny plakat, którego autorem jest Józef Robakowski (artysta po raz drugi stworzył plakat dla Festiwalu). Plakat powstał na bazie cyklu prac Robakowskiego z 1981 r. – „Podanie ręki”.
Motywem do rozpoczęcia akcji „podanie ręki” była data 13 grudnia 1981 r., czyli pierwszy dzień ogłoszenia przez nasz rząd dekretu o stanie wojennym. W naszej „rzeczywistości” był to moment, kiedy wszyscy utraciliśmy poczucie bezpieczeństwa. „Podanie ręki” ludziom ze mną związanym było jedynym gestem, który mogłem wtedy wykonać. Dawało mi to możliwość wiązanego kontaktu z innymi ludźmi. Oznaczyłem swoje „obrazy” kolejnymi numerami od 1-24. Powstawały one cyklicznie, tak też były powierzane przyjaciołom. Mam nadzieję, że w przyszłości, kiedy przestanie obowiązywać dekret o stanie wojennym poproszę moich powierników o wypożyczenie na wystawę tych „obrazów”. Zobaczymy wtedy, jaki los ludzki związany został z przedmiotem/symbolem” – napisał o cyklu sam artysta.
Czytaj więcej
Powinniśmy stworzyć odrębny, polski model teatru, korzystając z dobrych praktyk i rozwiązań, które działają - mówi Ewa Pilawska, prezeska Unii Pols...
Po wszystkich pierwszych festiwalowych prezentacjach odbędą się spotkania twórców z widzami. Sprzedaż biletów na XXXII Festiwal rozpocznie się w środę 11 marca 2026 o godzinie 12:00 – równocześnie w kasie biletowej w Pieter Smit (scena tymczasowa Teatru Powszechnego w Łodzi – ul. Nowogrodzka 2b), online oraz w biletomacie w Galerii Łódzkiej.
W Plebiscycie Publiczności widzowie tradycyjnie wybiorą Najlepszy Spektakl, Najlepszą Aktorkę i Najlepszego Aktora.
XXXII edycja Festiwalu odbywa się pod honorowym patronatem Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzaty Kidawy-Błońskiej oraz Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej.
XXXII Festiwal współfinansowany jest ze środków Miasta Łodzi oraz dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie „Teatr 2026”
Partnerem Strategicznym XXXII Festiwalu jest Expo-Łódź
Janusz Margański, Monika Muskała, „KOFMAN. PODWÓJNE WIĄZANIE”, reżyseria: Katarzyna Kalwat
Nowy Teatr w Warszawie w koprodukcji z Festiwalem Nowe Epifanie oraz Centrum Myśli Jana Pawła II
Miejsce prezentacji: Expo Łódź, Al. Politechniki 4
Po spektaklu odbędzie się spotkanie z twórcami spektaklu.
Sofokles/Bisz, „ANTYGONA”, reżyseria: Jakub Roszkowski
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
Miejsce prezentacji: Scena tymczasowa Teatru Powszechnego w Łodzi w Pieter Smit, Łódź, ul. Nowogrodzka 2b
Po spektaklu odbędzie się spotkanie z twórcami spektaklu.
Sofokles/Bisz, „ANTYGONA”, reżyseria: Jakub Roszkowski
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
Miejsce prezentacji: Scena tymczasowa Teatru Powszechnego w Łodzi w Pieter Smit, Łódź, ul. Nowogrodzka 2b
Tadeusz Miciński, „TERMOPILE POLSKIE”, reżyseria: Jan Klata
Teatr Narodowy w Warszawie
Spektakl prezentowany w Teatrze Narodowym w Warszawie. Cena biletu obejmuje przejazd autokarem z Łodzi do Warszawy oraz powrót z Warszawy do Łodzi.
Odjazd do Warszawy: wyjazd 11 kwietnia 2026 o godzinie 13:00 z parkingu przy Manufakturze (od strony ulicy Jana Karskiego). Powrót do Łodzi – wyjazd spod Teatru Narodowego w Warszawie nastąpi po przedstawieniu i spotkaniu z twórcami (spektakl trwa 3 godziny 5 minut, w tym jedna przerwa).
Anna Wakulik, „GRUPA KRWI”, reżyseria: Wojciech Urbański
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie
Miejsce prezentacji: Scena tymczasowa Teatru Powszechnego w Łodzi w Pieter Smit, Łódź, ul. Nowogrodzka 2b
Po spektaklu odbędzie się spotkanie z twórcami spektaklu.
Anna Wakulik, „GRUPA KRWI”, reżyseria: Wojciech Urbański
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie
Miejsce prezentacji: Scena tymczasowa Teatru Powszechnego w Łodzi w Pieter Smit, Łódź, ul. Nowogrodzka 2b
Julia Nowak, Jakub Skrzywanek, „PROTEST KIELECKI. DO KOGO NALEŻĄ KIELCE”, reżyseria: Jakub Skrzywanek
Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
Miejsce prezentacji: Scena tymczasowa Teatru Powszechnego w Łodzi w Pieter Smit, Łódź, ul. Nowogrodzka 2b
Po spektaklu odbędzie się spotkanie z twórcami spektaklu.
Julia Nowak, Jakub Skrzywanek, „PROTEST KIELECKI. DO KOGO NALEŻĄ KIELCE”, reżyseria: Jakub Skrzywanek
Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
Miejsce prezentacji: Scena tymczasowa Teatru Powszechnego w Łodzi w Pieter Smit, Łódź, ul. Nowogrodzka 2b
Thomas Vinterberg, Mogens Rukov, „UROCZYSTOŚĆ”, reżyseria: Małgorzata Bogajewska
Teatr Ludowy w Krakowie
Miejsce prezentacji: Scena tymczasowa Teatru Powszechnego w Łodzi w Pieter Smit, Łódź, ul. Nowogrodzka 2b
Po spektaklu odbędzie się spotkanie z twórcami spektaklu.
Thomas Vinterberg, Mogens Rukov, „UROCZYSTOŚĆ”, reżyseria: Małgorzata Bogajewska
Teatr Ludowy w Krakowie
Miejsce prezentacji: Scena tymczasowa Teatru Powszechnego w Łodzi w Pieter Smit, Łódź, ul. Nowogrodzka 2b
Norbert Bajan, „U MNIE WSZYSTKO W PORZĄDKU”, reżyseria: Cezary Tomaszewski
Teatr Studio w Warszawie
Miejsce prezentacji: Scena tymczasowa Teatru Powszechnego w Łodzi w Expo-Łódź (Łódź, Al. Politechniki 4)
Po spektaklu odbędzie się spotkanie z twórcami spektaklu.
„EUROPA”, na podstawie „Przysięgi Europy” Wajdiego Mouawada, reżyseria: Krzysztof Warlikowski
Nowy Teatr w Warszawie w koprodukcji z Festiwalem Nowe Epifanie oraz Centrum Myśli Jana Pawła II
Miejsce prezentacji: Expo Łódź, Al. Politechniki 4
Po spektaklu odbędzie się spotkanie z twórcami spektaklu.
9 maja (sobota) o 13:00
Panel dyskusyjny – „Fenomen teatru Krzysztofa Warlikowskiego”
„EUROPA”, na podstawie „Przysięgi Europy” Wajdiego Mouawada, reżyseria: Krzysztof Warlikowski
Nowy Teatr w Warszawie w koprodukcji z Festiwalem Nowe Epifanie oraz Centrum Myśli Jana Pawła II
Miejsce prezentacji: Expo Łódź, Al. Politechniki 4
Mateusz Górniak, „PIRAMIDA ZWIERZĄT”, reżyseria: Michał Borczuch
Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie
Spektakl prezentowany w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie. Cena biletu obejmuje przejazd autokarem z Łodzi do Krakowa oraz powrót z Krakowa do Łodzi. Szczegółowe informacje dotyczące przejazdów zostaną opublikowane na stronie internetowej w późniejszym terminie.
Po spektaklu odbędzie się spotkanie z twórcami spektaklu.
Juliusz Machulski, „MECZYCHO”, reżyseria: Tomasz Karolak
Prapremiera Teatru Powszechnego w Łodzi
Miejsce prezentacji: Scena tymczasowa Teatru Powszechnego w Łodzi w Pieter Smit, Łódź, ul. Nowogrodzka 2b
Po spektaklu odbędzie się spotkanie z twórcami spektaklu.
+ „Machulski dobrem narodowym? Fenomen komedii Juliusza Machulskiego” – panel dyskusyjny
Ścigany przez reżim Putina rosyjski reżyser przez półtorej godziny zmuszał widzów warszawskiego Garnizonu Sztuki...
„Krzyżacy” Jana Klaty z Teatru im. Jaracza ośmieszają kibolską, uproszczoną wizję świata, która prowadzi do woje...
„Krzyżacy” w reżyserii Jana Klaty, spektakl olsztyńskiego Teatru im. Jaracza, jest jednym z wydarzeń Festiwalu N...
Opowiadamy o Stefanie Starzyńskim przy pomocy współczesnych środków inscenizacyjnych i przede wszystkim używając...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas