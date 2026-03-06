Na celownik wzięły sobie sąsiada Boncha, wyśmienicie zagranego przez Bartłomieja Topę (Jana Pawła z serialu „1670”). Codziennie wyśmiewają pogrążonego w żałobie po utonięciu synka mężczyznę, nieustannie drwiąc z tego, że w każdą sobotę przychodzi do parku, by, stojąc przy wielkim drzewie, „prosić o przebaczenie”. Bonch stał się dla nich workiem do bicia, przedmiotem kpin i tematem, przy którym mogą świetnie się bawić i bezgranicznie wylewać swoją żółć.

Gdy dochodzi do ich konfrontacji, okazuje się, że wyśmiewany przez nie mężczyzna, który wychował się w rodzinie alkoholiczki i despoty, który stracił syna i którego porzuciła żona, jak drzewo potrafił przebić się przez chaszcze i wspiąć się do góry. Poznał kobietę, która miała swoje dzieci, założył nowy związek i postanowił wyprowadzić się do innego kraju. Przed wyjazdem sfrustrowanym własnym życiem sąsiadkom odkrywa jedną, na pierwszy rzut oka banalną tajemnicę: jedyne najwyższe drzewa na świecie „rosną w nas”.

- Niech rzeka, która odebrała mi mojego syna, zabierze teraz także wszystkie wasze troski i wasz bezkresny smutek. Pamiętajcie: miłość jest jak rzeka i nie trzeba przeprawiać się przez nią z jednego brzegu na drugi. Trzeba po prostu w niej utonąć – rzuca na pożegnanie Bonch.

Iwan Wyrypajew nie oszczędza Rosji, Chin i Ameryki

Początkową wersję swojej sztuki Wyrypajew napisał po rosyjsku w 2021 r., ale skorygował ją po inwazji Rosji na Ukrainę. W nowej wersji, która po polsku ukazała się za sprawą tłumaczenia Agnieszki Lubomirskiej-Piotrowskiej, mieszkający od wielu lat w Polsce dramaturg nie pozostał też obojętny wobec hipokryzji współczesnego świata. Nie oszczędza „faszystowskiej Rosji”, która zaocznie skazała go na 7,5 roku więzienia za to, że potępia agresywną wojnę Władimira Putina. Uderza też w „gwałcące Tybetańczyków i Ujgurów” Chiny. Obnaża hipokryzję robiących interesy z satrapami Amerykanów, wyśmiewa arabskich szejków.

Uderza też we wszystkich nas za to, jak „postąpiliśmy z tą planetą”, rozpętywaliśmy wojny religijne, prześladowaliśmy się nawzajem za kolor skóry i język, zabijaliśmy się o zasoby. I pozostawia nas z naszymi bólami, grzechami i niedopowiedzeniami. Z rosnącym w każdym z nas jedynym najwyższym drzewem na świecie.