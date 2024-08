Według prokuratury wszystkie te materiały zawierają fałszywe informacje na temat armii rosyjskiej.

Po rozpoczęciu pełnej inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę spektakle w rosyjskich teatrach, w które zaangażowany był Wyrypajew, były wielokrotnie odwoływane.

Kim jest Iwan Wyrypajew?

Iwan Wyrypajew to reżyser teatralny i filmowy, dramaturg i producent, były dyrektor artystyczny moskiewskiego teatru Praktika, zdobywca wielu nagród, laureat Paszportu "Polityki" z 2012 roku w kategorii teatr. Wypowiadał się przeciwko prześladowaniu reżysera Cyryla Sieriebriennikowa, opowiadał się za Aleksiejem Nawalnym, a po wkroczeniu Rosji na Ukrainę wystosował list otwarty do rosyjskich teatrów państwowych wystawiających jego sztuki, w którym poinformował, że zamierza przekazać swoje tantiemy na rzecz pomocy dla Ukrainy.

Od 2014 roku Wyrypajew mieszka i pracuje w Polsce, w 2022 roku uzyskał polskie obywatelstwo. Prywatnie jest mężem aktorki Karoliny Gruszki.

W rozmowie z "Rzeczpospolitą w czerwcu tego roku Wyrypajew mówił: - Co ja mogę zrobić? Mam w Rosji wyrok ośmiu lat więzienia. Dla mnie to terroryści. Ale bardzo ważne jest również rozróżnienie między narodowością a zaangażowaniem w terroryzm. Człowieka nie definiuje narodowość, orientacja seksualna czy kolor skóry. I ważne jest, abyśmy w Europie o tym pamiętali, ponieważ to właśnie dla tych ideałów walczymy z reżimem Putina.