Iwan Wyrypajew: Putin jest jak terrorysta, chcę grać dla Muska

Powiedz, jaki projekt realizujesz we Francji.

To jest bardzo ciekawa rzecz – nowa wersja „Don Juana” Moliera zamówiona przez koproducentów z Tuluzy, Festiwalu Awiniońskiego i ich partnera z Paryża. Chodzi o stworzenie tekstu, który dziś mógłby napisać Molier. Problem w tym, że Molier to przede wszystkim radykalny autor, który kpił z palących problemów swoich czasów. Większość jego utworów była zakazana przez cenzurę bądź miała z nią kłopoty. Jednak większość jego kiedyś niecenzuralnych żartów teraz nie działa, bo były kontekstualne, czyli osadzone w realiach rządów Ludwika XIV. Kogo dziś zbulwersuje, że Don Juan przespał się z mężatką? Wtedy to bulwersowało. Albo drwiny z religii i Kościoła? Prawie każdy dziś to robi! Moim zadaniem jest znalezienie nowych bulwersujących ekwiwalentów. Pracuję z francuskim specjalistą od Moliera, który czuwa nad zachowaniem struktury tekstu. Chcę zachować znaczenie każdej sceny Moliera, akcję, temat. To musi być Molier. Tylko taki, jaki byłby dzisiaj. To był mój pomysł i jestem zaszczycony, że Francuzi zgodzili się powierzyć mi tak trudne i odpowiedzialne zadanie, ponieważ Molier jest jednym z głównych francuskich autorów.

Chcę zachować znaczenie każdej sceny Moliera, akcję, temat

Podaj przykład.

„Don Juan” zaczyna się od sceny, gdy Sganarel, służący Don Juana, mówi, że kto nie wącha tytoniu, ten nie zna smaku życia. Dziś to nic nie znaczy. Tymczasem Ludwik XIV niedługo przed premierą „Don Juana” zakazał wąchania tytoniu. Wyobraź sobie, że przychodzi król na premierę, a ze sceny chwalą to, czego on właśnie zakazał. Piorunujący efekt. Na tym opierał się teatr Moliera. Mój Sganarel będzie uchodźcą z Bangladeszu i mówi, że kto nie palił sziszy, nie może być dobrym człowiekiem, i tylko narody, które ją palą, mogą się cieszyć uznaniem. Jak wiadomo, szisza to rozrywka arabska, zaś we Francji do głosu dochodzi Front Narodowy. Zobaczymy, jak ta wybuchowa zbitka zadziała. Don Carlos będzie Czeczeńcem, bo kto inny może zabić w odruchu zemsty, zaś Donna Elwira – czeczeńską muzułmanką, bo na jakiej społeczności może zrobić wrażenie porwanie kogoś z religijnej sfery, jaką kiedyś był klasztor. Zobaczymy, jak działa cancel culture. Dlatego Don Juan, który w czasach Moliera kwestionował religię, teraz sprzeciwia się ultralewicowo-liberalnej moralności.

Co z Rosją?

Nie wiem, co z Rosją, ale wiem, co z Europą: pokazała, że nie jest wobec Rosji zdecydowana. Główne pytanie, na które musimy wszyscy odpowiedzieć, brzmi: kim jest dla nas Putin? Czy jest politykiem, z którym można prowadzić rozmowy, bo niezależnie od tego, że się nam nie podoba, reprezentuje władzę w Rosji, czy też traktujemy go jak szefa terrorystycznej organizacji, takiej jak Hamas lub Hezbollah. Jeśli ktoś reprezentuje organizację terrorystyczną, a jak tak uważam, trzeba go traktować jak terrorystę. Wtedy wychodzimy poza ramy lokalnego konfliktu pomiędzy Ukrainą i Rosją, a rozwiązujemy problem wojny pomiędzy organizacją terrorystyczną a cywilizacją, która skutecznie broni swoich wartości, wykluczających napaść na sąsiednie państwo. Obecnie dochodzi do absurdów: wiele miesięcy traci się na to, czy można bronić się rakietami przed Rosją, która bombarduje rakietami miasta Ukrainy. Albo na szukanie odpowiedzi, czy można użyć zachodnich pocisków w odległości 50 czy 200 kilometrów. Część Rosjan mimo wojny komfortowo się urządziła, zajmuje mieszkania czy miasta Ukraińców, a Europa jest zakładnikiem własnego komfortu.

Co ja mogę zrobić? Mam w Rosji wyrok ośmiu lat więzienia. Dla mnie to terroryści. Ale bardzo ważne jest również rozróżnienie między narodowością a zaangażowaniem w terroryzm. Człowieka nie definiuje narodowość, orientacja seksualna czy kolor skóry. I ważne jest, abyśmy w Europie o tym pamiętali, ponieważ to właśnie dla tych ideałów walczymy z reżimem Putina.