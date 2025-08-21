Z tego artykułu dowiesz się: Jakie nowe fotoradary zostaną zainstalowane na drogach krajowych i jaka jest ich liczba?

Dlaczego i w jakich miejscach zostaną zamontowane urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości?

W jaki sposób system RedLight monitoruje wykroczenia na skrzyżowaniach i przejazdach kolejowo-drogowych?

Jakie technologie zostaną zastosowane w nowych fotoradarach do rejestrowania prędkości i identyfikacji pojazdów?

Dlaczego monitoring dróg za pomocą fotoradarów i systemów RedLight jest potrzebny z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego?

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) poinformowało właśnie o podpisaniu umowy z firmą Lifor, która dostarczy i zamontuje 70 nowych fotoradarów. Staną one przy drogach krajowych, w miejscach, gdzie dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń drogowych, spowodowanych nadmierną prędkością. Jak podkreślono w komunikacie, fotoradary wyhamują tam prędkość pojazdów i uspokoją ruch. Z analiz CANARD wynika, że średnio na dwieście przejeżdżających obok fotoradaru pojazdów, jeden kierujący przekracza dozwolony limit prędkości.

Reklama Reklama

Te fotoradary zarejestrowały w 2024 roku najwięcej wykroczeń

Jak podano, w ubiegłym roku 459 fotoradarów systemu CANARD zarejestrowało 719 158 wykroczeń przekroczenia dozwolonej prędkości. Najwięcej wykroczeń zarejestrowały fotoradary w: Świdniku (21044), Rudzie Śląskiej (10770) oraz Wanatach (10284). Średnie przekroczenie prędkości rejestrowane przez fotoradary w 2024 roku wynosiło 22 km/h. Jednak największa część, bo blisko 400 tys. wykroczeń to przekroczenie dozwolonej prędkości w przedziale 11-20 km/h.

Na drogach pojawią się urządzenia TraffiStar SR390, które automatycznie rozpoznają rodzaj pojazdu i odczytują jego tablice rejestracyjne. Mają również możliwość wykonywania pomiarów prędkości kilku pojazdów na kilku pasach ruchu jednocześnie, przypisując do każdego z pojazdów takie dane, jak: prędkość oraz rodzaj pojazdu, pas ruchu, którym porusza się pojazd, kierunek, czas i miejsce popełnienia wykroczenia.. Obudowa fotoradaru będzie barwy żółtej.

CANARD posiada obecnie dwa takie fotoradary. Jeden z nich zamontowano w Bytomiu na ul. Wrocławskiej, drugi natomiast na al. Jerozolimskich w Warszawie. Koszt instalacji jednego urządzenia to blisko 240 tys. zł. Cały kontrakt opiewa na ponad 16 mln zł.