Urządzenia TraffiStar SR390 staną w miejscach, gdzie dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń drogowych - informuje CANARD.
Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) poinformowało właśnie o podpisaniu umowy z firmą Lifor, która dostarczy i zamontuje 70 nowych fotoradarów. Staną one przy drogach krajowych, w miejscach, gdzie dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń drogowych, spowodowanych nadmierną prędkością. Jak podkreślono w komunikacie, fotoradary wyhamują tam prędkość pojazdów i uspokoją ruch. Z analiz CANARD wynika, że średnio na dwieście przejeżdżających obok fotoradaru pojazdów, jeden kierujący przekracza dozwolony limit prędkości.
Jak podano, w ubiegłym roku 459 fotoradarów systemu CANARD zarejestrowało 719 158 wykroczeń przekroczenia dozwolonej prędkości. Najwięcej wykroczeń zarejestrowały fotoradary w: Świdniku (21044), Rudzie Śląskiej (10770) oraz Wanatach (10284). Średnie przekroczenie prędkości rejestrowane przez fotoradary w 2024 roku wynosiło 22 km/h. Jednak największa część, bo blisko 400 tys. wykroczeń to przekroczenie dozwolonej prędkości w przedziale 11-20 km/h.
Na drogach pojawią się urządzenia TraffiStar SR390, które automatycznie rozpoznają rodzaj pojazdu i odczytują jego tablice rejestracyjne. Mają również możliwość wykonywania pomiarów prędkości kilku pojazdów na kilku pasach ruchu jednocześnie, przypisując do każdego z pojazdów takie dane, jak: prędkość oraz rodzaj pojazdu, pas ruchu, którym porusza się pojazd, kierunek, czas i miejsce popełnienia wykroczenia.. Obudowa fotoradaru będzie barwy żółtej.
CANARD posiada obecnie dwa takie fotoradary. Jeden z nich zamontowano w Bytomiu na ul. Wrocławskiej, drugi natomiast na al. Jerozolimskich w Warszawie. Koszt instalacji jednego urządzenia to blisko 240 tys. zł. Cały kontrakt opiewa na ponad 16 mln zł.
Najwięcej fotoradarów zostanie zamontowanych w woj. wielkopolskim (11), dolnośląskim (10) oraz mazowieckim (8).
Oto pełna lista lokalizacji:
CANARD rozszerza też sieć odcinkowych pomiarów prędkości. Ich nadzorem objętych zostanie kolejnych 400 km dróg ekspresowych i autostrad. We wtorek ogłoszono podpisanie umowy na dostawę i montaż 43 urządzeń UnicamVELOCITY 4. To system żółtych kamer, automatycznie określający czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi. Kamery, oprócz przyporządkowania wykroczenia do pojazdu, którym przekroczono prędkość, zarejestrują również szereg innych danych, w tym m.in.: miejsce, datę i czas pomiaru, długość odcinka pomiarowego oraz maksymalną dozwoloną prędkość. Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu, którym poruszał się samochód. Zarejestrowane zdjęcia będą przesyłane online do systemu centralnego CANARD.
Koszt montażu 43 urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości wyniesie blisko 85 mln zł. Po zakończeniu tego etapu rozbudowy systemu, CANARD będzie dysponował 114 takimi urządzeniami, które obejmować będą nadzorem ponad 670 km dróg.
Oto pełna lista lokalizacji:
CANARD zainwestuje też w system RedLight. Obejmie on monitoringiem 10 skrzyżowań dróg krajowych, a także pięć przejazdów kolejowo-drogowych.
Jak wyjaśniono w komunikacie, kamery monitorujące skrzyżowanie śledzą tor poruszania się pojazdu i w przypadku niezastosowania się do zakazu wjazdu za sygnalizator rejestrują wykroczenie. Nagranie wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację pojazdu, automatycznie zostaje przesłane Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Po analizie nagrania, do właściciela pojazdu ustalonego na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów, wysyłana jest dokumentacja zawierająca komplet informacji o wykroczeniu, w tym czas i miejsce jego popełnienia, czas, jaki upłynął od zapalenia się czerwonego światła oraz zdjęcia zdarzenia. Do korespondencji załączony jest druk oświadczenia, który należy wypełnić.
Wysokość grzywny nakładanej w drodze mandatu karnego za niezastosowanie się do sygnału świetlnego na skrzyżowaniu wynosi 500 zł, natomiast na przejeździe kolejowym 2 tys. zł. Jeśli w ciągu dwóch lat dojdzie po raz drugi do tego samego wykroczenia, kierujący zapłaci podwójną karę, czyli 4 tys. zł. Sprawcy naruszenia przypisywane jest również 15 pkt karnych.
Jak podaje CANARD, 47 systemów RedLight działających na skrzyżowaniach w 2024 roku zarejestrowało 60,5 tys. wykroczeń niezastosowania się do czerwonego sygnału świetlnego. Najwięcej naruszeń zarejestrował system działający na skrzyżowaniu al. Puszkina i ul. Rokicińskiej w Łodzi (6,8 tys.), al. Pokoju i ul. Nowohuckiej (5 tys.) oraz ul. Tischnera i ul. Brożka w Krakowie (3,6 tys.). Cztery systemy RedLight działające w ubiegłym roku na przejazdach kolejowo-drogowych zarejestrowały 12,3 tys. wykroczeń, w tym 5 tys. na ul. Cyrulików w Warszawie, 4,5 tys. na ul. Średzkiej i 2,2 tys. na ul. Szczecińskiej we Wrocławiu oraz 600 na ul. Piłsudskiego w Radomsku (system uruchomiony w lipcu).
Koszt montażu 5 systemów kontroli wjazdu na czerwonym świetle na przejeździe kolejowo-drogowym wyniesie blisko 2 mln zł, natomiast 10 systemów na skrzyżowaniach ponad 10,8 mln zł. Wszystkie urządzenia mają zostać uruchomione do połowy przyszłego roku.
Pełna lista skrzyżowań, na których zostanie zainstalowany system RedLight:
Pełna lista przejazdów kolejowo-drogowych, na których zostanie zainstalowany system RedLight:
Ze wstępnych danych Komendy Głównej Policji wynika, że w 2024 roku na polskich drogach śmierć poniosło 1 881 osób. To o 0,6% mniej niż w 2023 r. W 2024 r. do policji zgłoszono 21 528 wypadków drogowych - to wzrost o 2,8% względem roku 2023. W tych zdarzeniach 24 825 osób zostało rannych - to wzrost o 2,9% osób względem roku 2023. Mniejsza (o 4,7%) była też liczba wypadków z udziałem pieszych - 4719 wypadków, w których zginęło 419 osób (mniej o 7,9%).
