Na drogach pojawią się nowe fotoradary, odcinkowe pomiary prędkości i system RedLight

70 nowych fotoradarów stanie przy drogach krajowych, 43 urządzenia odcinkowego pomiaru prędkości pojawią się na ekspresówkach i autostradach, a 10 skrzyżowań dróg krajowych zostanie objętych monitoringiem systemu RedLight - zapowiada Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD). Ogłoszono też listę lokalizacji, w których pojawią się urządzenia.

Publikacja: 21.08.2025 10:14

Urządzenia TraffiStar SR390 staną w miejscach, gdzie dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń drogowych -

Urządzenia TraffiStar SR390 staną w miejscach, gdzie dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń drogowych - informuje CANARD.

Foto: CANARD

Mateusz Adamski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie nowe fotoradary zostaną zainstalowane na drogach krajowych i jaka jest ich liczba?
  • Dlaczego i w jakich miejscach zostaną zamontowane urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości?
  • W jaki sposób system RedLight monitoruje wykroczenia na skrzyżowaniach i przejazdach kolejowo-drogowych?
  • Jakie technologie zostaną zastosowane w nowych fotoradarach do rejestrowania prędkości i identyfikacji pojazdów?
  • Dlaczego monitoring dróg za pomocą fotoradarów i systemów RedLight jest potrzebny z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego?

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) poinformowało właśnie o podpisaniu umowy z firmą Lifor, która dostarczy i zamontuje 70 nowych fotoradarów. Staną one przy drogach krajowych, w miejscach, gdzie dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń drogowych, spowodowanych nadmierną prędkością. Jak podkreślono w komunikacie, fotoradary wyhamują tam prędkość pojazdów i uspokoją ruch. Z analiz CANARD wynika, że średnio na dwieście przejeżdżających obok fotoradaru pojazdów, jeden kierujący przekracza dozwolony limit prędkości.

Te fotoradary zarejestrowały w 2024 roku najwięcej wykroczeń

Jak podano, w ubiegłym roku 459 fotoradarów systemu CANARD zarejestrowało 719 158 wykroczeń przekroczenia dozwolonej prędkości. Najwięcej wykroczeń zarejestrowały fotoradary w: Świdniku (21044), Rudzie Śląskiej (10770) oraz Wanatach (10284). Średnie przekroczenie prędkości rejestrowane przez fotoradary w 2024 roku wynosiło 22 km/h. Jednak największa część, bo blisko 400 tys. wykroczeń to przekroczenie dozwolonej prędkości w przedziale 11-20 km/h.

Na drogach pojawią się urządzenia TraffiStar SR390, które automatycznie rozpoznają rodzaj pojazdu i odczytują jego tablice rejestracyjne. Mają również możliwość wykonywania pomiarów prędkości kilku pojazdów na kilku pasach ruchu jednocześnie, przypisując do każdego z pojazdów takie dane, jak: prędkość oraz rodzaj pojazdu, pas ruchu, którym porusza się pojazd, kierunek, czas i miejsce popełnienia wykroczenia.. Obudowa fotoradaru będzie barwy żółtej.

CANARD posiada obecnie dwa takie fotoradary. Jeden z nich zamontowano w Bytomiu na ul. Wrocławskiej, drugi natomiast na al. Jerozolimskich w Warszawie. Koszt instalacji jednego urządzenia to blisko 240 tys. zł. Cały kontrakt opiewa na ponad 16 mln zł. 

Najwięcej fotoradarów zostanie zamontowanych w woj. wielkopolskim (11), dolnośląskim (10) oraz mazowieckim (8). 

Czytaj więcej

Kiedy fotoradar zrobi zdjęcie? Margines błędu kierowcy to nie zawsze 10 km/h
Prawo drogowe
Kiedy fotoradar zrobi zdjęcie? Margines błędu kierowcy to nie zawsze 10 km/h

Gdzie zostaną zainstalowane nowe fotoradary

Oto pełna lista lokalizacji:

  • województwo lubelskie Annopol
  • woj. warmińsko-mazurskie Bartoszyce
  • woj. małopolskie Bilsko
  • woj. mazowieckie Błonie
  • woj. lubuskie Bolemin
  • woj. wielkopolskie: Budzyń
  • woj. wielkopolskie: Chodzież
  • woj. pomorskie Chrząstowo
  • woj. podkarpackie Cmolas
  • woj. wielkopolskie Cytrynowo
  • kujawsko-pomorskie Czarnowo
  • woj. pomorskie Waćmierek
  • woj. warmińsko-mazurskie Dobre Miasto
  • woj. podlaskie Drohiczyn
  • woj. dolnośląskie Gać
  • woj. małopolskie Głogoczów/Bęczarka
  • woj. podkarpackie Głogów Małopolski
  • woj. dolnośląskie Gniewomirowice
  • woj. wielkopolskie Golina
  • woj. mazowieckie Goślice
  • woj. mazowieckie Grabina
  • woj. opolskie Grobniki
  • woj. zachodniopomorskie Gwda Mała
  • woj. lubuskie Bronowice
  • woj. lubuskie Żary
  • woj. wielkopolskie Kochłowy
  • woj. zachodniopomorskie: Kołbaskowo
  • woj. dolnośląskie Krępice
  • woj. wielkopolskie Krotoszyn
  • woj. wielkopolskie Kuklinów
  • woj. lubelskie Liśnik Duży
  • woj. małopolskie Ładna
  • woj. dolnośląskie Łagów
  • woj. opolskie Małujowice
  • woj. dolnośląskie Mazurowice
  • woj. opolskie między Rudnikami a Jaworznem
  • woj. warmińsko-mazurskie Minty
  • woj. dolnośląskie Mirosławice
  • woj. kujawsko-pomorskie Mokre
  • woj. mazowieckie Mościbrody
  • woj. warmińsko-mazurskie Narty
  • woj. lubuskie Nowogród Bobrzański
  • woj. małopolskie Czajowice/Bębło
  • woj. świętokrzyskie Osiek
  • woj. zachodniopomorskie Ostrowiec
  • woj. wielkopolskie Paprotnia
  • woj. podkarpackie Potok
  • woj. śląskie Racibórz
  • woj. mazowieckie Rębowo
  • woj. wielkopolskie Rumianek
  • świętokrzyskie Sandomierz
  • woj. opolskie Sieroniowice
  • woj. mazowieckie Sierpc
  • woj. wielkopolskie Skulsk
  • woj. lubuskie Słubice
  • woj. mazowieckie Słupno
  • woj. łódzkie Strzelce
  • woj. dolnośląskie Strzelce
  • woj. pomorskie Miradowo
  • woj. warmińsko-mazurskie Szczytno
  • woj. dolnośląskie Świdnica
  • woj. śląskie Tarnowskie Góry
  • woj. kujawsko-pomorskie Tywola
  • woj. lubuskie Strzeszowice
  • woj. dolnośląskie Wojcieszyce
  • woj. podkarpackie Woliczka
  • woj. pomorskie Zajączkowo Tczewskie
  • woj. mazowieckie Zegrze
  • woj. lubuskie Boczów
  • woj. łódzkie Żurawieniec

43 nowe urządzenia odcinkowego pomiaru prędkości

CANARD rozszerza też sieć odcinkowych pomiarów prędkości. Ich nadzorem objętych zostanie kolejnych 400 km dróg ekspresowych i autostrad. We wtorek ogłoszono podpisanie umowy na dostawę i montaż 43 urządzeń UnicamVELOCITY 4. To system żółtych kamer, automatycznie określający czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi. Kamery, oprócz przyporządkowania wykroczenia do pojazdu, którym przekroczono prędkość, zarejestrują również szereg innych danych, w tym m.in.: miejsce, datę i czas pomiaru, długość odcinka pomiarowego oraz maksymalną dozwoloną prędkość. Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu, którym poruszał się samochód. Zarejestrowane zdjęcia będą przesyłane online do systemu centralnego CANARD.

Koszt montażu 43 urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości wyniesie blisko 85 mln zł. Po zakończeniu tego etapu rozbudowy systemu, CANARD będzie dysponował 114 takimi urządzeniami, które obejmować będą nadzorem ponad 670 km dróg.

Czytaj więcej

Kolejny odcinkowy pomiar prędkości w Polsce. Znowu na autostradzie A4
Tu i Teraz
Kolejny odcinkowy pomiar prędkości w Polsce. Znowu na autostradzie A4

Gdzie pojawią się urządzenia odcinkowego pomiaru prędkości

Oto pełna lista lokalizacji:

  • woj. warmińsko-mazurskie Bartoszyce
  • woj. małopolskie Bilsko
  • woj. mazowieckie Błonie
  • woj. lubuskie Bolemin
  • woj. wielkopolskie Budzyń
  • woj. wielkopolskie Chodzież
  • woj. pomorskie Chrząstowo
  • woj. podkarpackie Cmolas
  • woj. wielkopolskie Cytrynowo
  • woj. kujawsko-pomorskie Czarnowo
  • woj. pomorskie Waćmierek
  • woj. warmińsko-mazurskie Dobre Miasto
  • woj. podlaskie Drohiczyn
  • woj. dolnośląskie Gać
  • woj. małopolskie Głogoczów/Bęczarka
  • woj. podkarpackie Głogów Małopolski
  • woj. dolnośląskie Gniewomirowice
  • woj. wielkopolskie Golina
  • woj. mazowieckie Goślice
  • woj. mazowieckie Grabina
  • woj. opolskie Grobniki
  • woj. zachodniopomorskie Gwda Mała
  • woj. lubuskie Bronowice
  • woj. lubuskie Żary
  • woj. wielkopolskie Kochłowy
  • woj. zachodniopomorskie Kołbaskowo
  • woj. dolnośląskie Krępice
  • woj. wielkopolskie Krotoszyn
  • woj. wielkopolskie Kuklinów
  • woj. lubelskie Liśnik Duży
  • woj. małopolskie Ładna
  • woj. dolnośląskie Łagów
  • woj. opolskie Małujowice
  • woj. dolnośląskie Mazurowice
  • woj. opolskie między Rudnikami a Jaworznem
  • woj. warmińsko-mazurskie Minty
  • woj. dolnośląskie Mirosławice
  • woj. kujawsko-pomorskie Mokre
  • woj. mazowieckie Mościbrody
  • woj. warmińsko-mazurskie Narty
  • woj. lubuskie Nowogród Bobrzański
  • woj. małopolskie Czajowice/Bębło
  • woj. świętokrzyskie Osiek
  • woj. zachodniopomorskie Ostrowiec
  • woj. wielkopolskie Paprotnia
  • woj. podkarpackie Potok
  • woj. śląskie Racibórz
  • woj. mazowieckie Rębowo
  • woj. wielkopolskie Rumianek
  • woj. świętokrzyskie Sandomierz
  • woj. opolskie Sieroniowice
  • woj. mazowieckie Sierpc
  • woj. wielkopolskie Skulsk
  • woj. lubuskie Słubice
  • woj. mazowieckie Słupno
  • woj. łódzkie Strzelce
  • woj. dolnośląskie Strzelce
  • woj. pomorskie Miradowo
  • woj. warmińsko-mazurskie Szczytno
  • woj. dolnośląskie Świdnica
  • woj. śląskie Tarnowskie Góry
  • woj. kujawsko-pomorskie Tywola
  • woj. lubuskie Strzeszowice
  • woj. dolnośląskie Wojcieszyce
  • woj. podkarpackie Woliczka
  • woj. pomorskie Zajączkowo Tczewskie
  • woj. mazowieckie Zegrze
  • woj. lubuskie Boczów
  • woj. łódzkie Żurawieniec

Kolejne skrzyżowania i przejazdy kolejowo-drogowe pod nadzorem systemu RedLight

CANARD zainwestuje też w system RedLight. Obejmie on monitoringiem 10 skrzyżowań dróg krajowych, a także pięć przejazdów kolejowo-drogowych.

Jak wyjaśniono w komunikacie, kamery monitorujące skrzyżowanie śledzą tor poruszania się pojazdu i w przypadku niezastosowania się do zakazu wjazdu za sygnalizator rejestrują wykroczenie. Nagranie wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację pojazdu, automatycznie zostaje przesłane Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Po analizie nagrania, do właściciela pojazdu ustalonego na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów, wysyłana jest dokumentacja zawierająca komplet informacji o wykroczeniu, w tym czas i miejsce jego popełnienia, czas, jaki upłynął od zapalenia się czerwonego światła oraz zdjęcia zdarzenia. Do korespondencji załączony jest druk oświadczenia, który należy wypełnić.

Wysokość grzywny nakładanej w drodze mandatu karnego za niezastosowanie się do sygnału świetlnego na skrzyżowaniu wynosi 500 zł, natomiast na przejeździe kolejowym 2 tys. zł. Jeśli w ciągu dwóch lat dojdzie po raz drugi do tego samego wykroczenia, kierujący zapłaci podwójną karę, czyli 4 tys. zł. Sprawcy naruszenia przypisywane jest również 15 pkt karnych.

Czytaj więcej

Sygnalizator S2, czyli tzw. zielona strzałka
Prawo drogowe
Różne kary za „zieloną strzałkę". Dlaczego GITD daje więcej punktów niż policja?

Jak podaje CANARD, 47 systemów RedLight działających na skrzyżowaniach w 2024 roku zarejestrowało 60,5 tys. wykroczeń niezastosowania się do czerwonego sygnału świetlnego. Najwięcej naruszeń zarejestrował system działający na skrzyżowaniu al. Puszkina i ul. Rokicińskiej w Łodzi (6,8 tys.), al. Pokoju i ul. Nowohuckiej (5 tys.) oraz ul. Tischnera i ul. Brożka w Krakowie (3,6 tys.). Cztery systemy RedLight działające w ubiegłym roku na przejazdach kolejowo-drogowych zarejestrowały 12,3 tys. wykroczeń, w tym 5 tys. na ul. Cyrulików w Warszawie, 4,5 tys. na ul. Średzkiej i 2,2 tys. na ul. Szczecińskiej we Wrocławiu oraz 600 na ul. Piłsudskiego w Radomsku (system uruchomiony w lipcu).

Koszt montażu 5 systemów kontroli wjazdu na czerwonym świetle na przejeździe kolejowo-drogowym wyniesie blisko 2 mln zł, natomiast 10 systemów na skrzyżowaniach ponad 10,8 mln zł. Wszystkie urządzenia mają zostać uruchomione do połowy przyszłego roku.

Czytaj więcej

W 2024 roku systemy RedLight zarejestrowały w Polsce 60,5 tys. wykroczeń
Prawo drogowe
Kolejne skrzyżowania na polskich drogach trafią pod nadzór nowego systemu

Te skrzyżowania i przejazdy obejmie system RedLight

Pełna lista skrzyżowań, na których zostanie zainstalowany system RedLight:

  • woj. wielkopolskie Nekla (skrzyżowanie drogi krajowej nr 92 z ul. Dworcową i Powstańców Wielkopolskich)
  • woj.pomorskie Tczew (skrzyżowanie Al.Solidarności, Jagiellońskiej i Wojska Polskiego)
  • woj. pomorskie Malbork (skrzyżowanie Al. Rodła z 17 marca)
  • woj. wielkopolskie Wolsztyn (skrzyżowanie drogi krajowej nr 32 z ul. Powstańców Wielkopolskich)
  • woj. mazowieckie Kożuszki-Parcele
  • woj. śląskie Lipie Śląskie (skrzyżowanie drogi krajowej nr 11 z ul. Lisowicką)
  • woj. małopolskie Targowisko (skrzyżowanie drogi krajowej nr 94 z drogą wojewódzką nr 963)
  • woj. śląskie Czeladź (skrzyżowanie ul. Będzińskiej i Handlowej)
  • woj. małopolskie Inwałd (skrzyżowanie ul. Wadowickiej z ul. Radosną)
  • woj. śląskie Wojkowice Kościelne (skrzyżowanie drogi krajowej nr 86 z ul. Zawodzie)

Pełna lista przejazdów kolejowo-drogowych, na których zostanie zainstalowany system RedLight:

  • woj. wielkopolskie Wymysłowo (droga krajowa nr 15)
  • woj. małopolskie Barwałd Dolny (droga krajowa nr 52)
  • woj. opolskie Większyce (droga krajowa nr 45)
  • woj. wielkopolskie Łąkociny (droga krajowa nr 36)
  • woj. wielkopolskie Piaski (droga krajowa nr 11)
Wypadki na polskich drogach w 2024 roku

Ze wstępnych danych Komendy Głównej Policji wynika, że w 2024 roku na polskich drogach śmierć poniosło 1 881 osób. To o 0,6% mniej niż w 2023 r. W 2024 r. do policji zgłoszono 21 528 wypadków drogowych - to wzrost o 2,8% względem roku 2023. W tych zdarzeniach 24 825 osób zostało rannych - to wzrost o 2,9% osób względem roku 2023. Mniejsza (o 4,7%) była też liczba wypadków z udziałem pieszych - 4719 wypadków, w których zginęło 419 osób (mniej o 7,9%).


Źródło: rp.pl

Prawo Drogowe Mandaty/Punkty Karne Fotoradary

e-Wydanie