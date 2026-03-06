W najnowszym sondażu poparcia dla partii politycznych największy odsetek badanych wskazał Koalicję Obywatelską. Na KO oddałby głos 34,2 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost o 2,2 pkt. proc. od poprzedniego badania w lutym.

Od lutowego sondażu wzrosła przewaga Koalicji Obywatelskiej nad drugim na podium Prawem i Sprawiedliwością. Na PiS chce głosować 22 proc. respondentów, czyli mniej o 2,5 pkt. proc. w porównaniu z badaniem w lutym. Tym samym przewaga Koalicji Obywatelskiej wzrosła z 7,5 do 12,2 pkt. proc.

Na trzecim miejscu utrzymuje się Konfederacja Wolność i Niepodległość, która odnotowała wzrost poparcia o 1,9 pkt. proc. – jako swój wybór podczas głosowania wskazało ją 14,5 proc. biorących udział w sondażu.

Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna po spadku o 0,5 pkt. proc. z poparciem 7,2 proc. badanych zajmuje czwarte miejsce.