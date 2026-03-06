Zespół naukowców z Uniwersytetu w Toronto potwierdził, że istnieje związek między spożywaniem żywności wysokoprzetworzonej we wczesnym dzieciństwie a rozwojem behawioralnym i emocjonalnym najmłodszych. To pierwsze badanie, w którym przeanalizowano wpływ takiej żywności na zachowanie dzieci w dłuższej perspektywie. Wyniki opublikowano w czasopiśmie medycznym „JAMA Network Open”.

Jak żywność wysokoprzetworzona wpływa na zachowanie u dzieci?

Aby sprawdzić, jak wysokoprzetworzona żywność wpływa na zachowanie u dzieci, naukowcy z Uniwersytetu w Toronto przeanalizowali dane dotyczące sposobu odżywiania ponad 2000 trzylatków. Po dwóch latach, a więc gdy dzieci miały pięć lat, ocenili ich stan emocjonalny i behawioralny za pomocą specjalnej skali „Child Behavior Checklist”. Okazało się, że wyższa konsumpcja produktów wysokoprzetworzonych we wczesnym dzieciństwie wiązała się z rozwojem problemów emocjonalnych, takich jak lęk, agresja czy nadpobudliwość.

– Wiek przedszkolny ma kluczowe znaczenie dla rozwoju dziecka – to wtedy zaczynają kształtować się nawyki żywieniowe. Nasze wyniki podkreślają potrzebę podjęcia interwencji na wczesnym etapie życia, takich jak profesjonalne porady dla rodziców i opiekunów, kampanie zdrowia publicznego, standardy żywieniowe dla placówek opiekuńczych oraz zmiana receptur niektórych produktów pakowanych – mówi Kozeta Miliku, główna autorka badania i profesor nauk o żywieniu na Wydziale Medycyny Uniwersytetu w Toronto.