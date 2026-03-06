Badacze z University of Surrey w Wielkiej Brytanii oraz Université de Lille we Francji przeprowadzili szeroko zakrojone badanie dotyczące genetycznych powiązań między cukrzycą typu 2 a wysokim ciśnieniem krwi. Analiza wskazuje, że oba schorzenia mogą mieć wspólne podłoże biologiczne, a osoby dotknięte jednym z nich są bardziej narażone na rozwój drugiego. Współwystępowanie tych chorób znacząco zwiększa ryzyko poważnych powikłań zdrowotnych, w tym chorób sercowo-naczyniowych i metabolicznych. Wyniki badania zostały opublikowane w „Nature Communications”.

Reklama Reklama

Naukowcy zbadali związek między cukrzycą a nadciśnieniem tętniczym

W ramach badania naukowcy przeanalizowali ponad 1300 wariantów genetycznych związanych z cukrzycą typu 2 oraz nadciśnieniem tętniczym. Na tej podstawie zidentyfikowali pięć grup wariantów DNA powiązanych z zespołem metabolicznym, upośledzoną funkcją komórek beta trzustki, zwiększoną ogólną otyłością i dysfunkcją naczyń. Oprócz tego zidentyfikowali grupę wariantów genetycznych wykazujących odwrotny wzorzec ryzyka cukrzycy i nadciśnienia.

Na podstawie tych obserwacji opracowali podzielone wskaźniki genetycznego ryzyka, które zastosowali do danych ponad 450 tys. uczestników z projektu UK Biobank. Okazało się, że osoby z wysokimi wynikami w zakresie genów powiązanych z zespołem metabolicznym oraz zaburzoną funkcją komórek beta trzustki miały znacznie większe ryzyko rozwoju zarówno cukrzycy typu 2, jak i nadciśnienia tętniczego.