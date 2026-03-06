Mowa o przygotowanych w lutym przez Ministerstwo Zdrowia zmianach w projekcie nowelizacji ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw. Planowana zmiana dotyczyć ma przepisów związanych ze stwierdzaniem zgonów, które nastąpiły poza szpitalem lub inną placówką medyczną. Jak przypomina Portal Samorządowy, resort zastąpił w projekcie instytucję koronera „urzędowym lekarzem do spraw zgonów”.

Lekarze rodzinni z PPOZ piszą do premiera

Lekarze rodzinni z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia podkreślają, że według nowego projektu o zadysponowaniu wspomnianego „lekarza urzędowego” decydować ma wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego zgodnie z niewiadomymi – ich zdaniem – kryteriami.

– W naszej ocenie takie rozwiązanie wydłuży procedurę stwierdzenia zgonu, zwiększy ryzyko opóźnień, przeniesie odpowiedzialność za ocenę zasadności wezwania na osobę niezaangażowaną bezpośrednio w badanie pacjenta ani ocenę okoliczności zgonu – zaznaczyła Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, cytowana przez Portal Samorządowy.

Lekarze PPOZ zdecydowanie sprzeciwiają się też próbie zakwalifikowania stwierdzenia zgonu jako świadczenia zdrowotnego. W swoim stanowisku podkreślają: