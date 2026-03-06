Rzeczpospolita
Stwierdzenie zgonu jako świadczenie zdrowotne? Kontrowersje wokół projektu MZ

Stwierdzanie zgonu ma być, zgodnie z projektem nowelizacji przepisów, świadczeniem zdrowotnym. Rozwiązanie to budzi sprzeciw wśród lekarzy rodzinnych z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, którzy napisali w związku z tym list do premiera. O sprawie donosi Portal Samorządowy.

Publikacja: 06.03.2026 14:00

Stwierdzenie zgonu ma być uznane za świadczenie zdrowotne, czemu sprzeciwiają się lekarze rodzinni

Foto: Toowongsa / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Mowa o przygotowanych w lutym przez Ministerstwo Zdrowia zmianach w projekcie nowelizacji ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw. Planowana zmiana dotyczyć ma przepisów związanych ze stwierdzaniem zgonów, które nastąpiły poza szpitalem lub inną placówką medyczną. Jak przypomina Portal Samorządowy, resort zastąpił w projekcie instytucję koronera „urzędowym lekarzem do spraw zgonów”.

Zmiany w zasadach pochówku i stwierdzania zgonu
Prawo w Polsce
Duże zmiany ws. pochówku i stwierdzania zgonu. Nowe przepisy wywołują dyskusję

Lekarze rodzinni z PPOZ piszą do premiera

Lekarze rodzinni z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia podkreślają, że według nowego projektu o zadysponowaniu wspomnianego „lekarza urzędowego” decydować ma wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego zgodnie z niewiadomymi – ich zdaniem – kryteriami.

– W naszej ocenie takie rozwiązanie wydłuży procedurę stwierdzenia zgonu, zwiększy ryzyko opóźnień, przeniesie odpowiedzialność za ocenę zasadności wezwania na osobę niezaangażowaną bezpośrednio w badanie pacjenta ani ocenę okoliczności zgonu – zaznaczyła Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, cytowana przez Portal Samorządowy.

Lekarze PPOZ zdecydowanie sprzeciwiają się też próbie zakwalifikowania stwierdzenia zgonu jako świadczenia zdrowotnego. W swoim stanowisku podkreślają:

– Dotychczas czynność ta miała i nadal ma charakter administracyjno-statystyczny, co odpowiada jej istocie oraz utrwalonej praktyce prawnej. Uznanie stwierdzenia zgonu za świadczenie zdrowotne jest rozwiązaniem sprzecznym z logiką systemu ochrony zdrowia i rodzi poważne wątpliwości interpretacyjne, zarówno w zakresie zdrowia, finansowania, jak i odpowiedzialności prawnej.

Czytaj więcej: Stwierdzenie zgonu będzie świadczeniem zdrowotnym. Oburzeni lekarze piszą do premiera

Źródło: rp.pl

