Materiał powstał we współpracy z PTWP
Dyskusje będą poprowadzone w mocnym składzie reprezentantów różnych obszarów ochrony zdrowia, a udział w wydarzeniu potwierdziła Jolanta Sobierańska-Grenda, ministra zdrowia. W agendzie znalazły się m.in. rozmowy o reformie szpitali, granicach wytrzymałości systemu czy bezpieczeństwie w kontekście zmian geopolitycznych. Eksperci poruszą także tematy wynagrodzeń kadr i profilaktyki. Nie zabraknie również perspektywy pacjentów.
W centrum programu Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress, HCC) znajdzie się pytanie o to, jak przekładać rekomendacje ekspertów na decyzje wdrożeniowe w instytucjach i placówkach. Dlatego HCC 2026 połączy debatę strategiczną z praktycznymi warsztatami, umożliwiając uczestnikom zdobycie wiedzy niezbędnej do realnych działań w systemie ochrony zdrowia.
– Podczas kongresu nie zmienią się ustawy, ale to miejsce spotkania decydentów i uczestników rynku, gdzie można „zasiać ziarno”, z którego może wyrosnąć coś potrzebnego. Jeśli kilka inicjatyw zainspiruje osoby mające realny wpływ na system, to już jest efekt. Chodzi o wypracowanie nowego spojrzenia na projektowanie zmian, które uwzględnia obecne zagrożenia i trendy – mówi Klara Klinger, redaktorka naczelna portalu rynekzdrowia.pl.
Myślą przewodnią kongresu jest ochrona zdrowia w punkcie przecięcia kilku silnych trendów: zmian demograficznych, rosnących kosztów, napięć geopolitycznych, dynamicznego rozwoju technologii i AI oraz skutków zmian klimatycznych. System już odczuwa ich konsekwencje – od przekształceń infrastruktury po presję finansową. To moment, w którym konieczna jest redefinicja modelu opieki i odpowiedź na zupełnie nowe potrzeby pacjentów oraz otoczenia.
Dlatego sesję inauguracyjną prelegenci rozpoczną od diagnozy oraz zmierzą się z tematem granic wytrzymałości systemu. W programie, w ramach kilkudziesięciu sesji, znalazły się tematy z zakresu finansów i efektywności ich wydatkowania, polityki lekowej i bezpieczeństwa farmakoterapii, technologii, danych, e-zdrowia, AI i robotyki. Nie zabraknie również kwestii dotyczących cyberbezpieczeństwa, reformy szpitalnictwa i roli sektora prywatnego, jakości i bezpieczeństwa pacjentów, kadr przyszłości i kluczowych kompetencji, nowej mapy zdrowia oraz przekrojowego podejścia do pacjentów w różnym okresie życia. Uzupełnieniem agendy będą sesje traktujące o geopolityce i jej wpływie na zdrowie publiczne.
XI Kongres Wyzwań Zdrowotnych będzie okazją do uhonorowania osób i instytucji, które działają w imię lepszej przyszłości ochrony zdrowia w Polsce. Redakcja Rynku Zdrowia po raz czwarty wręczy Nagrodę Kobieta Rynku Zdrowia oraz rozstrzygnie konkurs Zdrowy Samorząd.
Trzecim wydarzeniem towarzyszącym tegorocznemu kongresowi będzie wręczenie Nagrody Animus Fortis „Mężny Duch” – wyróżnienia ustanowionego przez dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego, gen. broni prof. Grzegorza Gieleraka.
Kongres co roku przyciąga szerokie grono uczestników z całego ekosystemu ochrony zdrowia: praktyków medycyny, ekspertów zdrowia publicznego, administrację i samorządy, a także biznes, naukę i organizacje pacjenckie.
Skala wydarzenia rośnie – w poprzedniej edycji udział wzięło ponad 4600 osób, z czego 3000 pojawiło się na miejscu. W gronie zaproszonych ekspertów będą zarówno osoby odpowiedzialne za kierunki polityki zdrowotnej, jak i przedstawiciele placówek oraz środowisk wdrożeniowych.
Wśród potwierdzonych prelegentów są m.in.: Jolanta Sobierańska-Grenda, ministra zdrowia; Marcin Bruszewski, prezes Innovaris Polska; Grzegorz Cessak, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych; Bartłomiej Ł. Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta; Piotr Grzebalski, dyrektor Biura Relacji z Sektorem Publicznym Departamentu Relacji Strategicznych Banku Gospodarstwa Krajowego; Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny; Ilona Hibner, dyrektorka Departamentu Oceny Inwestycji Ministerstwa Zdrowia; Wiktor Janicki, prezes Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA; Przemysław Jesionowski, prezes IC Solutions; Katarzyna Anna Kacperczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia; Sławomir Kmak, dyrektor operacyjny Medbase Polska; Konrad Korbiński, dyrektor Ministerstwa Zdrowia; Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia; Mateusz Oczkowski, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia; Paweł Ossowski, prezes ZARYS International; Anna Rulkiewicz, prezeska Grupy LUX MED; Daniel Rutkowski, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji; Pia Schall, dyrektorka Boehringer Ingelheim w Polsce; Łukasz Sosnowski, dyrektor Departamentu e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia; Adam Szlachta, prezes Grupy American Heart of Poland oraz Scanmed; Maksymilian Świniarski, prezes TZF Polfa.
„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym Kongresu
Rejestracja uczestników odbywa się za pośrednictwem strony internetowej https://www.hccongress.pl
Materiał powstał we współpracy z PTWP
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Około 19 tysięcy drzew i krzewów zostało wyciętych z powodu inwestycji kolejowej na tzw. linii otwockiej. Udało...
Według najnowszych prognoz IMGW, najbliższe dni będą ciepłe i słoneczne. Chociaż marzec kojarzy się zazwyczaj ze...
Za nami ciepły i słoneczny weekend, w czasie którego można było już poczuć koniec zimy. Czy w rozpoczynającym si...
Zajęcia z przedmiotu edukacja zdrowotna realizowane są w 275 szkołach prowadzonych przez Warszawę – napisała wic...
Do Polski napływa ciepłe powietrze zwrotnikowe, które podniesie temperaturę nawet do 20 stopni Celsjusza. Już w...
Zespół chirurgów z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM przeprowadził pierwszą w Polsce udaną operację usuni...
Czy na imprezach organizowanych przez Urząd Dzielnicy Żoliborz będą serwowane tylko potrawy wegetariańskie? Wpro...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas