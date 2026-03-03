Materiał powstał we współpracy z PTWP

Dyskusje będą poprowadzone w mocnym składzie reprezentantów różnych obszarów ochrony zdrowia, a udział w wydarzeniu potwierdziła Jolanta Sobierańska-Grenda, ministra zdrowia. W agendzie znalazły się m.in. rozmowy o reformie szpitali, granicach wytrzymałości systemu czy bezpieczeństwie w kontekście zmian geopolitycznych. Eksperci poruszą także tematy wynagrodzeń kadr i profilaktyki. Nie zabraknie również perspektywy pacjentów.

W centrum programu Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress, HCC) znajdzie się pytanie o to, jak przekładać rekomendacje ekspertów na decyzje wdrożeniowe w instytucjach i placówkach. Dlatego HCC 2026 połączy debatę strategiczną z praktycznymi warsztatami, umożliwiając uczestnikom zdobycie wiedzy niezbędnej do realnych działań w systemie ochrony zdrowia.

– Podczas kongresu nie zmienią się ustawy, ale to miejsce spotkania decydentów i uczestników rynku, gdzie można „zasiać ziarno”, z którego może wyrosnąć coś potrzebnego. Jeśli kilka inicjatyw zainspiruje osoby mające realny wpływ na system, to już jest efekt. Chodzi o wypracowanie nowego spojrzenia na projektowanie zmian, które uwzględnia obecne zagrożenia i trendy – mówi Klara Klinger, redaktorka naczelna portalu rynekzdrowia.pl.

Decyzje strategiczne i architektura reformy

Myślą przewodnią kongresu jest ochrona zdrowia w punkcie przecięcia kilku silnych trendów: zmian demograficznych, rosnących kosztów, napięć geopolitycznych, dynamicznego rozwoju technologii i AI oraz skutków zmian klimatycznych. System już odczuwa ich konsekwencje – od przekształceń infrastruktury po presję finansową. To moment, w którym konieczna jest redefinicja modelu opieki i odpowiedź na zupełnie nowe potrzeby pacjentów oraz otoczenia.

Dlatego sesję inauguracyjną prelegenci rozpoczną od diagnozy oraz zmierzą się z tematem granic wytrzymałości systemu. W programie, w ramach kilkudziesięciu sesji, znalazły się tematy z zakresu finansów i efektywności ich wydatkowania, polityki lekowej i bezpieczeństwa farmakoterapii, technologii, danych, e-zdrowia, AI i robotyki. Nie zabraknie również kwestii dotyczących cyberbezpieczeństwa, reformy szpitalnictwa i roli sektora prywatnego, jakości i bezpieczeństwa pacjentów, kadr przyszłości i kluczowych kompetencji, nowej mapy zdrowia oraz przekrojowego podejścia do pacjentów w różnym okresie życia. Uzupełnieniem agendy będą sesje traktujące o geopolityce i jej wpływie na zdrowie publiczne.

Wydarzenia towarzyszące

XI Kongres Wyzwań Zdrowotnych będzie okazją do uhonorowania osób i instytucji, które działają w imię lepszej przyszłości ochrony zdrowia w Polsce. Redakcja Rynku Zdrowia po raz czwarty wręczy Nagrodę Kobieta Rynku Zdrowia oraz rozstrzygnie konkurs Zdrowy Samorząd.

Trzecim wydarzeniem towarzyszącym tegorocznemu kongresowi będzie wręczenie Nagrody Animus Fortis „Mężny Duch” – wyróżnienia ustanowionego przez dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego, gen. broni prof. Grzegorza Gieleraka.

W gronie ekspertów

Kongres co roku przyciąga szerokie grono uczestników z całego ekosystemu ochrony zdrowia: praktyków medycyny, ekspertów zdrowia publicznego, administrację i samorządy, a także biznes, naukę i organizacje pacjenckie.

Skala wydarzenia rośnie – w poprzedniej edycji udział wzięło ponad 4600 osób, z czego 3000 pojawiło się na miejscu. W gronie zaproszonych ekspertów będą zarówno osoby odpowiedzialne za kierunki polityki zdrowotnej, jak i przedstawiciele placówek oraz środowisk wdrożeniowych.

Wśród potwierdzonych prelegentów są m.in.: Jolanta Sobierańska-Grenda, ministra zdrowia; Marcin Bruszewski, prezes Innovaris Polska; Grzegorz Cessak, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych; Bartłomiej Ł. Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta; Piotr Grzebalski, dyrektor Biura Relacji z Sektorem Publicznym Departamentu Relacji Strategicznych Banku Gospodarstwa Krajowego; Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny; Ilona Hibner, dyrektorka Departamentu Oceny Inwestycji Ministerstwa Zdrowia; Wiktor Janicki, prezes Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA; Przemysław Jesionowski, prezes IC Solutions; Katarzyna Anna Kacperczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia; Sławomir Kmak, dyrektor operacyjny Medbase Polska; Konrad Korbiński, dyrektor Ministerstwa Zdrowia; Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia; Mateusz Oczkowski, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia; Paweł Ossowski, prezes ZARYS International; Anna Rulkiewicz, prezeska Grupy LUX MED; Daniel Rutkowski, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji; Pia Schall, dyrektorka Boehringer Ingelheim w Polsce; Łukasz Sosnowski, dyrektor Departamentu e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia; Adam Szlachta, prezes Grupy American Heart of Poland oraz Scanmed; Maksymilian Świniarski, prezes TZF Polfa.

„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym Kongresu

Rejestracja uczestników odbywa się za pośrednictwem strony internetowej https://www.hccongress.pl

