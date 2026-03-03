Jak długo utrzyma się wiosenna pogoda? Zaskakujące prognozy na początek marca

Najbliższe dni będą ciepłe i słoneczne. Wiosenna pogoda utrzyma się co najmniej do początku przyszłego tygodnia
Marzec przyzwyczaił nas do zmiennej aury, jednak w najbliższych dniach czeka nas stabilna pogoda z temperaturami powyżej 10 stopni i słońcem w większości kraju.
We wtorek Polska będzie podzielona na dwie strefy. Na wschodzie, północy i w centrum kraju będzie dość pochmurnie, ale bez opadów. Minimalna temperatura wyniesie 6 stopni na Podlasiu. Na zachodzie i południu kraju będzie natomiast słonecznie i bardzo ciepło – do 15 stopni Celsjusza w województwie lubuskim. W nocy temperatura wyniesie od -2 stopni na południu do 1 na północy.
W środę temperatury będą nieco niższe – od 5 stopni na Warmii i Mazurach i na Podlasiu do 14 stopni na południu. Dzień będzie raczej pochmurny prawie w całym kraju. Opady deszczu mogą się pojawić jedynie na południu w rejonach podgórskich. W nocy termometry pokażą od -3 stopni w centrum do 0 na północy kraju.
Do środy do godz. 10 obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne IMGW I, II i III stopnia dla Warmii i Mazur, Podlasia, Mazowsza i województwa kujawsko-pomorskiego. Ostrzeżenia najwyższego III stopnia przed wezbraniem rzek z przekroczeniem stanów alarmowych dotyczą rzeki Guber na Warmii i Mazurach oraz Wkry do ujścia Łydyni na Mazowszu.
W czwartek zacznie się rozpogadzać od południa. W Małopolsce, na Śląsku i na Podkarpaciu oraz w województwie świętokrzyskim będzie bardzo słonecznie. W pozostałych regionach nadal będzie się utrzymywać umiarkowane zachmurzenie. Słupki rtęci wskażą od 7 stopni na Podlasiu do 10 stopni na zachodzie i na południu. W nocy od -3 stopni na południowym zachodzie do -1 na północy i w centrum.
Piątek będzie słoneczny już prawie w całym kraju. Niewielkie zachmurzenie może występować we wschodnich regionach. Temperatura wyniesie od 7 stopni na północnym wschodzie do 14 stopni na zachodzie kraju.
Sobota będzie pogodna szczególnie w południowych regionach kraju – będzie tam zupełnie bezchmurnie. W pozostałych częściach Polski zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane. Deszczu można się spodziewać jedynie na zachodzie. Będzie ciepło – od 8 stopni nad morzem nawet do 15 stopni w województwie lubuskim.
W niedzielę czeka nas dużo słońca prawie w całym kraju. Umiarkowane zachmurzenie prognozowane jest na południu, a na południowym zachodzie okresami duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura wyniesie od 10 stopni na Podlasiu do 14 stopni na zachodzie i południowym zachodzie Polski.
W poniedziałek piękna, bezchmurna pogoda zagości w całym kraju. Będzie od 12 stopni na północnym wschodzie do 16 na południowym zachodzie.
