Jak długo utrzyma się wiosenna pogoda? Zaskakujące prognozy na początek marca

Według najnowszych prognoz IMGW, najbliższe dni będą ciepłe i słoneczne. Chociaż marzec kojarzy się zazwyczaj ze zmienną pogodą, wygląda na to, że tym razem może być inaczej. Miesiąc przywitał nas wiosenną aurą, która utrzyma się co najmniej do początku przyszłego tygodnia.

Publikacja: 03.03.2026 09:28

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Marzec przyzwyczaił nas do zmiennej aury, jednak w najbliższych dniach czeka nas stabilna pogoda z temperaturami powyżej 10 stopni i słońcem w większości kraju. 

Prognoza na wtorek i środę. Na zachodzie piękna pogoda, na wschodzie nieco chłodniej

We wtorek Polska będzie podzielona na dwie strefy. Na wschodzie, północy i w centrum kraju będzie dość pochmurnie, ale bez opadów. Minimalna temperatura wyniesie 6 stopni na Podlasiu. Na zachodzie i południu kraju będzie natomiast słonecznie i bardzo ciepło – do 15 stopni Celsjusza w województwie lubuskim. W nocy temperatura wyniesie od -2 stopni na południu do 1 na północy.

W środę temperatury będą nieco niższe – od 5 stopni na Warmii i Mazurach i na Podlasiu do 14 stopni na południu. Dzień będzie raczej pochmurny prawie w całym kraju. Opady deszczu mogą się pojawić jedynie na południu w rejonach podgórskich. W nocy termometry pokażą od -3 stopni w centrum do 0 na północy kraju.

Ostrzeżenia IMGW na wtorek i środę

Do środy do godz. 10 obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne IMGW I, II i III stopnia dla Warmii i Mazur, Podlasia, Mazowsza i województwa kujawsko-pomorskiego. Ostrzeżenia najwyższego III stopnia przed wezbraniem rzek z przekroczeniem stanów alarmowych dotyczą rzeki Guber na Warmii i Mazurach oraz Wkry do ujścia Łydyni na Mazowszu.

Jaka będzie pogoda w czwartek i piątek? Zachmurzenie potrwa krótko

W czwartek zacznie się rozpogadzać od południa. W Małopolsce, na Śląsku i na Podkarpaciu oraz w województwie świętokrzyskim będzie bardzo słonecznie. W pozostałych regionach nadal będzie się utrzymywać umiarkowane zachmurzenie. Słupki rtęci wskażą od 7 stopni na Podlasiu do 10 stopni na zachodzie i na południu. W nocy od -3 stopni na południowym zachodzie do -1 na północy i w centrum.

Piątek będzie słoneczny już prawie w całym kraju. Niewielkie zachmurzenie może występować we wschodnich regionach. Temperatura wyniesie od 7 stopni na północnym wschodzie do 14 stopni na zachodzie kraju.

Weekend będzie pogodny. Ciepło i słonecznie szczególnie w niedzielę

Sobota będzie pogodna szczególnie w południowych regionach kraju – będzie tam zupełnie bezchmurnie. W pozostałych częściach Polski zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane. Deszczu można się spodziewać jedynie na zachodzie. Będzie ciepło – od 8 stopni nad morzem nawet do 15 stopni w województwie lubuskim.

W niedzielę czeka nas dużo słońca prawie w całym kraju. Umiarkowane zachmurzenie prognozowane jest na południu, a na południowym zachodzie okresami duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura wyniesie od 10 stopni na Podlasiu do 14 stopni na zachodzie i południowym zachodzie Polski.

W poniedziałek piękna, bezchmurna pogoda zagości w całym kraju. Będzie od 12 stopni na północnym wschodzie do 16 na południowym zachodzie.

Źródło: rp.pl

