Jak długo utrzyma się wiosenna pogoda? Zaskakujące prognozy na początek marca

Marzec przyzwyczaił nas do zmiennej aury, jednak w najbliższych dniach czeka nas stabilna pogoda z temperaturami powyżej 10 stopni i słońcem w większości kraju.

Prognoza na wtorek i środę. Na zachodzie piękna pogoda, na wschodzie nieco chłodniej

We wtorek Polska będzie podzielona na dwie strefy. Na wschodzie, północy i w centrum kraju będzie dość pochmurnie, ale bez opadów. Minimalna temperatura wyniesie 6 stopni na Podlasiu. Na zachodzie i południu kraju będzie natomiast słonecznie i bardzo ciepło – do 15 stopni Celsjusza w województwie lubuskim. W nocy temperatura wyniesie od -2 stopni na południu do 1 na północy.

W środę temperatury będą nieco niższe – od 5 stopni na Warmii i Mazurach i na Podlasiu do 14 stopni na południu. Dzień będzie raczej pochmurny prawie w całym kraju. Opady deszczu mogą się pojawić jedynie na południu w rejonach podgórskich. W nocy termometry pokażą od -3 stopni w centrum do 0 na północy kraju.

Ostrzeżenia IMGW na wtorek i środę

Do środy do godz. 10 obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne IMGW I, II i III stopnia dla Warmii i Mazur, Podlasia, Mazowsza i województwa kujawsko-pomorskiego. Ostrzeżenia najwyższego III stopnia przed wezbraniem rzek z przekroczeniem stanów alarmowych dotyczą rzeki Guber na Warmii i Mazurach oraz Wkry do ujścia Łydyni na Mazowszu.