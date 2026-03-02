Poniedziałkowy poranek przywitał mieszkańców wielu regionów kraju gęstymi mgłami. W związku z tym IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia: „Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m”. Obowiązują one dzisiaj do godz. 9.00 w centrum i na wschodzie. IMGW w swoim ostatnim raporcie na temat aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej podaje, że w kolejnych dniach również możliwe jest wystąpienie lokalnych, porannych mgieł.

Reklama Reklama

Prognoza pogody na pierwszy tydzień marca: Czy nadchodzi wiosna?

Przed nami dosyć słoneczny i niemal bezdeszczowy tydzień z wysokimi jak na luty temperaturami.

W poniedziałek maksymalna temperatura od 3 stopni Celsjusza na północnym-wschodzie przez 11 stopni Celsjusza w centrum do 14 stopni Celsjusza na południowym-zachodzie. Jedynie na krańcach północnych i na wschodzie możliwe niewielkie opady deszczu. We wtorek 3 marca zrobi się jeszcze cieplej. Termometry pokażą maksymalnie od 4 stopni Celsjusza na północnym-wschodzie do 14-15 stopni Celsjusza na północy i zachodzie. W całym kraju słonecznie i bezdeszczowo. Jedynie na północnym-wschodzie możliwe zachmurzenie i przelotne opady deszczu.

W środę i czwartek zrobi się nieco chłodniej. Tylko na południu w środę nieco cieplej – termometry pokażą tam maksymalnie 13-14 stopni Celsjusza. W pozostałej części kraju temperatury maksymalne mieścić się będą w przedziale 4-12 stopni Celsjusza. W całej Polsce nadal jednak dosyć pogodnie i bezdeszczowo.