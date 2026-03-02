Rzeczpospolita
Nadchodzi wiosna. Nawet 18 stopni Celsjusza

Za nami ciepły i słoneczny weekend, w czasie którego można było już poczuć koniec zimy. Czy w rozpoczynającym się tygodniu utrzymają się wysokie temperatury i pogodne niebo? Czy nadchodzi już wiosna? Sprawdzamy prognozy IMGW.

Publikacja: 02.03.2026 09:07

W prognozach na najbliższe dni widać nawet 18 stopni Celsjusza

Foto: podlaski49 / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Poniedziałkowy poranek przywitał mieszkańców wielu regionów kraju gęstymi mgłami. W związku z tym IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia: „Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m”. Obowiązują one dzisiaj do godz. 9.00 w centrum i na wschodzie. IMGW w swoim ostatnim raporcie na temat aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej podaje, że w kolejnych dniach również możliwe jest wystąpienie lokalnych, porannych mgieł.

Prognoza pogody na pierwszy tydzień marca: Czy nadchodzi wiosna?

Przed nami dosyć słoneczny i niemal bezdeszczowy tydzień z wysokimi jak na luty temperaturami.

W poniedziałek maksymalna temperatura od 3 stopni Celsjusza na północnym-wschodzie przez 11 stopni Celsjusza w centrum do 14 stopni Celsjusza na południowym-zachodzie. Jedynie na krańcach północnych i na wschodzie możliwe niewielkie opady deszczu. We wtorek 3 marca zrobi się jeszcze cieplej. Termometry pokażą maksymalnie od 4 stopni Celsjusza na północnym-wschodzie do 14-15 stopni Celsjusza na północy i zachodzie. W całym kraju słonecznie i bezdeszczowo. Jedynie na północnym-wschodzie możliwe zachmurzenie i przelotne opady deszczu.

W środę i czwartek zrobi się nieco chłodniej. Tylko na południu w środę nieco cieplej – termometry pokażą tam maksymalnie 13-14 stopni Celsjusza. W pozostałej części kraju temperatury maksymalne mieścić się będą w przedziale 4-12 stopni Celsjusza. W całej Polsce nadal jednak dosyć pogodnie i bezdeszczowo.

Najbliższy weekend zapowiada się ciepło i pogodnie
Kraj
Afrykańskie powietrze napłynie do Polski. Termometry pokażą nawet 20 stopni
Pogoda na weekend i kolejne dni. Nawet 18 stopni Celsjusza

Podobnie będzie w piątek 6 marca. W niemal całym kraju znów zrobi się cieplej – maksymalnie od 10 do 14 stopni Celsjusza. Jedynie na wschodzie i krańcach południowych nieco chłodniej, tam 7-9 stopni Celsjusza. Podobna pogoda w najbliższy weekend. Według prognoz IMGW temperatury maksymalne od 8 do 15 stopni Celsjusza. Opady deszczu możliwe jedynie w sobotę na zachodzie. Tutaj też spodziewać należy się większego zachmurzenia.

Wysokie temperatury utrzymać mają się także w kolejnych dniach. W środę 11 marca na zachodzie termometry mogą pokazać maksymalnie nawet 18 stopni Celsjusza. Tego dnia jednak na północy możliwe opady deszczu.

W przyszłym tygodniu nawet 18 stopni Celsjusza na termometrach

Foto: IMGW

Stany wód na rzekach: Jak wygląda sytuacja?

W ostatnich dniach IMGW w swoich raportach na temat aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej w związku z odwilżą informował o wzrostach stanu wody na wielu rzekach. W ostatnim raporcie wspomina o stabilizacji sytuacji. W dorzeczach Odry i Wisły obserwowany jest spadek i stabilizacja poziomu wody.

Jednak jak można przeczytać we wspominanym raporcie, „Wyjątek stanowią zlewnie prawostronnych dopływów dolnej i środkowej Wisły oraz zlewnie Narwi i Bugu, gdzie trwają stopniowe wzrosty stanu wody spowodowane odwilżą. Wzrosty obserwowane są również w dorzeczu Pregoły oraz w dorzeczu rzek Przymorza”.

IMGW informuje również o przekroczeniach stanów alarmowych: „Stan alarmowy został przekroczony na 1 stacji hydrologicznej w dorzeczu Wisły, o 12 cm na stacji Szreńsk na rzece Mławka, na 1 stacji hydrologicznej w dorzeczu Odry, o 11 cm na stacji Zbytowa na rzece Widawka oraz na jednej stacji hydrologicznej w dorzeczu Pregoły, o 28 cm na stacji Prosna na rzece Guber.”

Źródło: rp.pl

