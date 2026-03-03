Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Sondaż „Rzeczpospolitej”: KO na prowadzeniu. Konfederacje z lepszym wynikiem niż PiS

Z najnowszego sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” wynika że, gdyby wybory parlamentarne odbyły się dzisiaj, w Sejmie znalazłoby się pięć partii. Najlepszym wynikiem może pochwalić się Koalicja Obywatelska, ale to trzy prawicowe ugrupowania miałby większość pozwalającą rządzić.

Publikacja: 03.03.2026 21:00

Premier RP, przewodniczący KO Donald Tusk, prezes PiS Jarosław Kaczyński, prezes Nowej Nadziei Sławo

Premier RP, przewodniczący KO Donald Tusk, prezes PiS Jarosław Kaczyński, prezes Nowej Nadziei Sławomir Mentzen, prezes Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun i marszałek Sejmu, przewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

Foto: PAP/ Rafał Guz x2, Piotr Nowak, Radek Pietruszka, Rafał Guz, Paweł Supernak.

Jacek Nizinkiewicz

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się dzisiaj, wygrałaby je partia Donalda Tuska. Wynik Koalicji Obywatelskiej 30,1 proc. głosów to minimalny spadek w porównaniu z badaniem IBRiS z zeszłego miesiąca (31,4 proc.). Jednak największa partia rządząca nie ma powodów do zadowolenia. 

Pięć partii w Sejmie, trzy poza Sejmem

Pozostało jeszcze 97% artykułu

4 zł tygodniowo przez rok !

Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.

Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.

Kliknij i poznaj szczegóły oferty

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Donald Tusk
Polityka
Donald Tusk o ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu: Samoloty są w gotowości
Czy Mateusz Morawiecki złamał prawo
Polityka
Białoruscy informatycy na specjalnych zasadach w Polsce. Czy premier Mateusz Morawiecki złamał prawo?
Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki i prezydent Karol Nawrocki
Polityka
Kancelaria Prezydenta nie chciała poinformować o prezentach. Właśnie przegrała w sądzie
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama