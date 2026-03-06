– W mojej ocenie orzecznictwo sądów jest tu bardzo prokonsumenckie i podpowiedzi dostarczają nam wyroki, które zapadły w związku z pandemią. Przykładowo wyrok TSUE z 29 lutego 2024 r. (w sprawie C-299/22) dotyczył konsumenta, który obawiał się wyjazdu do Dubaju z powodu ryzyka zarażenia koronawirusem i chciał bezkosztowo odstąpić od umowy. Trybunał uznał, że miał on do tego prawo, mimo że ani władze jego kraju, ani ZEA nie odradzały podróży. Zdaniem sądu informacje prasowe o licznych przypadkach zachorowań na Covid-19 mogły być dla konsumenta podstawą do uznania, że są to te nadzwyczajne okoliczności, uzasadniające jego obawy – mówi Małgorzata Miś, prezeska Stowarzyszenia Ochrony Konsumentów Aquila.

W ocenie Karoliny Olszewskiej, senior associate z Kancelarii Gessel, jeśli MSZ nie odradza wyjazdu do danego kraju, a rekomenduje szczególną ostrożność, jak w przypadku Cypru, nie jest to uzasadnienie do żądania zwrotu wpłaconych organizatorowi pieniędzy.

– Nie bez przyczyny Cypr nie znalazł się na liście krajów Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Fakt, że w sąsiedztwie toczy się wojna, nie jest powodem do rezygnacji. Polska też sąsiaduje z krajem, w którym toczy się wojna, a jednak inne kraje nie umieszczają Polski na liście państw, których lepiej nie odwiedzać. To jest analogiczna sytuacja. Nasze subiektywne przekonanie, że gdzieś może być niebezpiecznie, nie jest wystarczającym uzasadnieniem do oczekiwania zwrotu wpłaty za wyjazd – mówi ekspertka.

Wyjazd na urlop dopiero za trzy miesiące. Co robić?

Wiele osób zadaje też pytania, czy mogą dziś bezkosztowo zrezygnować z wyjazdu na Bliski Wschód, jeśli jego termin przypada za dwa miesiące lub później. Z odpowiedzi zamieszczonej na stronie funduszu można wywnioskować, że tak.

„W związku z wystąpieniem nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, podróżny może zrezygnować z wycieczki realizowanej w terminach, których nie obejmują zwroty w ramach TFP. W sprawie zwrotu podróżny powinien kontaktować się z przedsiębiorcą” – odpowiada fundusz.