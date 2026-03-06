Czytam „Totalną historię II wojny światowej” Oliviera Wieviorki (Wydawnictwo Poznańskie, 2023). Dowiedziałam się, że biorący udział w bitwie o Anglię niemieccy piloci byli wykończeni. „Podczas gdy Dowding (Naczelny Dowódca RAF-u – red.), aby oszczędzić swoich ludzi, zmuszał ich w sierpniu do brania codziennie jedynie ośmiu godzin lotu i przestrzegania jednego dnia w tygodniu wypoczynku, to Göring cały czas wysyłał załogi na misje” – wyjaśnia francuski historyk. Zaraz – osiem godzin lotu dziennie i jeden wolny dzień w tygodniu w środku II wojny światowej? Nie muszę jednak dodawać, która koncepcja zwyciężyła.

To jest właśnie różnica pomiędzy demokracją a totalitaryzmem. Wieviorka dodaje, że pomogły przy tym „zalety, które tradycyjnie przypisuje się narodowi brytyjskiemu: humor, odwaga i wytrwałość”. Brytyjczycy dorzucali po pięć funtów na zakup kompasów dla pilotów, „większość londyńczyków nie chciała poddać się panice”, w jednym ze zniszczonych sklepów kupiec wywiesił kartkę: „Bardziej otwarte niż kiedykolwiek”.

Wspieramy Ukraińców, żeby u nas nie było rosyjskiej lekcji historii

Teraz myślę o tym w kontekście wściekłości, jaką u Rosjan wywołała jedna wyluzowana i uśmiechnięta dziewczyna: kiedy na zimowych igrzyskach olimpijskich Alysa Liu zdobyła dla Stanów Zjednoczonych złoty medal w łyżwiarstwie figurowym, Rosjanie zalali internet pretensjami, wieszcząc upadek dyscypliny, bo uprawiająca ją młoda kobieta musi ważyć mniej, cierpieć i w wieku około 18 lat być tak zniszczoną, by móc już tylko przejść na sportową emeryturę.