Z tego artykułu dowiesz się: Jaki jest przedmiot sporu o znak towarowy "Marusarz"?

W jaki sposób spór o znak towarowy łączy się z ochroną dóbr osobistych znanego sportowca?

Dlaczego syn Stanisława Marusarza oraz fundacja kwestionują rejestrację znaku towarowego?

Jakie argumenty przedstawia przedsiębiorca z Podhala w obronie prawa do znaku?

Jakie implikacje dla polityki przeciwdziałania alkoholizmowi ma ten spór?

Spór toczy się o znak, którego używa przedsiębiorstwo z Bańskiej Niżnej. Umieszczony jest na nim rysunek skoczka narciarskiego w góralskim stroju na tle Tatr, a także napis „Marusarz” oraz „Wyskokowy”. W taki sposób oznaczony jest m.in. bimber, śliwowica, wódka, które są sprzedawane w sklepach stacjonarnych i internetowych.

Znak towarowy został w marcu 2023 r. objęty ochroną przez Urząd Patentowy RP. Decyzja obejmuje szeroką paletę wyrobów spożywczych, nie tylko alkoholu, ale też m.in. dżemów, soków, których wytwórcą jest przedsiębiorca Andrzej Marusarz z Podhala.

Czy Marusarz to tylko wielki skoczek?

Od decyzji urzędu patentowego odwołał się Stanisław Piotr Marusarz, syn znanego narciarza i zakopiańskiego olimpijczyka, który w czasie wojny był łącznikiem i kurierem tatrzańskim. Podobne działania podjęła Fundacja Stanisława Marusarza z Zakopanego. Wnioskowali oni o unieważnienie prawa ochrony do słowno-graficznego znaku „Marusarz”.

Dlaczego? Twierdzili, że zarówno część słowna, jak i graficzna, „w sposób jednoznaczny nawiązują do postaci ojca – słynnego skoczka narciarskiego Stanisława Marusarza”. Ich zdaniem znak towarowy „został zgłoszony w złej wierze, jest sprzeczny z dobrymi obyczajami, a ponadto ze swojej istoty może wprowadzić odbiorców w błąd”. Jego zgłoszenie do ochrony odbyło się z pominięciem bliskich Stanisława Marusarza, którzy „chronią pamięć o nim, jego honor i dobre imię”. Ich zdaniem przedsiębiorca „chciał wykorzystać rozpoznawalność Stanisława Marusarza do celów komercyjnych i tym samym osiągnąć korzyść majątkową”. Podnosili, że rejestracja spornego znaku, „godzi w cześć, godność i szacunek, jaki powinien być okazany znanemu sportowcowi o wielkich osiągnięciach i bohaterskiej postawie w czasie II Wojny Światowej, który jest postacią istotną dla kultury narodowej”.

