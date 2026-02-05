Sondaż. Koalicja Obywatelska się umacnia. Duży spadek Polskiego Stronnictwa Ludowego

Aktualizacja: 05.02.2026 21:33 Publikacja: 05.02.2026 19:57
Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Koalicja Obywatelska. W sondażu wskazało ją 32 proc. respondentów, co oznacza wzrost poparcia o 1,1 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego badania.
Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego wciąż utrzymuje się na drugiej pozycji z poparciem 24,5 proc. ankietowanych, choć traci 1,3 pkt. proc.
Podium zamyka Konfederacja Wolność i Niepodległość. Ugrupowanie Bosaka i Mentzena wskazało 12,6 proc. biorących udział w sondażu, mniej o 0,2 pkt. proc. niż w badaniu z połowy stycznia.
Poza podium – Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Chce na nią głosować 7,7 proc. pytanych. co oznacza wzrost o 0,3 pkt. proc.
Ostatnią partią, która ulokowałaby swoich przedstawicieli w Sejmie, byłaby Lewica. Co prawda od ostatniego sondażu straciła 0,8 pkt. proc., ale przekroczyłaby próg wyborczy.
Polska 2050, która niedawno zyskała nową przewodniczącą w osobie Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, zyskuje 0,1 pkt. proc., ale z poparciem na poziomie 4,1 proc. nie przekracza progu.
Na partię Razem chciałoby oddać głos 3,7 proc. respondentów, o 1 pkt. proc. więcej niż w połowie stycznia.
Największy spadek poparcia notuje Polskie Stronnictwo Ludowe. Zyskałoby głosy 1,7 proc. pytanych, o 1,6 pkt. proc. mniej.
Inną partię wskazało 0,5 proc. badanych w sondażu, a niezdecydowanych jest 6,9 proc., o 1,7 pkt. proc. więcej niż w styczniu.
Na pytanie o zamiar uczestniczenia w wyborach twierdząco odpowiedziało 74 proc. ankietowanych, przy czym 50 proc. jest na to zdecydowanych.
Co piąty Polak, 20 proc., nie ma zamiaru pójść do urn. Zdecydowaną niechęć do uczestnictwa w wyborach deklaruje 11 proc. z nich.
6 proc. nie ma na ten temat zdania.
Badanie przeprowadzono w dniach 2-4 lutego 2026 r. techniką wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) i wywiadów internetowych (CAWI), na reprezentatywnej próbie 1000 pełnoletnich mieszkańców Polski.
