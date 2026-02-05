Sondaż. Koalicja Obywatelska się umacnia. Duży spadek Polskiego Stronnictwa Ludowego

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Koalicja Obywatelska. W sondażu wskazało ją 32 proc. respondentów, co oznacza wzrost poparcia o 1,1 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego badania.

Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego wciąż utrzymuje się na drugiej pozycji z poparciem 24,5 proc. ankietowanych, choć traci 1,3 pkt. proc.

Podium zamyka Konfederacja Wolność i Niepodległość. Ugrupowanie Bosaka i Mentzena wskazało 12,6 proc. biorących udział w sondażu, mniej o 0,2 pkt. proc. niż w badaniu z połowy stycznia.

Poza podium – Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Chce na nią głosować 7,7 proc. pytanych. co oznacza wzrost o 0,3 pkt. proc.