Aktualizacja: 05.02.2026 13:43 Publikacja: 05.02.2026 12:56
Jarosław Kaczyński, Donald Tusk
Donald Tusk
Foto: PAP/Przemysław Piątkowski/Tomasz Gzell
Z sondażu wynika, że gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, udział w nich wzięłaby większość uprawnionych do głosowania. Pójście na wybory zadeklarowało 58,5 proc. uczestników badania (42,1 proc. – odpowiedziało, że "zdecydowanie tak", zaś 16,4 proc. – "raczej tak"). Blisko 40 proc. respondentów deklaruje niechęć do udziału w głosowaniu.
Wśród osób, które chcą zagłosować liderem jest, podobnie jak w ostatnich sondażach, Koalicja Obywatelska. Na ugrupowanie Donalda Tuska swój głos zamierza oddać 32,3 proc. badanych. Drugie miejsce zajmuje PiS z wynikiem 23,5 proc. Różnica między KO a PiS jest więc spora. Trzecie miejsce zajęła Konfederacja, na którą swój głos oddałoby 11,2 proc. ankietowanych.
Konfederacja Korony Polskiej mogłaby liczyć na 7,7 proc. głosów. W Sejmie znalazłaby się jeszcze Lewica z wynikiem 6,6 proc.
Czytaj więcej
Polityczny pat – tak polska polityka wchodzi w rok 2026. Koalicja Obywatelska i Prawo i Sprawiedl...
Przekładając wyniki na mandaty w Sejmie, sondaż pokazuje istotny problem dla KO i Lewicy. Te dwa ugrupowania mogłyby liczyć łącznie na 227 mandatów w Sejmie. Do większości (231 z 460) brakuje zatem czterech mandatów. PiS i obie Konfederacje razem mogłyby liczyć na więcej – 232 mandaty.
Ale również PiS nie może spać spokojnie – jak zauważa cytowana przez Wirtualną Polskę prof. Anna Pacześniak, politolożka z Uniwersytetu Wrocławskiego – wynik Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej pokazuje, że prawicowa konkurencja staje się coraz groźniejsza. I to, jej zdaniem, „konkurent chyba nawet groźniejszy dla PiS niż Koalicja Obywatelska”. – Depcze im po piętach – mówi politolożka.
Czytaj więcej
W najnowszym sondażu preferencji partyjnych CBOS największy odsetek badanych chciałby oddać głos...
Tuż pod pięcioprocentowym progiem wyborczym uplasowało się PSL, na które zagłosowałoby 4,9 proc. uczestników badania. Partia Razem mogłaby liczyć na 3,7 proc. głosów, a Polska 2050 na 2,1proc.
Opcję „nie wiem/trudno powiedzieć” wskazało 8 proc. badanych.
Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone w dniach 30.01–1.02.2026 r. metodą CATI & CAWI na reprezentatywnej grupie n=1000 osób.
Deklarowane poparcie dla wybranych partii politycznych od 2023 r.
Foto: Infografika PAP
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Klub Koalicji Obywatelskiej w Radzie Warszawy stracił radnego. Paweł Lech nie wytrzymał i rzucił partyjną legity...
Współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg zadeklarował na antenie TV Republika, że nie interesuje go „wej...
Wszyscy zasługujemy na to, by znać przeszłość pana marszałka (Włodzimierza Czarzastego), drugiej osoby w państwi...
PiS ponownie sonduje ludowców. Politycy PSL mieli znów otrzymać propozycję, by stworzyć rząd techniczny z premie...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas