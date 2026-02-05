Rzeczpospolita
Wydarzenia
I Donald Tusk, i Jarosław Kaczyński mają się czym martwić. Najnowszy sondaż

Koalicja Obywatelska jest zdecydowanym faworytem do wygrania wyborów - wynika z sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski. Jest jednak coś, co może spędzać sen z powiek Donaldowi Tuskowi.

Publikacja: 05.02.2026 12:56

Donald Tusk

Jarosław Kaczyński, Donald Tusk

Donald Tusk

Foto: PAP/Przemysław Piątkowski/Tomasz Gzell

Bartosz Lewicki

Z sondażu wynika, że gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę, udział w nich wzięłaby większość uprawnionych do głosowania. Pójście na wybory zadeklarowało 58,5 proc. uczestników badania (42,1 proc. – odpowiedziało, że "zdecydowanie tak", zaś 16,4 proc. – "raczej tak"). Blisko 40 proc. respondentów deklaruje niechęć do udziału w głosowaniu.

Trzy pierwsze miejsca – Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja

Wśród osób, które chcą zagłosować liderem jest, podobnie jak w ostatnich sondażach, Koalicja Obywatelska. Na ugrupowanie Donalda Tuska swój głos zamierza oddać 32,3 proc. badanych. Drugie miejsce zajmuje PiS z wynikiem 23,5 proc. Różnica między KO a PiS jest więc spora. Trzecie miejsce zajęła Konfederacja, na którą swój głos oddałoby 11,2 proc. ankietowanych.

Konfederacja Korony Polskiej mogłaby liczyć na 7,7 proc. głosów. W Sejmie znalazłaby się jeszcze Lewica z wynikiem 6,6 proc. 

Czytaj więcej

Donald Tusk, Jarosław Kaczyński
Polityka
Nowy sondaż: Na kogo głosowaliby Polacy? W kropce i Donald Tusk, i Jarosław Kaczyński

Jak rozłożyłyby się mandaty w Sejmie?

Przekładając wyniki na mandaty w Sejmie, sondaż pokazuje istotny problem dla KO i Lewicy. Te dwa ugrupowania mogłyby liczyć łącznie na 227 mandatów w Sejmie. Do większości (231 z 460) brakuje zatem czterech mandatów. PiS i obie Konfederacje razem mogłyby liczyć na więcej – 232 mandaty. 

Ale również PiS nie może spać spokojnie – jak zauważa cytowana przez Wirtualną Polskę prof. Anna Pacześniak, politolożka z Uniwersytetu Wrocławskiego – wynik Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej pokazuje, że prawicowa konkurencja staje się coraz groźniejsza. I to, jej zdaniem, „konkurent chyba nawet groźniejszy dla PiS niż Koalicja Obywatelska”. – Depcze im po piętach – mówi politolożka. 

Czytaj więcej

Krzysztof Bosak, jeden z szefów Konfederacji WiN i Grzegorz Braun, lider Konfederacji Korony Polskie
Polityka
Sondaż CBOS. KO na czele. Koalicja Konfederacji wyprzedza PiS

Poniżej progu wyborczego – do parlamentu nie dostałyby się PSL, Razem i Polska 2050

Tuż pod pięcioprocentowym progiem wyborczym uplasowało się PSL, na które zagłosowałoby 4,9 proc. uczestników badania. Partia Razem mogłaby liczyć na 3,7 proc. głosów, a Polska 2050 na 2,1proc.

Opcję „nie wiem/trudno powiedzieć” wskazało 8 proc. badanych.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone w dniach 30.01–1.02.2026 r. metodą CATI & CAWI na reprezentatywnej grupie n=1000 osób.

Deklarowane poparcie dla wybranych partii politycznych od 2023 r.

Deklarowane poparcie dla wybranych partii politycznych od 2023 r.

Foto: Infografika PAP

Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Konfederacja Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Platforma Obywatelska (PO) Sondaże i badania Konfederacja Korony Polskiej
e-Wydanie
