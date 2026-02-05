Reżim Łukaszenki steruje nie tylko atakami migrantów na granicę, trzyma również pieczę nad przemytniczym procederem tytoniowym – papierosy od dawna są jego głównym „towarem eksportowym”. Paczki wychodzą z legalnych białoruskich fabryk, tyle że od niedawna kontrabanda odbywa się nową metodą – z wykorzystaniem balonów meteorologicznych. Od jesieni masowo lądują one na polskiej ziemi, przy granicy z Białorusią, a odbierają je głównie przebywający legalnie w Polsce Białorusini.