Jak Białoruś zaczęła walkę hybrydową z Polską za pomocą balonów i papierosów

Kilkaset balonów meteo i prawie 200 interwencji pograniczników w związku z przemytem nimi papierosów. Papierosy pochodziły głównie z grodzieńskiej fabryki kontrolowanej przez białoruskie państwo. Chodzi nie tylko o wielomilionowy zysk - to nowa odsłona wojny hybrydowej.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są najnowsze metody wykorzystywane w przemycie papierosów z Białorusi do Polski?
  • W jaki sposób reżim Łukaszenki wykorzystuje balony meteorologiczne do przemytu?
  • Jakie strategie stosują służby graniczne, by przeciwdziałać przemytowi?
  • Jakie konsekwencje prawne grożą osobom zaangażowanym w przemyt papierosów z wykorzystaniem balonów?
  • Jaki jest wpływ przestępstw przemytniczych na ekonomię i bezpieczeństwo narodowe Polski?
Reżim Łukaszenki steruje nie tylko atakami migrantów na granicę, trzyma również pieczę nad przemytniczym procederem tytoniowym – papierosy od dawna są jego głównym „towarem eksportowym”. Paczki wychodzą z legalnych białoruskich fabryk, tyle że od niedawna kontrabanda odbywa się nową metodą – z wykorzystaniem balonów meteorologicznych. Od jesieni masowo lądują one na polskiej ziemi, przy granicy z Białorusią, a odbierają je głównie przebywający legalnie w Polsce Białorusini.

