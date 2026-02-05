Czy Polska przekaże myśliwce Ukrainie? Deklaracja Donalda Tuska w Kijowie

Aktualizacja: 05.02.2026 15:20 Publikacja: 05.02.2026 14:43
– Jeśli chodzi o MiG-29, ja wiem, że to długo trwa, rozmawialiśmy o pewnych szczegółach. Te MiG-i czekają, są w dyspozycji, umówiliśmy się z prezydentem Zełenskim, że będziemy działali elastycznie, w miarę potrzeb – przekazał premier. – Wiem, że Ukraina potrzebuje form obrony powietrznej, w tym pocisków, rakiet. Jeśli nadal utrzymamy tę potrzebę MiG-ów, to Polska jest gotowa w tej chwili przekazać te MiG-i – stwierdził.
– Ja staram się być zawsze serio i fair, więc ja dzisiaj nie odpowiem na pytanie, zadane przez prezydenta Zełenskiego, czy w miejsce MiG-ów mógłby wchodzić w rachubę innego typu sprzęt. Już jutro będę rozmawiał z ministrem obrony narodowej, z generałami – zapowiedział Donald Tusk.
Premier Donald Tusk od rana przebywa z wizytą w Kijowie, gdzie spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Wizytę szefa polskiego rządu w Kijowie rozpoczęło złożenie wieńców pod ścianą upamiętniającą obrońców Ukrainy.
Premierowi podczas wizyty towarzyszy m.in. minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, który przygotowuje światową konferencję poświęconą powojennej odbudowie Ukrainy. Wizyta ma też związek z trwającym ostrzałem ukraińskiej infrastruktury energetycznej.
Tusk odwiedził też Polski Cmentarz Wojenny w Bykowni, na którym leżą ofiary zbrodni katyńskiej.
W ostatnim czasie do Kijowa z Polski dotarło wsparcie w postaci generatorów prądu, pochodzących z zasobów państwa, jak i ze społecznych zbiórek.
Pod koniec stycznia w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich Abu Zabi rozpoczęły się trójstronne negocjacje pomiędzy przedstawicielami USA, Rosji i Ukrainy dotyczące zakończenia wojny. Prezydent Zełenski określił je jako „konstruktywne”. Były to pierwsze rozmowy, podczas których przedstawiciele prezydenta USA Donalda Trumpa jednocześnie spotkali się z negocjatorami z Ukrainy i Rosji. Wcześniej Amerykanie rozmawiali naprzemiennie z Rosjanami i Ukraińcami.
