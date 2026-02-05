Czy Polska przekaże myśliwce Ukrainie? Deklaracja Donalda Tuska w Kijowie

– Jeśli chodzi o MiG-29, ja wiem, że to długo trwa, rozmawialiśmy o pewnych szczegółach. Te MiG-i czekają, są w dyspozycji, umówiliśmy się z prezydentem Zełenskim, że będziemy działali elastycznie, w miarę potrzeb – przekazał premier. – Wiem, że Ukraina potrzebuje form obrony powietrznej, w tym pocisków, rakiet. Jeśli nadal utrzymamy tę potrzebę MiG-ów, to Polska jest gotowa w tej chwili przekazać te MiG-i – stwierdził.

– Ja staram się być zawsze serio i fair, więc ja dzisiaj nie odpowiem na pytanie, zadane przez prezydenta Zełenskiego, czy w miejsce MiG-ów mógłby wchodzić w rachubę innego typu sprzęt. Już jutro będę rozmawiał z ministrem obrony narodowej, z generałami – zapowiedział Donald Tusk.

5 lutego od rana Donald Tusk przebywa z wizytą w Kijowie

Premier Donald Tusk od rana przebywa z wizytą w Kijowie, gdzie spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Wizytę szefa polskiego rządu w Kijowie rozpoczęło złożenie wieńców pod ścianą upamiętniającą obrońców Ukrainy.