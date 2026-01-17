Polski biznes zaangażował się w zbiórkę na pomoc Ukrainie

Według organizatorów, przy temperaturach sięgających 17 stopni poniżej zera nawet 70 proc. mieszkańców Kijowa pozostaje bez dostępu do prądu i ogrzewania. W wielu dzielnicach stolicy Ukrainy zmuszeni są przebywać w wychłodzonych mieszkaniach oraz piwnicach. Szczególnie trudna sytuacja dotyczy osób starszych, mieszkających na wyższych piętrach budynków pozbawionych działających wind.

– Brak energii elektrycznej oznacza nie tylko brak ogrzewania, ale także niemożność przygotowania ciepłego posiłku, utratę łączności z bliskimi i poczucia bezpieczeństwa w trakcie alarmów lotniczych – podkreślają organizatorzy zbiórki.

Akcję koordynuje Fundacja Otwarty Dialog wspólnie z Fundacją Demokracja, Euromaidan Warszawa, Fundacją Stand With Ukraine, Sestry.eu oraz Fundacją Igora Tracza. Celem jest zakup i dostarczenie do Kijowa 100 generatorów prądu, które mają trafić m.in. do miejskiego Centrum Kryzysowego oraz placówek medycznych. Priorytetem są urządzenia o większej mocy, zdolne do zasilania ogrzewania i podstawowej infrastruktury.

Zbiórkę wsparli przedstawiciele polskiego biznesu, w tym Fundacja Polskiej Rady Biznesu, Grupa PTWP oraz członkowie inicjatywy Przedsiębiorcy Pomagają. Wśród darczyńców wymieniani są m.in. Rafał Brzoska, Rafał Sonik, Wojciech Kostrzewa, Tomasz Misiak, Ryszard Chmura oraz Artur Kazienko.

Aktualny cel zbiórki wynosi milion złotych. Organizatorzy podkreślają, że każda wpłata przybliża do wysłania transportu z niezbędnym sprzętem i realnie pomaga mieszkańcom Kijowa przetrwać zimę.