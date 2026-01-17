Z tego artykułu się dowiesz: Jakie elementy systemu energetycznego Ukrainy planuje, według ukraińskiego wywiadu, zaatakować Rosja?

Ile elektrowni jądrowych jest na Ukrainie?

Jakie jest stanowisko Wołodymyra Zełenskiego w kwestii zagrożeń dla infrastruktury energetycznej Ukrainy?

Jak doniesienia ukraińskiego wywiadu skomentował minister spraw zagranicznych Ukrainy?

W celu zmuszenia Ukrainy do podpisania nieakceptowalnej kapitulacji w sprawie zakończenia wojny, państwo–agresor bierze pod uwagę wariant przeprowadzenia ataku na strategiczne obiekty systemu energetycznego Ukrainy – oświadczył w sobotę Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR), dodając, że mowa o podstacjach przesyłowych energii elektrycznej, które zapewniają funkcjonowanie ukraińskich elektrowni jądrowych.

Według ukraińskiego wywiadu, w ramach swojej kampanii presji Moskwa planuje także wzmożenie działań zastraszających państwa Europy i Zachodu, by zmniejszyć wsparcie dla Ukrainy, a co za tym idzie osłabić zdolność Kijowa do odpierania ataków na obiekty infrastruktury energetycznej.

Wywiad Ukrainy twierdzi, że Rosja chce odciąć Ukraińców od dostaw energii z elektrowni jądrowych

Komunikat HUR głosi, że poprzez niszczenie lub unieruchamianie określonych podstacji, Rosja dąży do odłączenia bloków elektrowni jądrowych od zintegrowanego systemu energetycznego Ukrainy, aby pozbawić w ten sposób ludność Ukrainy dostaw światła i ciepła. „Według stanu na połowę stycznia 2026 r., Rosja przeprowadziła rozpoznanie dziesięciu odpowiednich obiektów krytycznej infrastruktury energetycznej na terenie dziewięciu obwodów Ukrainy” – czytamy.