Aktualizacja: 18.01.2026 01:28 Publikacja: 17.01.2026 23:52
Sterownia Południowoukraińskiej Elektrowni Jądrowej, położonej w obwodzie mikołajowskim
Foto: PAP/EPA/OLEG PETRASYUK
W celu zmuszenia Ukrainy do podpisania nieakceptowalnej kapitulacji w sprawie zakończenia wojny, państwo–agresor bierze pod uwagę wariant przeprowadzenia ataku na strategiczne obiekty systemu energetycznego Ukrainy – oświadczył w sobotę Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR), dodając, że mowa o podstacjach przesyłowych energii elektrycznej, które zapewniają funkcjonowanie ukraińskich elektrowni jądrowych.
Według ukraińskiego wywiadu, w ramach swojej kampanii presji Moskwa planuje także wzmożenie działań zastraszających państwa Europy i Zachodu, by zmniejszyć wsparcie dla Ukrainy, a co za tym idzie osłabić zdolność Kijowa do odpierania ataków na obiekty infrastruktury energetycznej.
Komunikat HUR głosi, że poprzez niszczenie lub unieruchamianie określonych podstacji, Rosja dąży do odłączenia bloków elektrowni jądrowych od zintegrowanego systemu energetycznego Ukrainy, aby pozbawić w ten sposób ludność Ukrainy dostaw światła i ciepła. „Według stanu na połowę stycznia 2026 r., Rosja przeprowadziła rozpoznanie dziesięciu odpowiednich obiektów krytycznej infrastruktury energetycznej na terenie dziewięciu obwodów Ukrainy” – czytamy.
Ukraiński wywiad ocenił, że plany Kremla, by poprzez ataki na podstacje „w hybrydowy sposób” zatrzymać wytwarzanie energii w ukraińskich elektrowniach jądrowych „świadczą o ludobójczym charakterze wojny Rosji przeciw Ukrainie”.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w sobotę, że otrzymał raport nowego szefa wywiadu wojskowego, Ołeha Iwaszczenki, dotyczący przede wszystkim zadań postawionych przed armią rosyjską. „Nie widzimy gotowości agresora do wypełnienia jakichkolwiek porozumień i zakończenia wojny. Natomiast mamy wystarczająco dużo informacji o przygotowaniach do kolejnych rosyjskich ataków na naszą energetykę i infrastrukturę, w tym na obiekty i sieci służące naszym elektrowniom jądrowym” – dodał.
Gdzie na Ukrainie znajdują się elektrownie?
Foto: PAP
Zełenski ocenił, że w tak surową zimę jak obecna każdy atak Rosji na obiekty systemu energetycznego podważa i osłabia wysiłki kluczowych państw, w szczególności Stanów Zjednoczonych, na rzecz zakończenia wojny. „Ukraina jest maksymalnie konstruktywna w dyplomacji, Rosja koncentruje się wyłącznie na atakach i zastraszaniu ludzi. Partnerzy powinni wyciągnąć z tego odpowiednie wnioski” – podkreślił.
Doniesienia ukraińskiego wywiadu skomentował też minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha. „W swoim ludobójczym celu pozbawienia Ukraińców energii w czasie mroźnej zimy Moskwa nie zna granic” – napisał w mediach społecznościowych. Dodał, że Kijów przekaże odpowiednie dane swoim partnerom. „Najwyższy czas, aby świat, w tym Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej i główne światowe mocarstwa ceniące bezpieczeństwo atomowe, zabrał głos i wyraźnie ostrzegł Moskwę, zmuszając ją do porzucenia takich niebezpiecznych planów” – ocenił Sybiha.
Na Ukrainie jest kilka elektrowni jądrowych: nieczynna elektrownia w Czarnobylu, znajdująca się pod rosyjską kontrolą Zaporoska Elektrownia Jądrowa w Enerhodarze, a także Południowoukraińska Elektrownia Jądrowa w obwodzie mikołajowskim, Chmielnicka Elektrownia Jądrowa w obwodzie chmielnickim i Rówieńska Elektrownia Jądrowa w obwodzie rówieńskim.
W ostatnim czasie Rosja nasiliła ataki na obiekty infrastruktury energetycznej na Ukrainie, powodując przerwy w dostawie prądu i ogrzewania m.in. w Kijowie. Wołodymyr Zełenski informował, że ukraiński system energetyczny jest w stanie zaspokoić jedynie 60 proc. obecnego zapotrzebowania kraju na energię elektryczną. Nowo mianowany minister energetyki Ukrainy Denys Szmyhal stwierdził, że intensywność rosyjskich ataków stale rośnie. – Nie ma na Ukrainie ani jednej elektrowni, której wróg by nie zaatakował – podkreślił.
W piątek dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi poinformował, że Ukraina i Rosja uzgodniły lokalne zawieszenie broni w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, co, według niego, umożliwi rozpoczęcie naprawy ostatniej istniejącej linii zasilania awaryjnego.
Źródło: rp.pl
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę
