Rosja chce wyłączyć Ukrainie prąd z elektrowni jądrowych? Wywiad ostrzega

Rosja rozważa możliwość uderzenia w podstacje elektrowni jądrowych na Ukrainie – twierdzi ukraiński wywiad wojskowy, podkreślając, że realizacja takiego scenariusza zagrażałaby bezpieczeństwu energetycznemu mieszkańców Ukrainy.

Publikacja: 17.01.2026 23:52

Sterownia Południowoukraińskiej Elektrowni Jądrowej, położonej w obwodzie mikołajowskim

Foto: PAP/EPA/OLEG PETRASYUK

Jakub Czermiński

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie elementy systemu energetycznego Ukrainy planuje, według ukraińskiego wywiadu, zaatakować Rosja?
  • Ile elektrowni jądrowych jest na Ukrainie?
  • Jakie jest stanowisko Wołodymyra Zełenskiego w kwestii zagrożeń dla infrastruktury energetycznej Ukrainy?
  • Jak doniesienia ukraińskiego wywiadu skomentował minister spraw zagranicznych Ukrainy?

W celu zmuszenia Ukrainy do podpisania nieakceptowalnej kapitulacji w sprawie zakończenia wojny, państwo–agresor bierze pod uwagę wariant przeprowadzenia ataku na strategiczne obiekty systemu energetycznego Ukrainy – oświadczył w sobotę Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR), dodając, że mowa o podstacjach przesyłowych energii elektrycznej, które zapewniają funkcjonowanie ukraińskich elektrowni jądrowych.

Według ukraińskiego wywiadu, w ramach swojej kampanii presji Moskwa planuje także wzmożenie działań zastraszających państwa Europy i Zachodu, by zmniejszyć wsparcie dla Ukrainy, a co za tym idzie osłabić zdolność Kijowa do odpierania ataków na obiekty infrastruktury energetycznej.

Nowy minister obrony już zapowiedział audyt w Terytorialnych Centrach Rekrutacji odpowiedzialnych za
Konflikty zbrojne
Ilu Ukraińców uciekło z frontu? Nowy minister obrony, stare kłopoty

Wywiad Ukrainy twierdzi, że Rosja chce odciąć Ukraińców od dostaw energii z elektrowni jądrowych

Komunikat HUR głosi, że poprzez niszczenie lub unieruchamianie określonych podstacji, Rosja dąży do odłączenia bloków elektrowni jądrowych od zintegrowanego systemu energetycznego Ukrainy, aby pozbawić w ten sposób ludność Ukrainy dostaw światła i ciepła. „Według stanu na połowę stycznia 2026 r., Rosja przeprowadziła rozpoznanie dziesięciu odpowiednich obiektów krytycznej infrastruktury energetycznej na terenie dziewięciu obwodów Ukrainy” – czytamy.

Ukraiński wywiad ocenił, że plany Kremla, by poprzez ataki na podstacje „w hybrydowy sposób” zatrzymać wytwarzanie energii w ukraińskich elektrowniach jądrowych „świadczą o ludobójczym charakterze wojny Rosji przeciw Ukrainie”.

Wołodymyr Zełęnski: Mamy informacje, że Rosja przygotowuje ataki

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w sobotę, że otrzymał raport nowego szefa wywiadu wojskowego, Ołeha Iwaszczenki, dotyczący przede wszystkim zadań postawionych przed armią rosyjską. „Nie widzimy gotowości agresora do wypełnienia jakichkolwiek porozumień i zakończenia wojny. Natomiast mamy wystarczająco dużo informacji o przygotowaniach do kolejnych rosyjskich ataków na naszą energetykę i infrastrukturę, w tym na obiekty i sieci służące naszym elektrowniom jądrowym” – dodał. 

Gdzie na Ukrainie znajdują się elektrownie?

Foto: PAP

Zełenski ocenił, że w tak surową zimę jak obecna każdy atak Rosji na obiekty systemu energetycznego podważa i osłabia wysiłki kluczowych państw, w szczególności Stanów Zjednoczonych, na rzecz zakończenia wojny. „Ukraina jest maksymalnie konstruktywna w dyplomacji, Rosja koncentruje się wyłącznie na atakach i zastraszaniu ludzi. Partnerzy powinni wyciągnąć z tego odpowiednie wnioski” – podkreślił.

Doniesienia ukraińskiego wywiadu skomentował też minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha. „W swoim ludobójczym celu pozbawienia Ukraińców energii w czasie mroźnej zimy Moskwa nie zna granic” – napisał w mediach społecznościowych. Dodał, że Kijów przekaże odpowiednie dane swoim partnerom. „Najwyższy czas, aby świat, w tym Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej i główne światowe mocarstwa ceniące bezpieczeństwo atomowe, zabrał głos i wyraźnie ostrzegł Moskwę, zmuszając ją do porzucenia takich niebezpiecznych planów” – ocenił Sybiha.

Wojna na Ukrainie. Trudna sytuacja ukraińskiej energetyki

Na Ukrainie jest kilka elektrowni jądrowych: nieczynna elektrownia w Czarnobylu, znajdująca się pod rosyjską kontrolą Zaporoska Elektrownia Jądrowa w Enerhodarze, a także Południowoukraińska Elektrownia Jądrowa w obwodzie mikołajowskim, Chmielnicka Elektrownia Jądrowa w obwodzie chmielnickim i Rówieńska Elektrownia Jądrowa w obwodzie rówieńskim.

Ukraińscy żołnierze
Konflikty zbrojne
Rosjanie mówią, że nacierają na wszystkich kierunkach. Chwalą się zdobyczami z 2026 roku

W ostatnim czasie Rosja nasiliła ataki na obiekty infrastruktury energetycznej na Ukrainie, powodując przerwy w dostawie prądu i ogrzewania m.in. w Kijowie. Wołodymyr Zełenski informował, że ukraiński system energetyczny jest w stanie zaspokoić jedynie 60 proc. obecnego zapotrzebowania kraju na energię elektryczną. Nowo mianowany minister energetyki Ukrainy Denys Szmyhal stwierdził, że intensywność rosyjskich ataków stale rośnie. – Nie ma na Ukrainie ani jednej elektrowni, której wróg by nie zaatakował – podkreślił.

W piątek dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi poinformował, że Ukraina i Rosja uzgodniły lokalne zawieszenie broni w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, co, według niego, umożliwi rozpoczęcie naprawy ostatniej istniejącej linii zasilania awaryjnego.

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Rosja Ukraina Osoby Wołodymyr Zełenski
