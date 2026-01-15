Gen. Gierasimow wizytował stanowisko dowodzenia Zgrupowania Wojsk „Centrum”. 

- W ciągu dwóch tygodni stycznia osiem miejscowości zostało wyzwolonych i ponad 300 kilometrów kwadratowych terytorium znalazło się pod naszą kontrolą - oświadczył gen. Gierasimow. 

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1421 dniu wojny

Foto: PAP

- Ofensywa formacji naszych jednostek wojskowych połączonego zgrupowania sił jest prowadzona praktycznie na wszystkich kierunkach – dodał. 

