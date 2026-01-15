Aktualizacja: 15.01.2026 06:57 Publikacja: 15.01.2026 06:51
Gen. Gierasimow wizytował stanowisko dowodzenia Zgrupowania Wojsk „Centrum”.
- W ciągu dwóch tygodni stycznia osiem miejscowości zostało wyzwolonych i ponad 300 kilometrów kwadratowych terytorium znalazło się pod naszą kontrolą - oświadczył gen. Gierasimow.
- Ofensywa formacji naszych jednostek wojskowych połączonego zgrupowania sił jest prowadzona praktycznie na wszystkich kierunkach – dodał.
