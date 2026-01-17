Z tego artykułu się dowiesz: Jakie wyzwania stoją przed nowym ministrem obrony Ukrainy, Mychajłem Fedorowem?

Jakie innowacje technologiczne zostały wprowadzone przez Mychajła Fedorowa i jego zespół w Ukrainie?

Co oznacza i jakie wywołuje konsekwencje deficyt budżetowy w Ministerstwie Obrony Ukrainy?

Jak korupcja i wyzwania mobilizacyjne wpływają na funkcjonowanie Terytorialnych Centrów Rekrutacji w Ukrainie?

Jak wojskowi postrzegają nowego ministra obrony i jakie nadzieje wiążą z jego kadencją?

Od lat zna się z Wołodymyrem Zełenskim, któremu w 2019 r. prowadził kampanię wyborczą od strony cyfrowej. Mając zaledwie 28 lat został najmłodszym wicepremierem w historii Ukrainy i stanął na czele resortu cyfryzacji. To dzięki niemu Ukraińcy dzisiaj mają m.in. aplikację Dija (działanie), poprzez którą są w stanie załatwić niemal wszystkie usługi państwowe. Po wybuchu wojny Mychajło Fedorow stanął na czele walki z Rosjanami w cyberprzestrzeni i zaczął budować ukraińską armię dronów. Dzięki pracy jego resortu nad Dnieprem pojawiły się (i są obecne do dziś) Starlinki, bo osobiście kilka dni przed wybuchem wojny przekonał do tego Elona Muska. Powstała niezliczona liczba aplikacji w rozmaity sposób wspierających ukraińskich żołnierzy.

– Zautomatyzowane systemy sterowania walką, drony zwiadowcze i systemy kierujące artylerią. A można też wspomnieć o zdjęciach satelitarnych, bez których trudno toczyć walkę. Sumując to wszystko, można śmiało powiedzieć, że codziennie dzięki temu zachowujemy życie wielu naszych żołnierzy. Bez nowoczesnych technologii nie można wygrać współczesnej wojny – mówił w wywiadzie „Plusowi Minusowi” Fedorow w czerwcu 2022 r., kilka miesięcy po rozpoczęciu rosyjskiej agresji. W czwartym roku wojny i po wielkiej aferze korupcyjnej, która doprowadziła do radykalnej rotacji kadrowej w Kijowie, stanął na czele resortu obrony.

Wojna Rosji z Ukrainą. W jakim stanie jest Ministerstwo Obrony Ukrainy?

– Ministerstwo obrony trafia w moje ręce z minusem (deficytem budżetowym – red.) w wysokości 300 mld hrywien (niemal 7 mld dol.), 2 mln Ukraińców jest ściganych listem gończym i 200 tys. samowolnie pozostawiło jednostki – przemawiał ostatnio w Radzie Najwyższej Fedorow tuż przed tym, jak większością głosów został mianowany na stanowisko szefa resortu obrony.