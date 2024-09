Plaże na Majorce nikną, a żeby je ratować, trzeba ograniczyć liczbę leżaków i parasoli do wynajęcia. Już teraz wiadomo, że gmina Palma, do której należy kilka znanych kurortów, w przyszłym roku wprowadzi ograniczenia na co najmniej pięciu plażach. Powód to zbyt gęste zabudowanie linii brzegowej i zmiany klimatyczne.